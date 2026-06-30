São Paulo Coffee Festival 2026: confira destaques do evento

Entre os dias 26 e 28 de junho, a Bienal do Parque Ibirapuera recebeu a quinta edição do São Paulo Coffee Festival, um dos principais encontros dedicados aos cafés especiais da América Latina.

A franquia surgiu em Londres há mais de uma década e já passou por cidades como Amsterdã, Nova York, Paris, Los Angeles e Milão.

Confira as novidades que marcaram a edição brasileira.

Café colombiano

A Juan Valdez, uma das mais conhecidas marcas de café especial da Colômbia, marcou presença pela primeira vez no São Paulo Coffee Festival.

Com um espaço inspirado nas montanhas colombianas, levou ao público uma experiência imersiva que destacou a origem, a qualidade e as histórias por trás dos cafés produzidos pelos cafeicultores da Colômbia.

“A participação no São Paulo Coffee Festival representa um marco importante para a Juan Valdez no Brasil. Queremos fortalecer o reconhecimento da marca em um mercado cada vez mais atento à qualidade, à origem e às experiências relacionadas ao café”, afirma Raphael Ferraz, diretor de Operações e Marketing da Juan Valdez no Brasil.

A Juan Valdez, marca colombiana de cafés especiais, participou pela primeira vez do São Paulo Coffee Festival (Divulgação/Divulgação)

Um dos destaques da participação da marca foi a apresentação de um exclusivo café Geisha de edição limitada, premiado na Colômbia e reconhecido internacionalmente por sua excelência sensorial. Considerada uma das variedades mais prestigiadas do mundo, a bebida representa o mais alto padrão de qualidade e sofisticação da cafeicultura colombiana.

Além do Geisha, os visitantes conheceram diferentes linhas do portfólio da marca, incluindo os cafés clássicos Volcán, Cumbre e Colina, cafés de origem única como o Huila e a linha Mulheres, produzida por cafeicultoras colombianas e que reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e a valorização do protagonismo feminino na cadeia produtiva do café.

Filtro de abacá

A CAFEC, marca japonesa de acessórios para preparo de café, apresentou ao público brasileiro sua linha de produtos voltados à extração, desenvolvidos pela Sanyo Sangyo, empresa fundada em 1973 e reconhecida por criar os primeiros filtros de papel em formato cônico do mundo. Atualmente presente em 80 países, a marca levou ao evento tecnologias que combinam a precisão da manufatura japonesa com estudos sobre extração de café.

O Flower Dripper Deep 27 é um dos lançamentos da marca e foi desenvolvido para o preparo de uma única xícara (Divulgação/Divulgação)

Entre os destaques apresentados esteve o Filtro Abaca Plus, produzido com fibras de abacá, também conhecidas como cânhamo-de-manila. O material, de odor extremamente baixo, preserva o sabor original do café e, graças à superfície mais fina e aos vincos delicados, oferece maior controle sobre a velocidade da extração. O filtro também retém partículas finas, contribuindo para uma bebida mais limpa e com menos sabores indesejados.

Outro lançamento foi o Flower Dripper Deep 27, desenvolvido especialmente para o preparo de uma única xícara. O dripper, com ângulo inferior de 27 graus, foi projetado para formar uma camada de filtragem profunda mesmo com pequenas quantidades de café moído, permitindo uma extração estável ao concentrar o fluxo de água no centro. Como resultado, a bebida ganha mais doçura, corpo e persistência sensorial.

Mulheres premiadas

Rituais, marca de cafés especiais do Grupo 3corações — empresa líder do segmento de cafés no Brasil, com portfólio que inclui cafés torrados e moídos, cápsulas, solúveis, instantâneos e prontos para beber — apresentou o microlote Florada Premiada, uma edição especial composta por grãos arábica e canéfora de safras de alta pontuação, cultivados por três produtoras vencedoras do concurso Florada Premiada 2025. Selecionados por sua excelência sensorial, os cafés traduzem a qualidade da cafeicultura brasileira conduzida por mulheres.

O café arábica de Amanda Evaristo Lacerda, que conquistou 94,33 pontos e foi cultivado no Caparaó Mineiro (MG), destaca-se pelo aroma floral, alta doçura e acidez málica, com notas de frutas vermelhas, morango, cereja, chocolate com avelã, caramelo, rapadura e mel, corpo sedoso e finalização adocicada.

Já o microlote arábica de Ângela Maria da Costa Oliveira, com 91,43 pontos e produzido nas Matas de Minas (MG), apresenta aroma floral, doçura intensa e acidez cítrica, com notas de frutas amarelas, calda de abacaxi, melaço, açúcar mascavo e perfil caramelizado, resultando em uma bebida cremosa e de finalização prazerosa.

Florada Premiada: uma edição especial composta por grãos arábica e canéfora de safras de alta pontuação (Divulgação/Divulgação)

Completando a seleção, o café canéfora de Ângela Maria Coutinho Pessoa, com 90,80 pontos e cultivado nas Matas de Rondônia (RO), combina aroma floral, alta doçura e acidez cítrica, com notas de frutas vermelhas, cereja, avelã, cacau, guaraná e cappuccino, corpo cremoso e final equilibrado.

O projeto chega em 2026 à sua 9ª edição, consolidado como uma das principais iniciativas para valorizar o trabalho das mulheres no café. Lançado em 2018, o concurso acontece anualmente e já acumulou mais de 7.000 inscrições. Ao longo desses anos, mais de 330 toneladas de microlotes personalizados foram comercializadas pela linha Florada. Nos últimos cinco anos, mais de R$ 1 milhão em lucro foi revertido para as cafeicultoras participantes, valor gerado exclusivamente pela comercialização dos microlotes.

Os microlotes são edição limitada, contando com apenas três sacas de cada café disponíveis para comercialização, e estarão disponíveis para todo o Brasil pelo Mercafé e com exclusividade na rede Mambo em São Paulo a partir de julho.

Café com biscoito

Criado na Bélgica em 1932, o Biscoff é um biscoito caramelizado com notas de especiarias. Produzido pela Lotus Bakeries, está presente em mais de 70 países. A presença no São Paulo Coffee Festival ocorre em um momento de expansão global da marca. Em 2025, o Biscoff alcançou 670 milhões de euros em vendas e registrou crescimento orgânico de 13%, consolidando-se como um dos principais motores de crescimento do grupo.

Biscoff levou seus biscoitos caramelizados ao festival em uma proposta de harmonização com café (Divulgação/Divulgação)

No Brasil, o produto vem registrando forte expansão desde 2023, com o volume de vendas dobrando no período.

Além da distribuição de cerca de 16.000 biscoitos na feira, em uma combinação pensada para o café, a marca segue em expansão com o lançamento de duas versões do biscoito recheado: Biscoito Belga Lotus Biscoff Sandwich Cream (250 g) e Biscoito Belga Lotus Biscoff Sandwich Milk Chocolate (250 g). A primeira combina o biscoito caramelizado com recheio de pasta Biscoff, enquanto a segunda traz o mesmo biscoito com recheio de chocolate ao leite. Ambas chegam ao mercado em embalagens de 250 gramas, com preço sugerido de R$ 17,90.

Assinatura de café

Criado em 2018, o Café Por Elas nasceu a partir da iniciativa de Nadia e Julia Nasr e é inspirado na história da mãe das irmãs, Abadia, produtora de café. A marca tem como propósito reconhecer, fortalecer e dar visibilidade às mulheres que atuam em todas as etapas da cadeia produtiva do café, do cultivo à torra.

O Café Por Elas apresentou seu clube de assinaturas com diferentes planos e perfis de cafés especiais (Divulgação/Divulgação)

Durante a feira, os consumidores puderam conhecer o recém-lançado clube de assinaturas. O serviço é oferecido em três planos: com entrega a cada 15 dias, com 20% de desconto; a cada 30 dias, com 15% de desconto; e a cada 60 dias, com 10% de desconto. O valor final varia de acordo com o café escolhido, com o benefício aplicado sobre o preço de tabela.

Os clientes podem escolher entre quatro opções de sabores: Trama, com notas de chocolate, perfil frutado, complexidade e textura macia; Embala, com notas de chocolate, perfil equilibrado e fácil de apreciar, sem perder complexidade; Orgânica, com notas frutadas, intenso e equilibrado; e Rara, de perfil sensorial complexo, elegante e expressivo. Além disso, todas as assinaturas incluem frete grátis.

Chocolate espresso

A Baianí Chocolates, marca brasileira de chocolates bean to bar que trabalha com cacau de origem e produção artesanal, se uniu à Bruta, empresa criada pelo desenvolvedor de equipamentos de café Edu Rodrigues, em uma collab para o lançamento de uma barra inédita de café com foco na origem dos ingredientes.

A collab entre Baianí e Bruta apresentou uma barra de café com foco na origem dos ingredientes (Divulgação/Divulgação)

A receita foi desenvolvida pela Baianí a partir de uma ideia de Rodrigues e é feita com uma seleção de cafés especiais de diferentes regiões do Brasil, adicionados à manteiga de cacau de origem Baianí e açúcar orgânico.

A barra tem 40 gramas e o primeiro lote do produto (R$ 40 a unidade) foi lançado no São Paulo Coffee Festival. Após o festival, a barra de café Bruta será vendida em lotes limitados nas lojas online e física da Baianí. Nesta edição, foi utilizado um café da Fazenda Guariroba, torrado pela Garagem do Café. A proposta é que cada edição utilize um café diferente, criando uma série limitada de sabores