O que é pony hair, a tendência que conquistou a Chanel e virou febre na moda em 2026

Nas semanas de moda de 2026, um mesmo acabamento apareceu nos pés e nos ombros de editoras, stylists e influenciadoras, de Nova York a Paris. O pony hair, couro que mantém o pelo curto e levemente áspero, se espalhou por sapatilhas, scarpins, cintos, bolsas e casacos, quase sempre tingido com estampas de leopardo, zebra, vaca, dálmata ou cervo. Apesar do nome, o material vem do couro de vaca ou de cabra, e também é vendido como calf hair ou haircalf.

Na semana de alta-costura de Paris, em janeiro, a presença do material já era impossível de ignorar, segundo a revista australiana Russh. Na mesma época, a Marie Claire britânica apontava o pony hair como forte candidato a tendência de couro da primavera-verão 2026, com peças à venda em redes como COS, Arket e Radley. Para o outono-inverno 2026 do Hemisfério Norte, a WWD trata o couro com pelo como o material de bolsa mais em alta da estação.

O efeito Blazy

O impulso mais forte veio da estreia de Matthieu Blazy como diretor criativo da Chanel. Na coleção de primavera-verão 2026, apresentada em outubro de 2025 no Grand Palais, a maison mostrou sapatilhas com biqueira bicolor e duas estampas de pony hair no mesmo par, uma de leopardo e outra de cervo. Quando a coleção chegou às lojas, em março, a espera na unidade da rue Cambon, em Paris, passava de uma hora, e a loja da Madison Avenue, em Nova York, esgotou o modelo em poucas semanas.

As sapatilhas custam cerca de US$ 1,4 mil (aproximadamente R$ 8 mil). A personal shopper londrina Tara Mouzannar contou à Marie Claire americana que recebia cerca de 50 pedidos por dia pelo sapato, e a Lyst registrou alta de 103% nas buscas por sapatilhas de pony hair de um trimestre para o outro. No primeiro trimestre de 2026, a Chanel liderou pela primeira vez o Lyst Index, ranking das marcas mais desejadas da plataforma, puxada pelas coleções de Blazy. No terceiro trimestre, as sapatilhas da maison ainda apareciam entre os dez produtos mais procurados do levantamento.

Das grifes ao varejo

A bolsa Le Teckel, da Alaïa, em pony hair com estampa de leopardo, uma das grifes que já usavam o material em acessórios antes da Chanel (Reprodução/Instagram)

Alaïa e Khaite já vinham usando o material em acessórios, e a bolsa Le Teckel média da Alaïa, em pony hair com estampa de leopardo, sai por US$ 3,8 mil (cerca de R$ 20,9 mil) na Moda Operandi. A Prada trabalhava o couro com pelo no fim dos anos 1990, e sapatos da linha Prada Sport do outono-inverno 1998 circulam hoje em plataformas de revenda como a 1stdibs. Para a alemã Aeyde, que tem scarpins, botas e Mary Janes no material, o pony hair traz contraste e sensualidade a um design minimalista.

A Coach levou o pelo com estampa de leopardo para versões das bolsas Nolita e Ashton, e a bolsa Teri, com estampa de vaca e preço abaixo de US$ 150 (cerca de R$ 830), teve o estoque esgotado rapidamente, segundo a WWD. Na Zara e na COS, sapatilhas, mocassins e cintos com efeito pony hair custam entre US$ 110 e US$ 169 (de R$ 610 a R$ 930).

Versão brasileira

A Schutz, fundada por Alexandre Birman em 1995, aparece entre as marcas que mais apostaram no material. A linha inclui tamancos e tênis de couro com pelo estampado de vaca e mules de salto baixo com estampa de leopardo, e o scarpim Loren custa US$ 178 (cerca de R$ 980) no mercado americano.

Na temporada de outono-inverno 2026, a estampa de cervo, uma das que aparecem nas sapatilhas da Chanel, passou a disputar espaço com o leopardo e a zebra. Ela chegou a bolsas de pelo da Staud e da St. Agni, vendidas por US$ 395 e US$ 680 (cerca de R$ 2,2 mil e R$ 3,7 mil), respectivamente.