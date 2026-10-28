LG convida will.i.am para uma missão: mudar o jeito de ouvir música

Há músicas que ficam para sempre associadas a uma viagem, a uma festa ou a uma pessoa. Basta ouvir os primeiros acordes para que as lembranças daquele momento voltem à memória. Essa capacidade de despertar recordações ajuda a explicar a presença constante da música no cotidiano, seja no caminho para o trabalho, durante a prática de exercícios, em encontros com amigos ou nos momentos de descanso.

Uma pesquisa da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) mostrou que os entrevistados dedicavam, em média, 20,7 horas por semana à música. Eram quase três horas por dia, distribuídas entre diferentes atividades. O estudo foi publicado em 2023 e ouviu mais de 43 mil pessoas em 26 países.

O hábito ajuda a explicar por que fabricantes de equipamentos de áudio têm investido em produtos que acompanham diferentes momentos da rotina. A LG está entre as empresas que apostam nessa aproximação entre música, tecnologia e estilo de vida.

Em sua linha LG xboom by will.i.am, desenvolvida em parceria com o artista e produtor will.i.am, a fabricante reúne recursos de inteligência artificial, engenharia acústica e design em caixas de som pensadas para diferentes ambientes e ocasiões.

Um músico na criação do som

Conhecido por sua trajetória no hip hop e pelo interesse em tecnologia, will.i.am passou a participar do desenvolvimento da linha nos produtos lançados a partir de 2025. Na parceria LG xboom by will.i.am, ocupa o cargo de arquiteto de experiência da LG xboom, com atuação no refinamento acústico e na calibração da assinatura sonora dos equipamentos.

Na indústria de áudio, uma assinatura sonora corresponde ao conjunto de características que define como um equipamento reproduz a música. Alguns privilegiam os graves, outros destacam as vozes ou procuram preservar o equilíbrio entre os instrumentos. São escolhas técnicas que interferem diretamente naquilo que chega aos ouvidos.

A participação de um produtor musical nesse processo aproxima a engenharia de quem conhece o som pelo lado da criação. Afinal, uma canção é construída a partir de decisões minuciosas: o peso da bateria, a presença do baixo, a posição da voz e a relação entre os instrumentos. Reproduzir esses elementos com clareza exige atenção semelhante.

A parceria também orienta a aparência dos produtos. A LG estabeleceu três princípios para o design da coleção: Inovação com Propósito, Calor Emocional e Harmonia Contextual. Na prática, eles aparecem em alças ajustáveis, formatos que facilitam o transporte, linhas simétricas e sistemas de iluminação que acompanham a música.

Há também uma preocupação com a maneira como esses objetos ocupam os espaços. Uma caixa pode permanecer sobre um aparador, acompanhar um almoço no jardim ou ser transportada para uma viagem. Seu desenho precisa considerar cada uma dessas situações.

A coleção recebeu reconhecimentos internacionais. Os modelos Blast, Stage 501, Stage 301, Bounce e Grab conquistaram o Red Dot Design Award, uma das mais prestigiadas premiações internacionais de design. O Grab também recebeu o iF Design Award, também dedicado a projetos de design.

Uma música, diferentes ambientes

Quem já levou uma caixa de som da sala para a varanda provavelmente percebeu a diferença. Em ambientes fechados, paredes, teto e móveis refletem as ondas sonoras. Em espaços abertos, parte do som se dispersa. Até a posição do equipamento pode alterar a maneira como ouvimos uma música. É nesse ponto que a inteligência artificial começa a ganhar espaço nos aparelhos de áudio.

Um dos recursos presentes na linha LG xboom é o Space Calibration Pro, desenvolvido para analisar as características acústicas do ambiente e ajustar automaticamente o som. A tecnologia aprimora minuciosamente a frequência, a forma de propagação e a profundidade do som para entregar a melhor experiência em qualquer lugar.

Outra tecnologia, chamada AI Sound, adapta o som ao conteúdo reproduzido e ao gênero musical. Uma faixa de música eletrônica, por exemplo, costuma ter uma estrutura sonora diferente de uma gravação acústica, de voz e violão. O sistema procura reconhecer essas características e fazer os ajustes correspondentes.

Há também o AI Lighting, que sincroniza as luzes da caixa com o ritmo das músicas. O recurso acrescenta uma dimensão visual à experiência e permite que o equipamento participe da ambientação de uma festa ou de um encontro.

As tecnologias da LG aprimoram a qualidade do som e amplificam a experiência: como manter a clareza do som em diferentes ambientes, ouvir os detalhes da composição de uma melodia e ajustar o som ao seu momento. O resultado é uma experiência de áudio mais imersiva, inteligente e envolvente.

Da sala de estar à beira da piscina

Além dos recursos de inteligência artificial, a potência do som também faz diferença na experiência de quem escuta. No Brasil, a LG é a única marca do segmento com certificação da TÜV, empresa internacional responsável por verificar a potência de seus equipamentos. Isso significa que os números divulgados passam por testes técnicos. A fabricante utiliza a medida RMS, que indica a potência que uma caixa consegue manter durante o uso, e não apenas por alguns instantes.

Para o consumidor, é uma forma de entender melhor o desempenho do aparelho e escolher o modelo mais adequado a cada ocasião. Essa variedade de usos aparece nos lançamentos mais recentes da LG xboom. Em 2026, a fabricante apresentou dois modelos com propostas distintas.

A LG xboom Blast, lançada em agosto, foi desenvolvida para uso ao ar livre. Com 220 watts RMS de potência e bateria de até 36 horas, tem certificação IP68 de proteção contra água e poeira. Segundo a fabricante, o equipamento também passou por sete testes de resistência, incluindo quedas, temperaturas extremas e exposição à maresia.

O modelo reúne componentes específicos, inclusive alto-falantes profissionais, para reproduzir graves e agudos e utiliza o Sound Field Enhance, tecnologia que amplia a distribuição do som em ambientes abertos. A proposta atende a situações em que as pessoas não permanecem necessariamente próximas da caixa, como encontros em áreas externas, piscinas e praias.

Já a LG xboom Stage 501, apresentada em junho, tem entre seus principais recursos o AI Karaoke Master. A tecnologia permite retirar os vocais de uma música em tempo real, com apenas um clique, deixando a parte instrumental disponível para quem quiser cantar. O processamento acontece na própria caixa, sem necessidade de aplicativos ou dispositivos externos, como microfones.

O equipamento também conta com o Key Changer, que ajusta o tom da música à voz do usuário, e oferece até 25 horas de reprodução contínua. Assim como a LG xboom Blast, dispõe de recursos de calibração acústica e iluminação sincronizada.

Por que gostamos de ouvir música juntos?

Em 2015, pesquisadores investigaram uma característica antiga da experiência musical: sua capacidade de aproximar pessoas. O estudo, publicado na revista científica Evolution and Human Behavior, acompanhou participantes de corais durante ensaios com grupos pequenos, de 20 a 80 integrantes, e um conjunto maior, com 232 cantores.

Ao final das atividades, os participantes relataram aumento nos sentimentos de inclusão, conexão e emoções positivas. No grupo maior, a mudança na percepção de proximidade social foi especialmente acentuada.

A pesquisa analisou pessoas cantando juntas, e não simplesmente ouvindo música. Ainda assim, oferece uma perspectiva interessante sobre a dimensão coletiva da atividade musical, presente em diferentes culturas e gerações.

Na indústria de áudio, essa dimensão aparece em equipamentos desenvolvidos para acompanhar o dia a dia, encontros e celebrações. A linha LG xboom inclui ainda a Stage 301, voltada a apresentações e eventos mais intimistas; a Bounce, ideal para amplificar os momentos rotineiros em casa; e a Grab, de formato compacto, pensada para aprimorar a experiência em qualquer lugar.

A evolução dos equipamentos de áudio acompanha uma transformação na maneira como a música participa da vida cotidiana. Potência, autonomia e qualidade de reprodução continuam relevantes, mas agora dividem espaço com questões de mobilidade, personalização e design.

A participação de grandes nomes da música, como will.i.am, no desenvolvimento de equipamentos de áudio aproxima duas atividades que, durante muito tempo, seguiram caminhos distintos: a criação musical e a engenharia de som. Ao alinhar visão, sensibilidade e experiência de quem vive a música, os produtos passam a refletir a intenção artística por trás de cada som, para além de critérios técnicos. E, com a adição da inteligência artificial, essa relação ganha novas possibilidades, à medida que os aparelhos passam a ajustar a reprodução às preferências de quem escuta e às características de cada ambiente.

É mais uma mudança na forma como a música, depois de sair do estúdio e circular pelas plataformas digitais, chega ao cotidiano das pessoas. Mais do que reproduzir som, as novas tecnologias ajudam a conectar pessoas, emoções e momentos, traduzindo na prática a ideia de amplificar a vida por meio de experiências sonoras mais ricas e envolventes.