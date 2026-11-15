Por dentro do Hotel das Cataratas, o melhor hotel do Brasil

Pela primeira vez, o Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, chegou ao topo do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil. Depois de dois anos entre os cinco melhores, o hotel de Foz do Iguaçu (PR) lidera a terceira edição da lista, definida por 34 especialistas em turismo e estilo de vida; cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional no último ano. A EXAME Casual se hospedou no hotel, que pertence ao mesmo grupo do Copacabana Palace, para conhecer o que acontece do lado de cá da paisagem.

O único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu

Vista aérea do Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu e 1º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Parte da experiência está no que nenhum outro hotel do país consegue oferecer. O Hotel das Cataratas é o único instalado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, cercado por 185 mil hectares de Mata Atlântica e diante de 275 quedas d'água. Os hóspedes podem acessar as quedas antes da abertura e depois do fechamento do parque, quando os visitantes já foram embora e as trilhas ficam praticamente vazias. Na reportagem, a equipe acordou cedo para ver as cataratas antes da chegada do público. O hotel também organiza um brinde ao pôr do sol no mirante e oferece uma caminhada noturna em noites de lua cheia, quando é possível ver o raro arco-íris lunar.

Check-in fora do balcão

Hotel das Cataratas: brinde com vista para as Cataratas do Iguaçu (Divulgação/Divulgação)

A chegada dispensa o balcão tradicional. A recepção começa de forma descontraída, com uma bebida de boas-vindas, um tereré feito com xarope de mate, suco de limão e água saborizada, acompanhado de brigadeiro, diante das águas. Projetado por Ângelo Alberto Murgel, o edifício de 1958 segue uma arquitetura inspirada no estilo colonial português, pensada para se integrar à paisagem, com pinturas de Ludmilla de Montes e Romilda Patez e azulejos pintados à mão nos interiores.

Suítes com piscina privativa e vista para as quedas

Hotel das Cataratas: Pool Suite com piscina privativa (Fran Parente/Divulgação)

São 176 apartamentos em 12 categorias, incluindo suítes com vista para as quedas. A reportagem conheceu a Suíte Piscina, com área privativa integrada à Mata Atlântica, piscina aquecida e jardim. Na Suíte Cataratas, a sala de estar recebe o hóspede com bolo de fubá e livros sobre arte, fauna e flora brasileiras; o banheiro tem banheira com sais e ducha com ramos de eucalipto, e da cama king size se veem as quedas d'água, com binóculo à mão. Os amenities são da Granado, e o repelente natural é cortesia durante a estadia.

O trabalho invisível da governança

Hotel das Cataratas: Noble Suite (Fran Parente/Divulgação)

Por trás do quarto perfeito há uma rotina minuciosa. A governança do hotel segue mais de 95 padrões, do jeito de bater à porta do hóspede ao alinhamento dos travesseiros, e só arrumar uma cama leva em média de 9 a 10 minutos. Novos colaboradores passam por 90 dias de treinamento. A equipe também presta atenção nos gostos de cada hóspede para surpreendê-lo, por exemplo com um chocolate preferido deixado no serviço noturno.

Da brasilidade do Ipê ao menu criativo do Y

Hotel das Cataratas: restaurante do hotel (Divulgação/Divulgação)

O Ipê, restaurante principal, serve café da manhã, almoço e jantar, no salão ou na área externa ao lado da piscina. No café da manhã, estações de frutas e de tapioca e especialidades como banana-da-terra assada na lenha apresentam a brasilidade da casa; no almoço, a parrilla teve como peixe do dia o pirarucu. Há ainda piquenique no gramado com vista para as cataratas e degustação de vinhos brasileiros às sextas-feiras. A novidade é o restaurante Y, criado em parceria com o chef Luiz Filipe Souza. O menu percorre sabores brasileiros em releituras de pratos como feijoada, casquinha de siri e peixe com açaí, além de criações como o ovo dourado com tucupi e mandioca, servidas em menu degustação de nove etapas ou em um percurso mais curto.

Histórias de hóspedes

Hotel das Cataratas: piscina cercada de palmeiras e a torre do hotel (Divulgação/Divulgação)

Entre as histórias que a equipe guarda está a de um hóspede inglês que viajou sozinho para honrar a memória do pai, com quem assistia aos filmes de James Bond dos anos 1970, um deles com cenas filmadas nas Cataratas. Ao saber disso, a recepção imprimiu cenas do filme em fotos polaroide e as deixou no quarto com um bilhete. No check-out, ele contou que não costuma lembrar do lobby ou do quarto dos hotéis por onde passa, mas sim de atitudes como essa. Há também hóspedes que voltam há mais de 20 anos e um casal que se casou no próprio hotel.

O luxo que não precisa ser visto

Para o gerente-geral do hotel, o conceito de luxo mudou na última década. Antes, ele precisava ser visto e impressionar, na louça, na prataria e nos vinhos importados. Hoje, o luxo é mais sutil e está nos detalhes, na atenção e na experiência. Ou, como resume o executivo, o hotel e o parque são magníficos, "mas a alma são as pessoas".

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil e o vídeo da hospedagem no especial da EXAME Casual.