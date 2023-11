Qual café tomar com pão de queijo, bolo de laranja ou chocolate? Veja como harmonizar

O ano de 1986 teve um aroma de mistério e um sabor de fascínio. Enquanto nos céus, o cometa Halley fazia sua última aparição do século 20, aqui na terra, o modo de preparar e beber café se transformavam à mesma velocidade do cometa, mas sem se diluir na imensidão estelar.

Uma forma inovadora e conveniente de preparação de café espresso surgiu com o lançamento das cápsulas de café e da marca Nespresso, introduzindo o conceito de que é possível ter uma bebida que seja reflexo de um espresso.

O espresso foi criado na Itália, em 1903, quando Luigi Bezzera, que desejava extrair o café de maneira mais rápida, inventou o princípio da “filtragem por alta pressão”. A palavra “espresso” vem do italiano esprimere, que significa expressar. O preparo de um espresso genuíno consiste em fazer com que a água passe, sob alta pressão, pelas mais finas partículas de café moído, extraindo sua verdadeira essência rapidamente.

Tatiana Nakamura, coordenadora de Cafés e Eventos da Nespresso Brasil, diz que antes das cápsulas não se falava muito em questão de intensidade, que é determinada pelo grau de torrefação, por seu corpo e seu amargor: ou era café forte ou era fraco. As cápsulas trouxeram para a mesa do consumidor uma série de nuances e intensidades, proporcionando a quem consumia o café, entender e perceber as diferenças entre a bebida, além de ampliar o gosto e o paladar.

A Nespresso chegou ao Brasil em 2006 e hoje a variedade de cápsulas e máquinas disponíveis no mercado abriu várias possibilidades para o consumidor.

Praticidade, conveniência e alta qualidade explicam o sucesso dessas monodoses. Atenta ao desenvolvimento que vem tendo este segmento no país, a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) desenvolve um programa de certificação com metodologia específica para avaliação do café em cápsula.

Para a entidade, o crescimento desse segmento de mercado gera boas oportunidades de negócios a empresas de todos os portes; entretanto, é preciso auxiliar e apoiar o industrial no conhecimento dos atributos de qualidade de café em cápsula, a fim de que ofereça aos consumidores qualidades distintas.

Como funciona uma harmonização

Tatiana Nakamura sugere começar com cafés mais suaves e progredir para os mais intensos, explorando os sabores e observando como a bebida se harmoniza com os alimentos. Ela faz uma analogia entre café especial e vinho, destacando que é possível perceber até 900 aromas voláteis em uma xícara de café, em comparação com os 300 em uma taça de vinho. Essa diferença é atribuída à torra do café, que, com suas variações, pode introduzir uma ampla gama de aromas.

Escolher a melhor variedade de café pode ser facilitado com dicas simples, considerando o momento e os alimentos disponíveis em casa. Comece apreciando o cheiro do café, mexa a crema para liberar os aromas e, ao tomar o café, sinta e perceba o gosto. Ao combinar a ingestão de alimentos e café, experimente dar um gole antes de finalizar a mastigação, criando uma harmonização que pode gerar sensações únicas pela combinação de sabores. Essa interação na boca, seja por similaridade, seja por contraste, realça as percepções e evita que algum sabor se perca.

Veja como harmonizar com cápsulas de café

Cápsulas Nespresso

Bolo de laranja com café El Salvador

O café tem notas doces de biscoitos, cereais e geleia de frutas, com baixo amargor. Seu aroma doce e sabor equilibrado é perfeito com bolo de laranja. A suavidade do bolo cria uma harmonia por similaridade, conectando-se à doçura do café.

Pão de queijo com café Inizio

Ideal para o café da manhã, o café Inizio é suave, com notas florais e de cereais. Combina bem com o aspecto lácteo do pão de queijo. Adicionar doce de leite ao pão de queijo aprimora a harmonização, equilibrando doce e salgado junto ao café.

Cantuccini com café Dolce

Um café doce, perfeito com biscoitos após o almoço. Maltado e com notas de cereais, harmoniza bem com o cantuccini, especialmente se mergulhado no café. Equilibrado e intenso, destacando a presença de amêndoa através da similaridade de sabores.

Queijo parmesão com balsâmico e Il Caffè

Café intenso com notas de cereais torrados. A intensidade contrasta com o salgado do queijo parmesão. O balsâmico adiciona acidez e doçura, equilibrando os sabores. Uma mistura de lácteo, doce e café proporciona um sabor novo. A redução de balsâmico traz leveza a alimentos intensos.

Chocolate ao leite e Altissio Decaffeinato

Grãos Arábicas da Costa Rica trazem notas de cereais, como cacau. O Altissio Decaffeinato, descafeinado sem métodos químicos, destaca-se pela torra intensa. A doçura do chocolate ao leite harmoniza com o sabor robusto do café, enfatizando o caráter encorpado.

Cápsulas Nescafé Dolce Gusto:

Queijo minas e café Caseiro Intenso

Uma bebida intensa, com frescor e o aroma único do café coado, comece com o queijo e depois finalize com o café, gerando uma harmonização quase afetiva, contrastante e que destaca a doçura do café através da gordura do queijo e seu gosto salgado.

Chocolate 50% e café Espresso

Café com espuma aveludada e um toque frutado. Para realçar as notas frutadas deste café, harmonize com um chocolate 50% que tenha framboesa. Esta combinação é feita por similaridade, potencializando as notas de frutas do café e trazendo uma finalização doce e marcante.

Doce de leite e café Origens do mundo: Brasil orgânico

O sabor brasileiro de um café produzido de forma orgânica nas montanhas do sul de Minas Gerais, com grãos 100% Arábica, notas adocicadas como caramelo e um toque frutado. A sugestão de harmonização é feita por similaridade com o doce de leite, para potencializar o paladar com a doçura deste café e sua finalização marcante e prolongada.

Queijo parmesão e geleia de pimenta com café Doppio Espresso

Envolvido num creme aveludado, este Doppio Espresso é encorpado e com intensidade, harmoniza perfeitamente com sabores fortes como queijo parmesão e geleia de pimenta. Uma sugestão para degustação é deixar o queijo e a geleia se dissolverem ao mesmo tempo na boca e depois beber um gole do Doppio Espresso, deixando o café percorrer todo o paladar, ressaltando sua finalização marcante.

Queijo parmesão e Neo Lungo Cerrado Orgânico

Um café singular, cultivado no cerrado mineiro, região que ganhou reconhecimento pela qualidade e sabor marcante de seus grãos. Com crema aveludada e sabor equilibrado, a sugestão de harmonização é com queijo parmesão, o sabor marcante do café pede um alimento bem salgado, o sal impulsiona o corpo desta bebida, mostrando todo seu potencial.

Experimente diferentes sabores e descubra várias combinações entre café e alimentos.

Cápsulas Orfeu

Goiabada e Café Intenso

Com uma torra mais escura, encorpado e com uma baixa acidez, esse café ressalta suas notas aromáticas de fruta em compota, como uva passa e ameixa, que harmonizam e se combinam com a doçura da goiabada.

Queijo da canastra e Café Clássico

Com notas florais e frutadas, uma torra média e acidez equilibrada, a harmonização com queijo da canastra se dá por contraste, equilibrando o corpo aveludado com a intensidade do queijo.

Bolo de limão e Bourbon Amarelo

É um café 100% Arábica, de torra média-clara que apresenta notas cítricas, principalmente de lima e tangerina. Possui corpo baixo, acidez acentuada e aromas e sabores complexos. Vai bem com bolos secos de limão ou laranja, tortas cítricas. Estes sabores se complementam com o café e trazem sensações únicas no paladar.

Chocolate amargo e Café Descafeinado

Encorpado, de torra escura, baixa acidez e com surpreendentes notas de chocolate. A extração da cafeína é feita por um processo à base de água, totalmente livre do uso de químicos, o que garante um sabor agradável e sem amargor na xícara. Sua nota aromática combina com chocolates amargos e queijos intensos.

Chocolate ao leite e Café Orgânico

Equilibrado e de torra média, apresenta notas de chocolate e caramelo. Seus aromas são marcantes, acidez média, alta doçura e corpo aveludado. Combina com chocolates ao leite, doces amanteigados e com leite.

Programa de reciclagem da Nespresso: mais de 200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil.

Veja como reciclar as cápsulas de café

Nespresso

Descarte suas cápsulas em um dos mais de 200 pontos de coleta espalhados pelo país ou leve suas cápsulas usadas a uma Butique Nespresso. Caso não tenha encontrado um ponto de coleta perto de você, envie suas cápsulas usadas pelos Correios sem custo algum (o procedimento é indicado no site da marca).

Dolce Gusto

Drene a água da cápsula para remover qualquer excesso de líquido e armazene-a em um local seco. Coloque suas cápsulas em uma embalagem e descarte-as em seu recipiente de lixo reciclável (a marca tem parcerias com cooperativas em várias cidades brasileiras). Caso não haja coleta seletiva/reciclagem em seu bairro, acesse o site da marca para encontrar o ponto de coleta mais próximo de você.

Orfeu

Guarde as cápsulas de alumínio usadas em uma embalagem até atingir 70 unidades; na sequência, entre em contato com a marca via WhatsApp (11 5184-3564), que agendará a coleta em domicílio; após a entrega, o material será enviado para ser reciclado.