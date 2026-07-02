Em São Paulo, Festa do Cinema Italiano por Generali continua no Bijou

Depois de passar por Belém e começar em São Paulo, a 13ª edição da 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali continua na capital paulista, agora no Cine Satyros Bijou, localizado na Praça Roosevelt. Os filmes serão exibidos a partir desta quinta-feira, 2, até domingo, 5.

O evento é considerado a principal vitrine da cinematografia italiana nos países lusófonos. No Brasil, percorre 16 cidades ao longo de julho: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Niterói, Búzios, Aracaju, Recife, Maceió, Fortaleza, Salvador, Belém, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul.

A seleção deste ano tem como destaque o diretor Federico Ferrone, que dirige, ao lado de Michele Manzolini, o filme Os Irmãos Segreto. O documentário ítalo-brasileiro acompanha a trajetória de Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto, três irmãos imigrantes italianos que se tornaram os pioneiros do cinema no Brasil. A versão brasileira do longa, que será exibida no festival, tem narração do ator Paulo Betti.

O que assistir na Festa do Cinema Italiano em São Paulo

No Bijou, a programação reúne 10 filmes e inclui a nova aposta de Johnny Depp, Modi - Três dias nas asas da loucura. O longa marca o retorno do ator à direção depois de 29 anos.

Também faz parte da programação Caro Diário, de Nanni Moretti, um dos diretores mais importantes do cinema italiano contemporâneo. O longa recebeu o David di Donatello de Melhor Filme e Melhor com Nicola Piovani, em 1994. Também foi indicado à Palma de Ouro e premiado com Melhor Direção no Festival Internacional de Cinema de Cannes, no mesmo ano.

A mostra traz ainda produções frescas dos grandes festivais internacionais. É o caso de Fuori, drama biográfico assinado por Mario Martone, que competiu na seleção principal do Festival de Cannes de 2026. Estrelado por Valeria Golino, o filme acompanha a reconstrução pessoal da escritora Goliarda Sapienza após ser presa na Roma dos anos 1980. Explora desde a complexidade do universo feminino ao retorno à normalidade após o cárcere.

A Última Rodada (Le città di pianura), de Francesco Sossai, é outro destaque. Vencedor de oito prêmios no David di Donatello (o Oscar italiano), incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. O longa acompanha a jornada de dois desempregados e um estudante de arquitetura pelos bares e estradas da planície veneziana.

Os ingressos podem ser adquiridos no próprio cinema, a partir de R$ 11,20, ou pelo site oficial do evento.

Desde 2024 o evento tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. É uma realização do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com o apoio e a colaboração da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura de Rio de Janeiro e de São Paulo e do Consulado Geral do Rio de Janeiro e com o apoio institucional do Consulado Geral de São Paulo e dos consulados de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife.