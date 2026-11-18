BlackRock: com compra, americana passa a ter operação local própria de gestão e distribuição (UCG / Colaborador/Getty Images)
Editor de Invest
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h35.
A Rede D'Or vendeu sua gestora de investimentos, a SulAmérica Investimentos, para a BlackRock por cerca de R$ 850 milhões. A transação inclui pagamento parcelado e está sujeita à aprovação de órgãos reguladores. A venda permite que a BlackRock tenha operação própria no Brasil, enquanto a Rede D'Or foca em seu núcleo de saúde.
A Rede D'Or assinou nesta quarta-feira, 18, os contratos definitivos para vender a SulAmérica Investimentos para a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. A transação tem valor de firma (enterprise value) de aproximadamente R$ 850 milhões, segundo fato relevante divulgado pela companhia.
O negócio envolve a totalidade das ações da Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Sul América Investimentos Gestora de Recursos, chamadas em conjunto de SAMI. A compradora é a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos, subsidiária da BlackRock Inc.
A gestora americana, que em julho reforçou a aposta em ações brasileiras, passa a ter uma operação local própria de gestão e distribuição com a aquisição.
Do valor total, R$ 700 milhões serão pagos à vista, no fechamento da operação. Os outros R$ 150 milhões virão em duas parcelas futuras, no terceiro e no quinto aniversários do fechamento.
Essas parcelas são variáveis e contingentes. Dependem do cumprimento de metas estabelecidas no contrato e estão sujeitas à variação cambial. O preço final ainda pode mudar com os ajustes usuais de caixa líquido e capital de giro, comuns nesse tipo de transação.
A operação depende de condições precedentes, entre elas a aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Rede D'Or não informou prazo para o fechamento.
A SulAmérica Investimentos chegou à Rede D'Or junto com a SulAmérica, comprada pelo grupo hospitalar em 2022, numa operação que juntou a maior rede de hospitais do país a uma das principais operadoras de planos de saúde. A incorporação foi concluída em dezembro daquele ano. Desde então, a companhia combina a expansão dos hospitais com o controle das dívidas, e a gestora de recursos ficava fora do núcleo do negócio, que é saúde.
O valor de firma da transação é de aproximadamente R$ 850 milhões, sujeito a ajustes de caixa líquido e capital de giro. São R$ 700 milhões à vista e até R$ 150 milhões em parcelas futuras.
A compradora é a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos, subsidiária da americana BlackRock Inc. Ela fica com a distribuidora e com a gestora de recursos da SulAmérica Investimentos.
Os contratos definitivos foram assinados, mas a conclusão depende de condições precedentes, incluindo a aprovação do Banco Central e do Cade. A Rede D'Or não informou prazo.