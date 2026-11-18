A Rede D'Or assinou nesta quarta-feira, 18, os contratos definitivos para vender a SulAmérica Investimentos para a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. A transação tem valor de firma (enterprise value) de aproximadamente R$ 850 milhões, segundo fato relevante divulgado pela companhia.

O negócio envolve a totalidade das ações da Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Sul América Investimentos Gestora de Recursos, chamadas em conjunto de SAMI. A compradora é a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos, subsidiária da BlackRock Inc.

A gestora americana, que em julho reforçou a aposta em ações brasileiras, passa a ter uma operação local própria de gestão e distribuição com a aquisição.

Como será feito o pagamento

Do valor total, R$ 700 milhões serão pagos à vista, no fechamento da operação. Os outros R$ 150 milhões virão em duas parcelas futuras, no terceiro e no quinto aniversários do fechamento.

Essas parcelas são variáveis e contingentes. Dependem do cumprimento de metas estabelecidas no contrato e estão sujeitas à variação cambial. O preço final ainda pode mudar com os ajustes usuais de caixa líquido e capital de giro, comuns nesse tipo de transação.

O que falta para o negócio ser concluído

A operação depende de condições precedentes, entre elas a aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Rede D'Or não informou prazo para o fechamento.

Por que a gestora está nas mãos da Rede D'Or

A SulAmérica Investimentos chegou à Rede D'Or junto com a SulAmérica, comprada pelo grupo hospitalar em 2022, numa operação que juntou a maior rede de hospitais do país a uma das principais operadoras de planos de saúde. A incorporação foi concluída em dezembro daquele ano. Desde então, a companhia combina a expansão dos hospitais com o controle das dívidas, e a gestora de recursos ficava fora do núcleo do negócio, que é saúde.