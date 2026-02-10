Novidades para encher a xícara de café

Cafés gelados: a Nespresso aposta em sabores aromatizados e receitas refrescantes para ampliar o consumo da bebida nos dias mais quentes (Divulgação/Divulgação)

Sabores de verão

A Nespresso, empresa que vende cápsulas, máquinas e acessórios para café no Brasil desde 2006, lança sabores limitados como parte de sua campanha de verão.

Entre as novidades está o Pistachio Vanilla, um blend 100% arábica de torra clara, com grãos do Brasil e da Colômbia. O perfil é suave, com notas de pistache, baunilha cremosa e cereais maltados.

Já o Coconut Vanilla combina arábicas da América Latina com notas de caramelo, baunilha e coco, resultando em um café adocicado e refrescante, com clima de férias — um sabor que está no portfólio há mais de três anos e segue entre os mais procurados pelos consumidores.

A aposta nos cafés gelados acompanha uma tendência global. “A Ásia já consome muito café gelado, e a Nespresso traz essa opção para o Brasil como uma forma gostosa de consumir café no verão. Nossos cafés funcionam bem para esse tipo de preparo, e as receitas são convidativas para quem quer experimentar”, afirma Tatiana Nakamura, coordenadora de Cafés e Eventos da Nespresso Brasil.

No site da marca, é possível encontrar dicas de receitas de cafés gelados.

Café gourmet Torra da Rainha

A Melitta, marca que oferece aos consumidores produtos para o preparo e o consumo de café, lança o café Melitta Torra da Rainha, uma edição limitada criada em colaboração com a série Bridgerton, da Shondaland e Netflix.

O café traz notas de caramelo e nozes com uma acidez delicadamente cítrica.

“Bridgerton é uma série que celebra conexões, emoções e o poder das histórias, o mesmo território em que Melitta se conecta com as pessoas. Essa parceria une dois universos que compartilham a paixão por experiências marcantes e pela beleza dos rituais cotidianos”, destaca Denise Ritur, Gerente de Grupo Cafés da Melitta.

Melitta lança o Torra da Rainha, edição limitada inspirada na série Bridgerton, com embalagens para colecionar (Divulgação/Divulgação)

A edição limitada conta com três variações visuais de embalagem, inspiradas nos símbolos da série.

Como parte da estratégia de engajamento, a Melitta também incluiu cartas colecionáveis dentro das embalagens, com mensagens e curiosidades que aproximam os fãs da série e reforçam a conexão entre o universo Bridgerton com o café Melitta.

Momo Gelato celebra 12 anos com novidades na Café com Fé

A Momo Gelato, gelateria ítalo-carioca, completa 12 anos em janeiro de 2026 e aproveita a data para apresentar novidades na Café com Fé, sua cafeteria. O cardápio ganha opções para café da manhã, bolos, tortas de gelato e bebidas quentes e geladas, disponíveis nas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Entre os destaques estão os combinados de café da manhã. O Rio (R$ 69), individual, traz ovos no pão de fermentação natural ou ciabatta, café de método à escolha, bolo de cenoura com chocolate belga e mate da casa. Já o Ponte Aérea (R$ 119), para duas pessoas, reúne ovos no pão, dois cappuccinos, dois sucos de laranja, bolo de laranja quentinho e bolo de cenoura. Para algo mais simples, o Combinado 3 (R$ 38) aposta em bolo de coco gelado com café de método.

Café com Fé amplia o cardápio com novos combinados de café da manhã, métodos de preparo e bebidas geladas (Divulgação/Divulgação)

A carta de bebidas também cresce, com o método Clever (R$ 20), que combina infusão e filtragem, além dos gelados Iced Vanilla Latte e Iced Caramel Latte (R$ 22 cada) e do Chá Gaseificado (R$ 19), de baixa caloria, nos sabores Detox, Vermelho Intenso e Rosé.

Site: www.momogelato.com.br

A illycaffè renova patrocínio oficial do Salone del Mobile.Milano

A illycaffè, empresa familiar italiana, fundada em Trieste em 1933, confirma sua participação, em 2026, como patrocinadora oficial de café do Salone del Mobile.Milano, principal evento mundial do setor de design, que acontece de 21 a 26 de abril, na Fiera Milano Rho.

Em sua 64ª edição, o Salone del Mobile.Milano reafirma sua posição como referência internacional em design e inovação, promovendo uma cultura de design que destaca os materiais, a excelência na fabricação e a busca por novas soluções criativas e sustentáveis.

illycaffè: presença como café oficial do Salone del Mobile.Milano 2026, levando sua tradição italiana aos principais espaços de encontro do maior evento de design do mundo (Divulgação/Divulgação)

Nesta edição, o evento propõe novas leituras sobre o design como um processo transformador, capaz de gerar valor, significado e impacto cultural, atraindo profissionais, marcas e formadores de opinião de todo o mundo.

Inserida nesse contexto, a illycaffè marcará presença nas principais áreas de encontro do Salone, do Red Lounge ao International Business Lounge, passando pelo Press Café, oferecendo uma experiência de café pensada para estimular encontros, conversas e pausas de qualidade entre designers, arquitetos, compradores internacionais e especialistas do setor.