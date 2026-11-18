Caneta emagrecedora: Revisão de 17 estudos associou o uso de medicamentos da classe do GLP-1 a um tipo de queda de cabelo. (Ilustração feita por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h38.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 10h39.
A matéria examina a possível ligação entre o uso de medicamentos para emagrecimento da classe GLP-1 e a queda de cabelo, conhecida como eflúvio telógeno. Um estudo recente sugere que usuários desses medicamentos têm maior probabilidade de experimentar esse tipo de queda, embora os pesquisadores ainda debatem o papel das mudanças alimentares e da velocidade do emagrecimento. A dermatologista Flávia Addor orienta avaliação completa, incluindo nutrição e histórico clínico, ao enfrentar esse problema.
A queda de cabelo durante o uso de canetas emagrecedoras pode ter relação com a velocidade do emagrecimento e com mudanças na alimentação. Uma revisão publicada em 2026 na revista científica Skin Appendage Disorders encontrou uma associação entre o uso de medicamentos da classe dos agonistas do receptor de GLP-1 e o eflúvio telógeno, um tipo de queda em que os fios se desprendem de forma difusa pelo couro cabeludo.
O tema ganha atenção à medida que esses medicamentos se popularizam. No Brasil, 33% dos domicílios têm pelo menos um morador que usa ou já usou canetas emagrecedoras, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. O levantamento ouviu 1.004 pessoas.
A revisão reuniu 17 estudos que somaram mais de 1,09 milhão de registros de exposição aos medicamentos. Em 12 meses, a chance de eflúvio telógeno foi 76% maior entre os usuários após ajustes estatísticos. Em uma análise de três estudos, a chance de alopecia não cicatricial, categoria que reúne formas de queda sem formação de cicatrizes no couro cabeludo, foi 40% maior.
As duas estimativas medem associações. Os pesquisadores ainda discutem quanto da queda pode estar ligado ao medicamento e quanto se explica pelas mudanças que acompanham o emagrecimento. Entre as hipóteses estão a perda rápida de peso e a menor ingestão de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes.
Para Flávia Addor, dermatologista, mestre em dermatologia pela USP e diretora científica da MEDCIN, o padrão da queda e o histórico do paciente ajudam a orientar a avaliação.
“Quando o paciente apresenta queda durante um processo de emagrecimento importante, não devemos olhar apenas para o medicamento. É preciso investigar a velocidade da perda de peso, a alimentação, possíveis deficiências nutricionais, o padrão da queda e o histórico individual”, afirma Addor.
Segundo a dermatologista, a avaliação capilar pode ocorrer em paralelo ao acompanhamento do tratamento para perda de peso. “Em muitos casos, é possível tratar o problema capilar paralelamente, sem interromper de forma precipitada uma terapia metabólica que está trazendo benefícios”, diz.
Addor inclui a alimentação entre os pontos a observar quando o paciente relata queda de cabelo durante o tratamento. “À medida que cresce o interesse pelos tratamentos com GLP-1, também aumenta a importância de olhar para o paciente de forma integral. Mais do que acompanhar mudanças físicas, esse cuidado envolve aspectos como alimentação, saúde capilar, autoestima e qualidade de vida”, afirma.
O Neosil Attack, da U.SK (do Grupo EMS), é um suplemento alimentar comercializado para o cuidado capilar. A revisão científica se concentrou na associação entre os medicamentos da classe do GLP-1 e a queda de cabelo. A eficácia do suplemento ficou fora do escopo da pesquisa.
Ao comentar o papel da suplementação, Addor cita o silício de alta biodisponibilidade como exemplo de ingrediente que, segundo ela, “pode atuar como um aliado complementar na nutrição dos fios e no cuidado com a saúde capilar”.
Glossário
O que é eflúvio telógeno?
É um tipo comum de queda de cabelo caracterizada por perda difusa de fios pelo couro cabeludo, frequentemente relacionada a fatores como estresse, mudanças hormonais ou alterações nutricionais.
O que significa GLP-1?
Refer-se à classe de medicamentos agonistas do peptídeo parecido com o glucagon 1, usados no tratamento da diabetes e obesidade, que estimulam a produção de insulina e reduzem apetite.