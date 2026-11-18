A queda de cabelo durante o uso de canetas emagrecedoras pode ter relação com a velocidade do emagrecimento e com mudanças na alimentação. Uma revisão publicada em 2026 na revista científica Skin Appendage Disorders encontrou uma associação entre o uso de medicamentos da classe dos agonistas do receptor de GLP-1 e o eflúvio telógeno, um tipo de queda em que os fios se desprendem de forma difusa pelo couro cabeludo.

O tema ganha atenção à medida que esses medicamentos se popularizam. No Brasil, 33% dos domicílios têm pelo menos um morador que usa ou já usou canetas emagrecedoras, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. O levantamento ouviu 1.004 pessoas.

O que o estudo descobriu sobre a queda de cabelo?

A revisão reuniu 17 estudos que somaram mais de 1,09 milhão de registros de exposição aos medicamentos. Em 12 meses, a chance de eflúvio telógeno foi 76% maior entre os usuários após ajustes estatísticos. Em uma análise de três estudos, a chance de alopecia não cicatricial, categoria que reúne formas de queda sem formação de cicatrizes no couro cabeludo, foi 40% maior.

As duas estimativas medem associações. Os pesquisadores ainda discutem quanto da queda pode estar ligado ao medicamento e quanto se explica pelas mudanças que acompanham o emagrecimento. Entre as hipóteses estão a perda rápida de peso e a menor ingestão de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes.

O que investigar quando o cabelo começa a cair?

Para Flávia Addor, dermatologista, mestre em dermatologia pela USP e diretora científica da MEDCIN, o padrão da queda e o histórico do paciente ajudam a orientar a avaliação.

“Quando o paciente apresenta queda durante um processo de emagrecimento importante, não devemos olhar apenas para o medicamento. É preciso investigar a velocidade da perda de peso, a alimentação, possíveis deficiências nutricionais, o padrão da queda e o histórico individual”, afirma Addor.

Segundo a dermatologista, a avaliação capilar pode ocorrer em paralelo ao acompanhamento do tratamento para perda de peso. “Em muitos casos, é possível tratar o problema capilar paralelamente, sem interromper de forma precipitada uma terapia metabólica que está trazendo benefícios”, diz.

Qual é o papel da suplementação no cuidado capilar?

Addor inclui a alimentação entre os pontos a observar quando o paciente relata queda de cabelo durante o tratamento. “À medida que cresce o interesse pelos tratamentos com GLP-1, também aumenta a importância de olhar para o paciente de forma integral. Mais do que acompanhar mudanças físicas, esse cuidado envolve aspectos como alimentação, saúde capilar, autoestima e qualidade de vida”, afirma.

O Neosil Attack, da U.SK (do Grupo EMS), é um suplemento alimentar comercializado para o cuidado capilar. A revisão científica se concentrou na associação entre os medicamentos da classe do GLP-1 e a queda de cabelo. A eficácia do suplemento ficou fora do escopo da pesquisa.

Ao comentar o papel da suplementação, Addor cita o silício de alta biodisponibilidade como exemplo de ingrediente que, segundo ela, “pode atuar como um aliado complementar na nutrição dos fios e no cuidado com a saúde capilar”.