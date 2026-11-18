A rotina de exercícios passou a influenciar a escolha do destino, do hotel e até da data da viagem. A Skyscanner incluiu a "gym-cation" entre as sete tendências do Travel Trends 2027, relatório divulgado em outubro com base nas buscas da plataforma e em entrevistas com mais de 28 mil viajantes. O termo junta "gym" e "vacation" e se refere às viagens em que manter o treino tem o mesmo peso que conhecer pontos turísticos, seja na academia do hotel, num percurso de corrida pela cidade ou num estúdio de pilates do bairro.

O movimento também aparece nas plataformas de reserva de aulas. No ClassPass, que dá acesso a academias e estúdios parceiros em várias cidades do mundo, as reservas feitas fora da cidade do usuário mais que dobraram em dois anos. Entre julho de 2025 e junho de 2026, 15% dos usuários ativos agendaram ao menos uma aula longe de casa. O pilates lidera as reservas em viagem, com alta de 42%, seguido por ioga (16%), treino de força (15%), ciclismo (7%) e barre (4%).

Academia no check-in

A estrutura de treino começou a pesar na escolha da hospedagem. Bangkok, Mumbai, Nova York, Phuket e Seul lideram as buscas feitas com o filtro de hotéis com academia na Skyscanner. A importância desse item varia conforme o país. Na Alemanha, um em cada cinco viajantes diz escolher hotéis com espaço fitness. No Canadá, 46% dos viajantes da geração Z colocam a academia entre as prioridades. No TikTok, as visualizações de conteúdos sobre "gym hotel" cresceram 659% em um ano.

As competições de fitness também passaram a movimentar viajantes. Na Índia, 43% dos participantes da HYROX, prova indoor que combina corrida e exercícios funcionais, viajam de outra cidade para competir. Em Delhi, a fatia de atletas de fora passou de 28%, em 2025, para 43%, em 2026.

A prova como destino

Nova York está entre as cidades mais buscadas na Skyscanner com o filtro de hotéis com academia e recebeu sua maratona em 1º de novembro (Pexels)

Na corrida de rua, o New York Times chamou de "race-cation" a viagem organizada em torno de uma prova e publicou um guia prático às vésperas da Maratona de Nova York, realizada em 1º de novembro. O jornal recomenda escolher um lugar que se queira conhecer e usar portais como RunSignup, World's Marathons e Half Marathon Guide, que filtram provas por distância. Sites de avaliação como RaceRaves e Racecheck reúnem informações sobre paisagem, perfil dos participantes e altimetria do percurso. Para corridas no exterior, a orientação é chegar pelo menos dois dias antes e ficar a cerca de 15 minutos a pé da largada.

O interesse cresce entre os mais jovens. Uma análise da revista The Atlantic relaciona a adesão dos millennials à corrida à busca por metas claras, progresso mensurável e rotina por volta dos 30 anos. Na Itália, 53,4% dos inscritos na meia maratona de Roma de 2025 tinham menos de 34 anos, e a FIDAL, federação italiana de atletismo, registrou alta de mais de 20% no calendário de meias maratonas e maratonas entre 2025 e 2026.

O efeito no Brasil

A Maratona do Rio teve cerca de 70 mil inscritos em junho de 2026, quase o dobro dos 36 mil de 2023. Segundo o governo do estado, 75% dos participantes eram de fora da capital fluminense, e mais de 5 mil vieram de outros países. O evento gerou R$ 711 milhões em impacto econômico, crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Um levantamento do Melhores Destinos com buscas no Google entre agosto de 2025 e julho de 2026 coloca o Rio como a cidade mais procurada por brasileiros interessados em maratonas, com 281 mil pesquisas. Em Porto Alegre, 80% dos inscritos na maratona de 2025 eram de outras cidades, e a ocupação hoteleira chegou perto de 100%, de acordo com a prefeitura.