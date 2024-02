Café, gelo e sabor: descubra o frescor das combinações geladas

A invenção do café gelado é atribuída aos holandeses, conta Mikaela Paim, sommelière, especialista em café e diretora de inovações na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (Abrasel/SP). “Por volta do século 17, durante o período militar, os soldados buscavam uma maneira de facilitar o transporte do café, para isso, criaram uma solução de carregar, durante as batalhas, um concentrado de café infusionado em água fria, e, quando possível, aqueciam a bebida.”

Mikaela Paim: "Durante a década de 1960 o (hoje conhecido mundialmente) cold brew teve seu auge no Japão e em seguida encantou os americanos e outras regiões europeias.”

Há registros que os holandeses teriam levado o café para o Japão, onde começaram a fazer a bebida pelo método de infusão, assim como faziam com o chá, porém a frio, posteriormente esta técnica ficou conhecida como “Kyoto-style coffee", diz Paim. “Após ganhar o Ocidente, o café gelado retorna à Europa, durante o século 19, e conquista a França. Durante a década de 1960 o (hoje conhecido mundialmente) cold brew teve seu auge no Japão e em seguida encantou os americanos e outras regiões europeias. O cold brew é uma forma de se extrair café a frio. A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) destaca que é um processo que envolve a imersão lenta e prolongada de grãos de café moídos em água fria, geralmente de 12 a 24 horas. O resultado é uma bebida suave, menos ácida e repleta de nuances de sabor, que pode ser apreciada pura ou combinada com leite e xaropes aromatizados, gelo e fatias de frutas.

Refrescando a demanda

“Pesquisas recentes mostram que o consumo de café gelado tem crescido em todo o mundo. Segundo o Allegra World Coffee Portal, 15% das xícaras de café que as pessoas no mundo inteiro bebem fora de casa são da bebida fria”, afirma Monica Lopes, diretora de marketing da Nespresso Brasil.

Essa preferência também pode ser levada para dentro de casa, já que a base do café pensado para ser bebido gelado abre um universo de sabores e combinações.

“O café gelado tem os mesmos benefícios e qualidades do café quente, sem impacto no sabor, a grande diferença é pensar em degustar uma bebida que eu já gosto em uma temperatura que eu não esperava”, afirma Miriam Moraes, especialista em cafés da Nespresso. É uma forma do café ocupar um novo lugar na rotina de consumo da bebida.

Uma maneira mais rápida para se obter um cold brew é por meio de novas tecnologias que, impulsionadas pela demanda, chegam ao mercado. Como é o caso da cápsula de Cold Brew da Nespresso; a extração começa quente, para trazer os melhores sabores dos grãos, e continua com água fria para eliminar o amargor. Após a infusão do café ele ainda passa pela centrifugação, onde a cápsula pode girar até 4 mil rotações por minuto, extraindo, com isso, todo o aroma e produzindo a crema. O café apresenta notas de caramelo doce e cereais torrados e já sai resfriado da máquina, o frescor pode ser potencializado adicionando cubos de gelo ao compartimento de água.

Essa bebida é a base para trazer novas opções às receitas com café. “Adicione gelo, folhas de manjericão e fatias de pepino e limão”, sugere Miriam. O caráter suave do método cold brew, com uma extração tradicionalmente lenta, traz em questão de minutos mais sabor e recrescência para o café.

Cápsula de Cold Brew da Nespresso: a extração começa quente, para trazer os melhores sabores dos grãos, e continua com água fria para eliminar o amargor.

Outras marcas de cápsulas, como a Três Corações, também têm sua versão da bebida gelada, elaborada com grãos do tipo arábica cultivados no cerrado mineiro, para ser tomada com gelo. A Dolce Gusto também possui uma opção fria da bebida, inspirada no cappuccino.

Impulsionando o sabor

Gostos inusitados dialogam bem com cafés gelados, como é o caso da cápsula de melancia da Nespresso; o sabor refrescante, doce e suculento da melancia, combinado com o café Arábica delicado e de torra clara, cria a base para um drinque refrescante. Impulsione os sabores “adicionando suco de maçã, folhas de hortelã, gasosa de limão, gelo e cubinhos de melancia”, indica Miriam.

Mais do que uma tendência, essa história já atravessou décadas, pontua Mikaela Paim, “hoje, a geração Z aceitou o café gelado mais do que qualquer outra geração e mantém o mercado criativo e inovador, com bebidas e drinques feitos com café gelado, mostrando que não é apenas uma moda, e sim a revolução do café, que veio para ficar.”