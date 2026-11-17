A proposta era simples: calçar um tênis novo e colocá-lo à prova em uma trilha no litoral norte de São Paulo. O que ninguém poderia controlar era o tempo. Em São Sebastião, a chuva transformou o percurso em uma sequência de pedras molhadas, trechos de lama e subidas escorregadias. Para quem estava ali para testar um calçado desenvolvido justamente para enfrentar terrenos difíceis, não poderia haver cenário mais apropriado.

Foi nessas condições que a EXAME experimentou o Harpie Trail, novo tênis da Veja que marca a primeira incursão da Live! no universo das trilhas. As duas marcas, que já colaboram há alguns anos, reuniram jornalistas e criadoras de conteúdo para uma experiência que misturou atividade física, natureza e bem-estar.

A caminhada durou cerca de duas horas e exigiu mais atenção do que velocidade. Em determinados trechos, encontrar onde apoiar o pé era tão importante quanto avançar. A lama dificultava a passagem, enquanto as pedras úmidas tornavam o equilíbrio um desafio.

O tênis, porém, respondeu bem. A sola ofereceu boa aderência nos trechos escorregadios, e a estrutura manteve os pés estáveis mesmo nas partes mais irregulares. O conforto também chamou a atenção, especialmente porque a caminhada exigia movimentos diferentes daqueles feitos em uma corrida ou em um passeio pela cidade.

A experiência ajudou a entender o interesse das duas marcas por um produto que transita entre o esporte e o lifestyle. Afinal, a trilha deixou de ser apenas uma atividade para quem pratica montanhismo ou corrida em terrenos acidentados. Ela também pode fazer parte de uma programação de fim de semana, de uma viagem ou de uma rotina de bem-estar.

É nesse encontro entre movimento, natureza e moda esportiva que a colaboração encontra espaço. Para a Live!, conhecida pelas roupas de academia, corrida e outras modalidades, o tênis representa a entrada em uma nova categoria. Para a Veja, é mais um passo na expansão de sua linha de performance.

“A gente sempre quis estar mais próximo da Live!, uma marca com a qual nos identificamos muito. Há três anos esse casamento rolou, e agora estamos na terceira edição de colaborações”, explica Fernanda Almeida, head de comunicação da Veja no Brasil. “A Live! nos ajuda muito no posicionamento com um cliente mais athleisure e traz capilaridade comercial. As duas marcas são sinérgicas, com produção local e uma preocupação socioambiental grande.”

Um tênis pensado para sair do asfalto

O Harpie Trail foi lançado pela Veja em setembro de 2026, depois de mais de dois anos de pesquisa e desenvolvimento. É o primeiro modelo da marca concebido especificamente para trail running, modalidade de corrida praticada em ambientes naturais.

O desafio de criar um tênis para trilhas é diferente daquele enfrentado por um modelo tradicional de corrida. No asfalto, a superfície costuma ser previsível. Na natureza, o terreno muda a cada passo. O calçado precisa lidar com pedras, raízes, terra, lama e inclinações, muitas vezes no mesmo percurso.

“Fazer um tênis com matéria-prima biológica que entregue realmente performance é um super desafio. Foram mais de três anos de testes com atletas e testes biomecânicos para entender a pisada e criar um modelo com o grip que um tênis de trilha precisa entregar”, afirma Fernanda. “Os fundadores franceses sentiam muita falta de um tênis mais específico para trilha. Essa tendência de conexão com o outdoor está crescendo muito, e as pessoas estão buscando viver fora das academias.”

Para isso, a Veja desenvolveu três tecnologias que concentram as principais características do Harpie Trail.

A primeira é o TerraGrip, solado com borracha da Amazônia e pequenos cravos distribuídos em diferentes direções. Eles ajudam a criar tração tanto nas subidas quanto nas descidas, reduzindo o risco de deslizamentos.

Na trilha de São Sebastião, esse foi o atributo mais perceptível. Mesmo com a chuva, o solado conseguiu manter boa aderência em grande parte do percurso. Isso não significa que seja impossível escorregar, mas a diferença em relação a um calçado sem estrutura específica para esse tipo de terreno ficou evidente.

A segunda tecnologia é a Rubberfoam, usada na entressola, parte responsável pelo amortecimento. A composição combina borracha amazônica e EVA de origem biológica, derivado em parte da cana-de-açúcar. A proposta é equilibrar firmeza e conforto, sem deixar o calçado excessivamente rígido.

Já o AeroShell aparece na parte superior. O tecido foi desenvolvido para ser respirável, resistente a pequenos rasgos e capaz de secar rapidamente depois do contato com a água.

É uma característica importante para quem pratica atividades ao ar livre. Em uma trilha, não é incomum atravessar trechos molhados ou ser surpreendido pela chuva, como aconteceu durante o teste.

O tênis pesa 275 gramas no tamanho 43 europeu. Tem formato anatômico, que oferece espaço para os pés, e palmilha com ajuste no calcanhar. A combinação busca evitar desconfortos durante caminhadas e corridas prolongadas.

Visualmente, o Harpie Trail também se distancia dos tênis de trilha mais robustos. O desenho é esportivo, mas mantém a linguagem da Live!, com linhas que permitem imaginar o modelo em um look casual, fora do ambiente de exercício.

O que a Live! encontrou na Veja

A relação entre as duas empresas começou antes do Harpie Trail. A aproximação aconteceu em torno da linha Condor, de tênis de corrida da Veja, e evoluiu para uma colaboração mais próxima entre as equipes.

O trabalho não se resume à escolha de um modelo já existente. Segundo representantes das marcas, a Veja desenvolve a estrutura técnica do calçado, enquanto a Live! participa de decisões relacionadas às cores, à identidade visual e à maneira como o produto será apresentado.

“A gente entra com um know-how mais estético, com escolha de paleta de cores que casem com a nossa coleção [de roupas]. A Veja entra com toda a expertise técnica e tecnológica”, diz Zoé Póvoa, brand manager da Live!.

No ano passado, a Live lançou seus primeiros modelos de tênis de fabricação própria. “Nossos tênis próprios não concorrem com os da Veja. São posicionamentos diferentes. A gente sempre quis estar full look e nunca tinha entrado em calçados de forma mais profunda. Com a Veja tivemos essa oportunidade.”

A parceria também envolve visitas às fábricas e trocas sobre processos produtivos. Durante a viagem a São Sebastião, as equipes lembraram de uma experiência conjunta na Amazônia, onde a Veja mantém parte de sua cadeia de fornecimento de borracha.

“Na Live! a gente tem fábrica própria e reutiliza toda a água do processo. Temos placas solares e pagamos mais caro por maquinários que usam menos água e menos energia”, diz Zoé.

Essa relação ajuda a explicar a afinidade entre as marcas. Enquanto a Live! busca ampliar sua presença em modalidades esportivas e atividades ligadas ao bem-estar, a Veja tenta mostrar que sua proposta de produção pode funcionar também em calçados de alto desempenho.

Fundada em 2004 pelos franceses Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion, a Veja construiu sua identidade a partir de uma ideia: produzir tênis com maior transparência sobre a origem dos materiais e as condições de trabalho envolvidas na fabricação.

A empresa desenvolve os produtos na França, mas mantém a produção no Brasil. Entre suas principais matérias-primas estão a borracha extraída de seringueiras nativas da Amazônia, o algodão agroecológico e o poliéster reciclado.

Da trilha ao bem-estar

O produto se aproxima de um público que não necessariamente se identifica como corredor de trail. São pessoas que gostam de caminhar, viajar, praticar atividades ao ar livre ou simplesmente experimentar novas maneiras de incorporar o movimento à rotina.

“A corrida de rua virou algo performático, com as pessoas postando muito nas redes sociais. Agora há algo indo na contramão disso. Na trilha você não pode ficar tirando foto o tempo todo porque pode cair. É uma forma de se conectar com você mesma e com a natureza. É uma pegada mais técnica”, diz Fernanda. “É um mercado promissor. As pessoas estão se voltando mais para um contato maior com a natureza.”

“Para a Live! é uma possibilidade de atender um público que hoje a gente não tem. Um cliente que já usa nosso vestuário e agora pode completar o look na trilha”, afirma Zoé. “A gente tem um posicionamento muito forte com corredores de rua — a Live Run acontece há cinco anos e este ano reuniu quase 100 mil corredores. O trail é um território que está crescendo e a gente vê muita oportunidade.”

Nesse contexto, o tênis deixa de ser apenas um equipamento esportivo e passa a fazer parte de uma experiência. A escolha do modelo considera a funcionalidade, mas também o design, o conforto e a possibilidade de usá-lo em diferentes ocasiões.

O nome do Harpie Trail acompanha a relação com a natureza. Ele foi inspirado na harpia, uma das maiores aves de rapina da América do Sul, encontrada na Amazônia.

Na mitologia grega, as harpias eram criaturas associadas à velocidade e à força.

O lançamento também mostra como a Veja vem ampliando sua atuação. Depois de se consolidar no mercado de tênis casuais, a marca passou a investir em modelos de corrida e, mais recentemente, em calçados destinados a atividades em terrenos naturais.

Para a Live!, a colaboração abre uma porta para esse universo sem que a empresa precise desenvolver sozinha toda a tecnologia de um tênis técnico. O modelo estará disponível em todo o país a partir de 3 de dezembro por R$ 1.100.

É uma avaliação limitada a uma experiência de uso, não a meses de caminhadas ou corridas. Mas a chuva, que poderia ter atrapalhado a programação, acabou ajudando a revelar o que realmente importa em um tênis de trilha.

No fim, entre pedras e lama, o lançamento ganhou algo que uma apresentação em uma loja dificilmente conseguiria oferecer: a oportunidade de mostrar o produto no ambiente para o qual foi criado.