A Sala São Paulo e a Estação Motiva Cultural, instaladas no Complexo Cultural Júlio Prestes, no centro da capital paulista, vão renovar a operação gastronômica a partir de 2027. O cronograma definido pela Fundação Osesp prevê a inauguração de novos cafés nos dois equipamentos culturais já em janeiro, seguida pela abertura de um restaurante no complexo em março.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para ampliar o tempo de permanência dos quase 500 mil visitantes que circulam anualmente pelo endereço. A proposta é integrar a programação de concertos sinfônicos, espetáculos e eventos a uma oferta estruturada de alimentação e hospitalidade. A notícia foi obtida com exclusividade da Casual EXAME.

A nova operação ficará sob responsabilidade da Fábrica de Bares, grupo comandado pelo CEO Cairê Aoas, que administra endereços tradicionais na região central. Entre eles estão o Café Girondino, fundado em 1875 e reaberto após restauro arquitetônico, o Bar Brahma, a padaria Le Pain Quotidien e o Orfeu.

Ao todo, a companhia reúne cerca de 800 colaboradores distribuídos em 23 operações que atendem aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano. "Queremos que os espaços gastronômicos e de entretenimento ampliem os motivos para as pessoas frequentarem a Sala São Paulo, atraindo novos públicos e fortalecendo a relação com o centro da cidade", afirma Aoas. "Nosso objetivo é oferecer um padrão de gastronomia e hospitalidade à altura da arquitetura, da história e da programação do complexo."

Turismo gastronômico e cultural em São Paulo

Simone e Zé Ibarra no último Encontros Históricos de 2023, na Sala São Paulo (José de Holanda/Divulgação)

Para estruturar a mudança, a Fundação Osesp conduziu um processo seletivo acompanhado por uma comissão gastronômica formada pelos especialistas Rosa Moraes, Natalia Pozzi e Maurício Schuartz, que colaboraram na elaboração do edital e na definição dos critérios técnicos de avaliação.

Internamente, o projeto é conduzido por Juliana Vassoler, gerente de Experiência do Cliente, e Mariana Stanisci, diretora de Comunicação e Marketing da instituição.

"Mais do que a transição de um serviço de alimentação, estamos falando da construção de uma operação alinhada à vocação cultural do Complexo Júlio Prestes e ao papel que esses espaços desempenham na vida da cidade", afirma Stanisci.

Segundo a executiva, a qualificação dos pontos de alimentação dialoga diretamente com o fortalecimento do centro de São Paulo como polo de cultura, convivência e turismo.