Oscar 2026: Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator

O cinema brasileiro vive mais um momento histórico: Wagner Moura, estrela de O Agente Secreto, está oficialmente na corrida pelo Oscar de Melhor Ator em 2026. O baiano é o primeiro do Brasil a receber uma indicação à categoria.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, votante e realizadora do Oscar. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 15 de março.

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner concorre com grandes nomes do cinema hollywoodiano, como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet — apontado como favorito à categoria pelo papel em Marty Supreme.

A nomeação chega um ano após a indicação de Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui, na categoria de Melhor Atriz para a 97ª edição do Oscar. Na ocasição, ela acabou perdendo a estatueta para Mikey Madison (Anora).

A caminho do primeiro Oscar

Antes mesmo da recente onda de prestígio do cinema brasileiro, marcada por títulos como Ainda Estou Aqui, Wagner Moura já construía uma trajetória sólida no Brasil e no exterior.

O baiano iniciou sua carreira artística no teatro, após uma breve experiência no jornalismo em Salvador. Com o tempo, consolidou-se em peças como Abismo de Rosas (1997) e A Máquina (2000), e alcançou o cinema nacional no início dos anos 2000, ganhando destaque com produções como Abril Despedaçado, de Walter Salles, e Carandiru.

A grande virada, no entanto, veio com Tropa de Elite, em 2007, quando interpretou o icônico Capitão Nascimento. O sucesso do filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e sua sequência em 2010, projetaram Moura para além das fronteiras brasileiras.

A estreia em Hollywood veio com Elysium (2013), e foi com Narcos (2015) que ele se tornou mundialmente conhecido, ao viver Pablo Escobar — papel que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Desde então, transita com facilidade entre atuação e direção, como mostrou em Marighella (2019), além de grandes produções como Guerra Civil e Ladrões de Droga.

Agora, em um de seus momentos mais marcantes, Moura estrela O Agente Secreto, filme ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção já conquistou quatro prêmios em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção, além do Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.

É a vez de O Agente Secreto no Oscar?

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas — e o filme continua em cartaz.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).