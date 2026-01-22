Oscar 2026: Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator

Oscar 2026: é a vez de Wagner Moura? (Divulgação)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10h46.
O cinema brasileiro vive mais um momento histórico: Wagner Moura, estrela de O Agente Secreto, está oficialmente na corrida pelo Oscar de Melhor Ator em 2026. O baiano é o primeiro do Brasil a receber uma indicação à categoria.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, votante e realizadora do Oscar. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 15 de março.
Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner concorre com grandes nomes do cinema hollywoodiano, como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet — apontado como favorito à categoria pelo papel em Marty Supreme.
A nomeação chega um ano após a indicação de Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui, na categoria de Melhor Atriz para a 97ª edição do Oscar. Na ocasição, ela acabou perdendo a estatueta para Mikey Madison (Anora).
Antes mesmo da recente onda de prestígio do cinema brasileiro, marcada por títulos como Ainda Estou Aqui, Wagner Moura já construía uma trajetória sólida no Brasil e no exterior.
O baiano iniciou sua carreira artística no teatro, após uma breve experiência no jornalismo em Salvador. Com o tempo, consolidou-se em peças como Abismo de Rosas (1997) e A Máquina (2000), e alcançou o cinema nacional no início dos anos 2000, ganhando destaque com produções como Abril Despedaçado, de Walter Salles, e Carandiru.
A grande virada, no entanto, veio com Tropa de Elite, em 2007, quando interpretou o icônico Capitão Nascimento. O sucesso do filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e sua sequência em 2010, projetaram Moura para além das fronteiras brasileiras.
A estreia em Hollywood veio com Elysium (2013), e foi com Narcos (2015) que ele se tornou mundialmente conhecido, ao viver Pablo Escobar — papel que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Desde então, transita com facilidade entre atuação e direção, como mostrou em Marighella (2019), além de grandes produções como Guerra Civil e Ladrões de Droga.
Agora, em um de seus momentos mais marcantes, Moura estrela O Agente Secreto, filme ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção já conquistou quatro prêmios em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção, além do Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.
Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.
No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.
No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas — e o filme continua em cartaz.
O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.
O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.
A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.
A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.
O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).