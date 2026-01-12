Wagner Moura faz história e vence Globo de Ouro de Melhor Ator

A noite deste domingo, 11, é histórica para o cinema do Brasil. O ator Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho em O Agente Secreto. É a primeira vez que um brasileiro conquista o feito.

O longa brasileiro, que concorria a outras duas categorias, também venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

No discurso de agradecimento, Moura dedicou o prêmio aos brasileiros e fez os momentos finais em português. "Esse é um filme sobre a falta de memória. Se o trauma pode passar por gerações, os valores podem também".

O baiano concorria com os Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Wagner Moura (O Agente Secreto) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

De Salvador a Hollywood

Antes mesmo da recente onda de prestígio do cinema brasileiro, marcada por títulos como Ainda Estou Aqui, Wagner Moura já construía uma trajetória sólida no Brasil e no exterior.

O baiano iniciou sua carreira artística no teatro, após uma breve experiência no jornalismo em Salvador. Com o tempo, consolidou-se em peças como Abismo de Rosas (1997) e A Máquina (2000), e alcançou o cinema nacional no início dos anos 2000, ganhando destaque com produções como Abril Despedaçado, de Walter Salles, e Carandiru.

A grande virada, no entanto, veio com Tropa de Elite, em 2007, quando interpretou o icônico Capitão Nascimento. O sucesso do filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e sua sequência em 2010, projetaram Moura para além das fronteiras brasileiras.

A estreia em Hollywood veio com Elysium (2013), e foi com Narcos (2015) que ele se tornou mundialmente conhecido, ao viver Pablo Escobar — papel que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Desde então, transita com facilidade entre atuação e direção, como mostrou em Marighella (2019), além de grandes produções como Guerra Civil e Ladrões de Droga.

Agora, em um de seus momentos mais marcantes, Moura estrela O Agente Secreto, filme ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção já conquistou quatro prêmios em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção, além do Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura abre espaço para a tão sonhada trajetória ao Oscar. Os indicados à premiação de 2026 serão anunciados no dia 22 de janeiro.