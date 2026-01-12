Wagner Moura faz história e vence Globo de Ouro de Melhor Ator

Globo de Ouro: Wagner Moura vence primeiro prêmio brasileiro de Melhor Ator na cerimônia (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 01h01.
Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 01h06.
A noite deste domingo, 11, é histórica para o cinema do Brasil. O ator Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho em O Agente Secreto. É a primeira vez que um brasileiro conquista o feito.
O longa brasileiro, que concorria a outras duas categorias, também venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.
No discurso de agradecimento, Moura dedicou o prêmio aos brasileiros e fez os momentos finais em português. "Esse é um filme sobre a falta de memória. Se o trauma pode passar por gerações, os valores podem também".
O baiano concorria com os Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Wagner Moura (O Agente Secreto) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).
Antes mesmo da recente onda de prestígio do cinema brasileiro, marcada por títulos como Ainda Estou Aqui, Wagner Moura já construía uma trajetória sólida no Brasil e no exterior.
O baiano iniciou sua carreira artística no teatro, após uma breve experiência no jornalismo em Salvador. Com o tempo, consolidou-se em peças como Abismo de Rosas (1997) e A Máquina (2000), e alcançou o cinema nacional no início dos anos 2000, ganhando destaque com produções como Abril Despedaçado, de Walter Salles, e Carandiru.
A grande virada, no entanto, veio com Tropa de Elite, em 2007, quando interpretou o icônico Capitão Nascimento. O sucesso do filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e sua sequência em 2010, projetaram Moura para além das fronteiras brasileiras.
A estreia em Hollywood veio com Elysium (2013), e foi com Narcos (2015) que ele se tornou mundialmente conhecido, ao viver Pablo Escobar — papel que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Desde então, transita com facilidade entre atuação e direção, como mostrou em Marighella (2019), além de grandes produções como Guerra Civil e Ladrões de Droga.
Agora, em um de seus momentos mais marcantes, Moura estrela O Agente Secreto, filme ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção já conquistou quatro prêmios em Cannes, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção, além do Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.
Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura abre espaço para a tão sonhada trajetória ao Oscar. Os indicados à premiação de 2026 serão anunciados no dia 22 de janeiro.