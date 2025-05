Kleber Mendonça Filho recebe prêmio de melhor direção em Cannes por 'O Agente Secreto'

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho foi consagrado neste sábado, 24, com o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes, pela direção do filme brasileiro "O Agente Secreto".

A obra chegou ao festival francês cercada de expectativas e estreou com cerca de 15 minutos de aplausos. O longa recebeu o Prêmio da Crítica no mesmo dia. “Meu país, o Brasil, é um país cheio de beleza e poesia. Eu tenho orgulho de estar aqui nesta noite para aceitar este prêmio. Eu queria mandar um abraço para todo mundo vendo no Brasil, especialmente no Recife, Pernambuco. E quero compartilhar esse prêmio com a Emilie Lesclaux, minha parceira de vida, minha produtora”, disse o diretor.

O reconhecimento em Cannes marca a quinta participação de Kleber Mendonça Filho no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por Bacurau, codirigido com Juliano Dornelles. Seus filmes anteriores – O Som ao Redor, Aquarius e Retratos Fantasmas – também passaram por Cannes e conquistaram espaço nas listas de melhores do ano do The New York Times, além de alcançarem expressivo público nos cinemas brasileiros e internacionais.

Em entrevista à EXAME, Mendonça destacou que o filme tem muito da alma do protagonista, Wagner Moura, também vencedor do prêmio de Melhor Ator no festival. “Eu acredito que o Wagner tem nesse longa a melhor atua­ção de sua carreira no cinema, e olha que ele já fez belos e bons filmes”.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto é um thriller político protagonizado por Wagner Moura. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O elenco reúne grandes nomes do cinema nacional, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, entre outros artistas.

A produção é assinada por Emilie Lesclaux, e é uma coprodução com a CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e conta com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela NEON (EUA e Canadá) e pela MUBI (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil).

Brasil é país de honra

Além dos prêmios, o Festival de Cannes anunciou em fevereiro que o Brasil será o País de Honra na edição de 2025. A iniciativa celebra anualmente a contribuição audiovisual de uma nação, destacando seu mercado cinematográfico e talentos criativos. O Brasil será o quarto país a receber o título, após Suíça (2024), Espanha (2023) e Índia (2022).

O Ministério da Cultura ressaltou que o reconhecimento “destacará a dinâmica indústria audiovisual do Brasil, seus talentos criativos e seu compromisso de longa data com a colaboração internacional”.