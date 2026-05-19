Volkswagen resgata canarinho e lança T-Cross exclusivo com a CBF

A Volkswagen do Brasil apresentou nesta segunda-feira, 18, o T-Cross Canarinho, um show car desenvolvido exclusivamente para marcar o patrocínio da montadora às seleções masculinas e femininas de futebol da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O modelo terá uma produção estritamente limitada a apenas quatro unidades e traz de volta ao portfólio da marca o icônico tom Amarelo Canário.

O veículo foi projetado a partir do recém-lançado T-Cross Seleção, edição comercial comemorativa que chegou às concessionárias neste mês. Diferente da versão das lojas, o modelo Canarinho ganha teto pintado em Preto Ninja, rodas escurecidas e acabamentos conceituais exclusivos.

O cronograma das quatro unidades já está definido. Após a primeira aparição pública no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, alguns exemplares seguirão para a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para acompanhar a preparação dos jogadores.

O modelo também estará presente no Maracanã no final deste mês, no último amistoso antes do torneio. Por fim, uma das unidades será integrada de forma permanente ao acervo da Garagem Volkswagen, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP).

"O T-Cross Canarinho transforma um dos SUVs mais queridos do Brasil em um novo símbolo da nossa torcida. É um projeto que mistura emoção, identidade nacional e a relação histórica da Volkswagen com milhões de brasileiros", afirma Livia Kinoshita, diretora de Marketing da Volkswagen do Brasil e América do Sul.

A estratégia por trás do líder dos SUVs

A escolha do T-Cross como embaixador da marca no futebol responde a uma lógica de mercado. O modelo lidera as vendas do segmento de SUVs no país desde 2023 e, no acumulado de 2026, mantém a primeira posição da categoria.

Fabricado em São José dos Pinhais (PR), o utilitário esportivo alcançou a marca de 600 mil unidades produzidas no país, sendo 118 mil destinadas à exportação para 33 mercados.

O retorno do Amarelo Canário à paleta de cores da marca faz parte de uma estratégia de posicionamento iniciada no primeiro trimestre do ano, quando a fabricante anunciou o patrocínio à CBF e revelou o nome de sua nova picape, a Tukan.

Linha do tempo: a pioneira das séries de futebol

A associação entre a Volkswagen e o futebol brasileiro é uma estratégia de marketing de longa data, sendo a empresa a pioneira no país a criar edições comemorativas voltadas ao esporte:

1982 (Gol Copa): Primeira série temática da indústria nacional, lançada para o mundial da Espanha, com 3 mil unidades produzidas para ajudar a consolidar o modelo Gol no mercado.

Primeira série temática da indústria nacional, lançada para o mundial da Espanha, com 3 mil unidades produzidas para ajudar a consolidar o modelo Gol no mercado. 1994 (Gol do Tetra): Edição com 6 mil unidades que marcou a despedida da primeira geração do Gol (quadrado) logo após a conquista do título nos EUA.

Edição com 6 mil unidades que marcou a despedida da primeira geração do Gol (quadrado) logo após a conquista do título nos EUA. 2002 (Gol Sport): Lançado no ano do pentacampeonato, utilizou o amarelo como cor principal e vendeu mais de 15 mil unidades.

Lançado no ano do pentacampeonato, utilizou o amarelo como cor principal e vendeu mais de 15 mil unidades. 2006 (Gol Copa): Terceira edição da linha Copa, disponibilizada com motores 1.0 e 1.6, alcançando 16 mil unidades.

Terceira edição da linha Copa, disponibilizada com motores 1.0 e 1.6, alcançando 16 mil unidades. 2010 e 2014 (Gol, Voyage e Fox Seleção): Primeiras séries em parceria direta de licenciamento com a CBF.

Dando sequência ao histórico, o T-Cross Seleção comercial — que serve de base para o modelo Canarinho — chegou ao mercado com preço inicial de R$ 129.990,00.

Baseado na versão de entrada Sense, o modelo é equipado com motor 200 TSI 1.0 turbo de 128 cv, mas agrega itens visuais de categorias superiores, como rodas de 17 polegadas, logotipos da CBF, adesivos com cinco estrelas e os pneus autovedantes com tecnologia Seal Inside da Pirelli.