Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é indicado ao inédito prêmio de Melhor Elenco

É o nosso ano! O Brasil está oficialmente entre os indicados ao Oscar de 2026 até na mais nova categoria, de Melhor Elenco, com O Agente Secreto.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, votante e realizadora do Oscar. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 15 de março.

Além dessa indicação, o longa pernambucano recebeu outras duas: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional. A combinação de indicações é histórica para o Brasil.

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas — e o filme continua em cartaz.

Já da para sonhar com o segundo Oscar do Brasil?

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original (Kleber Mendonça Filho).

Desde o início do ano, O Agente Secreto vem conquistando prêmios importantes de Hollywood. As vitórias no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro podem aumentar as chances do título levar uma nova estatueta para o Brasil.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).