Novo filme retrata Anthony Bourdain antes dos livros e da fama

Anthony Bourdain, chef e escritor americano que se tornou um dos nomes mais influentes da cultura gastronômica mundial antes de sua morte em 2018
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h52.
O estúdio de cinema independente A24 escolheu o capítulo menos óbvio da vida de Anthony Bourdain para seu novo longa-metragem biográfico. Não a CNN. Não o Obama em Hanói. Não o homem de 50 e poucos anos com cigarro e frases definitivas sobre porco e manteiga. Tony, com estreia prevista para agosto de 2026, vai para Provincetown, Massachusetts, no verão de 1975, quando Bourdain tinha 19 anos e ainda não sabia o que fazer com o que estava vivendo.
O filme foi dirigido por Matt Johnson, com roteiro escrito por Johnson, Matthew Miller, Todd Bartels e Lou Howe. Dominic Sessa, revelado em 'Os Rejeitados', interpreta o jovem Tony. Antonio Banderas vive o chef que o puxa para dentro da cozinha. Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Domińczyk, Rich Sommer e Stavros Halkias completam o elenco no círculo de Provincetown.
A escolha do período é a decisão mais importante do filme. Uma cinebiografia completa de Bourdain teria de cobrir Nova Jersey, Vassar, o Culinary Institute of America, o Les Halles, o Kitchen Confidential, a televisão, as viagens, a dependência, a depressão e a França em 2018. Johnson foi mais preciso: escolheu o verão em que Bourdain entrou numa cozinha de restaurante antes de ter a prosa para transformar esse mundo em literatura.
Bourdain falou sobre Provincetown numa entrevista ao Guardian em 2017. Disse que lavar louça era o primeiro trabalho que fazia sentido para ele: os pratos entravam sujos, saíam limpos, havia regras claras e o esforço era reconhecido. A escola tinha lhe dado deriva. A cozinha lhe deu um placar.
Em abril de 1999, o New Yorker publicou Don't Eat Before Reading This, ensaio de Bourdain sobre cozinhas de restaurante que abriu o caminho para o Kitchen Confidential, lançado em 2000. É exatamente esse período anterior ao livro, quando Bourdain ainda era um cozinheiro desconhecido em Provincetown, que o filme de Matt Johnson escolheu retratar. Tony chega aos cinemas em agosto de 2026.