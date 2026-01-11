Onde assistir a 'O Agente Secreto'? Filme concorre ao Globo de Ouro

Que comece o "clima de Copa do Mundo": O Agente Secreto, produção de Kleber Mendonça Filho e estrelada por Wagner Moura, pode fazer história na noite deste domingo, 11, na 83ª edição do Globo de Ouro.

O filme concorre em três categorias da premiação: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama (Moura). É apontado como favorito tanto para o artista baiano quanto como produção estrangeira.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Onde assistir a O Agente Secreto?

O filme está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e não têm previsão de chegada ao streaming por enquanto.

Na corrida pelo Oscar

O filme vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

De lá para cá, seguindo uma trajetória semelhante à de Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto tem recebido atenção internacional nas principais premiações do cinema mundo afora. A Academia, que compõe o júri do Oscar, já elencou o filme de Kleber Mendonça Filho entre os pré-selecionados à premiação de 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

As principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o longa também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).