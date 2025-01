'Ainda Estou Aqui' faz história no Oscar como primeira produção brasileira indicada a Melhor Filme

O filme “Ainda Estou Aqui” já fez história ao se tornar o primeiro filme 100% brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Filme, a mais importante do Oscar. As Indicações foram anunciadas na manhã desta quinta-feira, 23. Também foram confirmadas as indicações a melhor filme internacional e a melhor atriz, para Fernanda Torres.

Ele disputa a estatueta com produções como "Duna: Parte 2", "Brutalist" e "Wicked", entre outros, na cerimônia marcada para 2 de março em Los Angeles.

Mais de 3 milhões de pessoas já assistiram ao filme no Brasil, e ele é sétimo lugar em bilheteira do século 21 e quinto colocado nas bilheteiras do país, com faturamento estimado de R$70 milhões desde a estreia, em 7 de novembro, segundo dados da Comscore.

Dirigido por Walter Salles, o filme foi vencedor na categoria de Melhor Roteiro no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza — o primeiro longa a conquistar o feito na história da indústria cinematográfica nacional, aplaudido por 11 minutos.

Abordando o contexto da ditadura militar brasileira, o filme rodou por outros festivais mundo afora, em Toronto, Los Angeles, Vancouver e Londres. A primeira exibição no Brasil, na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, teve sessões esgotadas em menos de cinco minutos. Filas que viraram quarteirões se acumularam desde a madrugada, com gente tentando garantir um ingresso na bilheteira física.

De Veneza para o Brasil, o longa também ganhou o Viff Audience Awards na categoria de Apresentações Especiais, filme favorito da audiência para cinema mundial no Festival de Cinema de Mill Valley e o prêmio do público de melhor filme de ficção brasileira da Mostra de São Paulo. Fernanda Torres recebeu a estatueta de melhor atriz da Critics Choice Association para filme internacional.

Indicação na categoria surpreende

Aguardado na lista dos indicados ao Oscar em categorias como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (pela qual Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro) ou mesmo roteiro adaptado, "Ainda estou aqui" surpreendeu ao ser indicado entre os longas que concorrem a melhor filme, o principal prêmio da noite.

A lista dos concorrentes inclui títulos como "Anora", "O brutalista", "Um completo desconhecido", "Conclave", "Emilia Pérez", "Nickel Boys" e "A substância". A lista foi anunciada na manhã desta quinta, em cerimônia apresentada por Rachel Sennott e Bowen Yang, realizada no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

Foi a primeira vez na História que uma produção brasileira foi indicada na categoria. Antes, “O pagador de promessas”, em 1963; "O quatrilho", em 1996; 'O que é isso, companheiro?', em 1998, e "Central do Brasil", em 1999, concorreram a melhor filme internacional (neste último, Fernanda Montenegro também disputou o troféu de atriz).

Em 2004, "Cidade de Deus” de Fernando Meirelles foi indicado às categorias de direção, roteiro adaptado, fotografia e edição. "O menino e o mundo" esteve na disputa de melhor animação em 2016. E "Democracia em vertigem" disputou o prêmio de melhor documentário em 2020.

Além dessas indicações históricas para filmes brasileiros, vale destacar que “O beijo da mulher-aranha”, coproduzido entre Brasil e Estados Unidos em 1985 e dirigido por Hector Babenco, também foi um marco. O filme recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Embora não tenha vencido na categoria principal — perdendo para “Entre dois amores” — sua indicação foi um passo significativo para as coproduções brasileiras no cenário internacional.

Walter Salles chega ao seu terceiro trabalho a receber indicações na premiação: além de "Ainda estou aqui" e "Central do Brasil", o diretor carioca também esteve na disputa em 2005 com "Diários de motocicleta", vencedor do Oscar de melhor canção original com "Al otro lado del río", de Jorge Drexler. O filme também foi indicado a melhor roteiro adaptado.

Este ano, a votação foi impactada por incêndios devastadores na Califórnia, levando a Academia a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro. Com isso, a cerimônia de anúncio dos indicados também foi adiada. A entrega dos prêmios segue confirmada para 2 de março no Dolby Theatre, em Hollywood.

