'O Agente Secreto' vence Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro

É um fato: 2026 vai ser o ano do cinema brasileiro. O Agente Secreto, produção de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.

O longa também concorre às categorias de Melhor Ator em Filme de Drama (Moura) e Melhor Filme de Drama, que ainda não foram anunciadas. Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro ao vivo aqui.

Esta é a terceira vez que o Brasil conquista a estatueta nesta categoria. A primeira foi com Orfeu Negro (1960) e a segunda com Central do Brasil (1999). Ao longo dos anos, o cinema nacional recebeu nove indicações.

"Queria dar um oi para o público que nos assiste do Brasil", disse o diretor Kleber Mendonça Filho ao agradecer a honraria no palco. "Pessoas da América Latina também fazem filmes".

A cerimônia foi realizada em Beverly Hills, Los Angeles (Califórnia).

O Agente Secreto concorria com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Na corrida pelo Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A vitória no Globo de Ouro abre alas para que o filme pernambucano ganhe força no Oscar de 2026. A produção vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

De lá para cá, seguindo uma trajetória semelhante à de Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto tem recebido atenção internacional nas principais premiações do cinema mundo afora. A Academia, que compõe o júri do Oscar, já elencou o filme de Kleber Mendonça Filho entre os pré-selecionados à premiação de 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.