Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

'O Agente Secreto' vence Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro

Vitória do longa pernambucano consagra a terceira estatueta do Brasil na categoria

Globo de Ouro: 'O Agente Secreto' sai vitorioso da premiação de 2026 (Cinemascopio/Divulgação)

Globo de Ouro: 'O Agente Secreto' sai vitorioso da premiação de 2026 (Cinemascopio/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00h08.

Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 00h12.

Tudo sobreGlobo de Ouro
Saiba mais

É um fato: 2026 vai ser o ano do cinema brasileiro. O Agente Secreto, produção de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.

O longa também concorre às categorias de Melhor Ator em Filme de Drama (Moura) e Melhor Filme de Drama, que ainda não foram anunciadas. Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro ao vivo aqui.

Esta é a terceira vez que o Brasil conquista a estatueta nesta categoria. A primeira foi com Orfeu Negro (1960) e a segunda com Central do Brasil (1999). Ao longo dos anos, o cinema nacional recebeu nove indicações.

"Queria dar um oi para o público que nos assiste do Brasil", disse o diretor Kleber Mendonça Filho ao agradecer a honraria no palco. "Pessoas da América Latina também fazem filmes".

A cerimônia foi realizada em Beverly Hills, Los Angeles (Califórnia).

O Agente Secreto concorria com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Na corrida pelo Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A vitória no Globo de Ouro abre alas para que o filme pernambucano ganhe força no Oscar de 2026. A produção vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

De lá para cá, seguindo uma trajetória semelhante à de Ainda Estou AquiO Agente Secreto tem recebido atenção internacional nas principais premiações do cinema mundo afora. A Academia, que compõe o júri do Oscar, já elencou o filme de Kleber Mendonça Filho entre os pré-selecionados à premiação de 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmesFilmes brasileirosCinema

Mais de Casual

Globo de Ouro 2026: acompanhe os vencedores ao vivo na EXAME

Globo de Ouro 2026: vencedores recebem dinheiro além da estatueta?

HBO Max: 6 indicados ao Globo de Ouro para assistir na plataforma

Onde assistir 'Frankestein', indicado ao Globo de Ouro?

Mais na Exame

Brasil

Rodízio de carros em SP volta a vigorar a partir desta segunda-feira

Casual

Globo de Ouro 2026: acompanhe os vencedores ao vivo na EXAME

Marketing

Com Tânia Maria, Burger King entra no clima do Globo de Ouro

Mundo

Rússia combate na Ucrânia há tanto tempo quanto na Segunda Guerra Mundial