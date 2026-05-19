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Fernanda Torres e Willem Dafoe serão estrelas de 'Cuddle', novo filme de Bárbara Paz

Longa terá co-produção com a brasileira Conspiração Filmes e marca nova fase de globalização do cinema da América Latina

Fernanda Torres: atriz estrela novo filme dirigido por Bárbara Paz (Robyn Beck / AFP/Getty Images)

Fernanda Torres: atriz estrela novo filme dirigido por Bárbara Paz (Robyn Beck / AFP/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h15.

Última atualização em 19 de maio de 2026 às 10h19.

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Fernanda Torres e o ator norte-americano Willem Dafoe, indicado quatro vezes ao Oscar, serão os protagonistas de Cuddle, novo longa-metragem dirigido por Bárbara Paz.

O anúncio foi feito com exclusividade pela revista Variety durante o Festival de Cannes deste ano. 

O projeto será produzido pela Conspiração Filmes e conta com um consórcio de co-produtores que inclui a BP Produções, a VideoFilmes (dos irmãos Walter e João Moreira Salles), a Buena Vista International, a Infinity Hill e a TV Globo.

Segundo a revista norte-americana, Cuddle é descrito como um drama distópico focado no isolamento urbano e na mercantilização do afeto. Na trama, Dafoe interpreta Dante, um profissional contratado para fornecer abraços, calor humano e conforto a estranhos. A rotina do personagem muda quando ele conhece Ava, papel de Fernanda Torres, uma mulher imigrante cuja trajetória desencadeia uma conexão entre ambos.

A produção executiva do longa é assinada por Phin Glynn e Delfina Montecchia.

Reencontros no set e projeção internacional

O projeto marca o primeiro papel de drama anunciado por Fernanda Torres após a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui (2024/2025), dirigido por Walter Salles. Como Eunice, Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama e recebeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz na edição de 2025.

O longa também é um reencontro profissional para Willem Dafoe e Bárbara Paz. Os dois trabalharam juntos em Meu Amigo Hindu (2015), o último filme do cineasta Hector Babenco (1946-2016), no qual Dafoe interpretou o papel principal inspirado no próprio diretor.

Posteriormente, o ator norte-americano atuou como produtor associado do documentário Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, dirigido por Paz, premiado no Festival de Veneza e representante do Brasil no Oscar de 2021.

Cuddle será produzido por Renata Brandão e Juliana Capelini (pela Conspiração), ao lado da própria Bárbara Paz, de Maria Carlota Bruno (VideoFilmes) e da dupla Axel Kuschevatzky e Cindy Teperman (da Infinity Hill, produtora responsável por Argentina, 1985). Ainda não há previsão de início das filmagens ou data de estreia nos cinemas.

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