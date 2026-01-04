Critics Choice Awards: 'O Agente Secreto' vence prêmio de Melhor Filme Estrangeiro

O cinema do Brasil começou 2026 em grande estilo. Neste domingo, 4, o longa brasileiro O Agente Secreto fez história e recebeu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro na 31ª edição do Critics' Choice Awards, considerado um dos principais termômetros para o Oscar.

O anúncio da vitória foi feito antes mesmo do início da premiação, enquanto os atores e diretores estavam no tapete vermelho.

O Agente Secreto concorria ao prêmio ao lado de Foi Apenas um Acidente (França), A Garota Canhota (Taiwan), Belén (Argentina), A Única Saída (Coreia do Sul) e Sirât (Espanha).

Essa é a primeira vez, desde a primeira edição, que o Brasil recebe um prêmio no Critics' Choice Awards. Na prática, a cerimônia deste domingo abre mais caminhos para que O Agente Secreto receba mais estatuetas em outras premiações, como o Globo de Ouro — ao qual o filme já concorre em três categorias —, que divulgará seus vencedores no dia 11 de janeiro, e o Oscar, previsto para o dia 15 de março.

Além da estatueta de Melhor Filme Internacional, Wagner Moura, protagonista do longa, também concorre nas categorias de Melhor Ator de Filme (O Agente Secreto) e Melhor Ator Coadjuvante de Minissérie, pelo trabalho em Ladrões de Droga, da Apple TV.

Na corrida pelo Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O filme vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

De lá para cá, seguindo uma trajetória semelhante à de Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto tem recebido atenção internacional nas principais premiações do cinema mundo afora. A Academia, que compõe o júri do Oscar, já elencou o filme de Kleber Mendonça Filho entre os pré-selecionados à premiação de 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A lista oficial dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

As principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o longa também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.