'Modern Family' da vida real? Ariel Winter e Nolan Gould estão morando juntos

Anos depois do fim de "Modern Family", a conexão entre o elenco continua rendendo histórias curiosas fora das telas. Desta vez, quem chamou atenção foi Ariel Winter, que revelou estar dividindo casa com Nolan Gould em Los Angeles após o término de seu relacionamento com Luke Benward.

Os dois atores interpretaram os irmãos Alex e Luke Dunphy durante as 11 temporadas da série e mantiveram a amizade mesmo após o encerramento da produção, em 2020. Segundo Ariel, a convivência diária acabou criando uma espécie de “Modern Family versão vida real”.

Em entrevista à People, a atriz contou que passa mais tempo em Los Angeles atualmente e decidiu alugar uma casa com Nolan. A situação virou até motivo de piada entre eles, especialmente durante noites em que assistem a reality shows juntos. Ariel afirmou que os fãs provavelmente achariam a dinâmica da dupla divertida de acompanhar.

"A gente pensou em compartilhar, porque acreditamos que as pessoas vão achar isso muito engraçado", revelou a atriz.

Término aconteceu de forma discreta

A novidade veio poucos dias depois de surgirem informações sobre o fim do namoro entre Ariel Winter e Luke Benward. Os dois estavam juntos desde 2019 e, segundo veículos americanos, a separação aconteceu de maneira amigável ainda em 2025.

Mesmo separados, Ariel deixou claro que mantém uma ótima relação com o ex-companheiro. A atriz afirmou que os dois continuam amigos próximos e seguem cuidando juntos dos cachorros que adotaram durante o relacionamento.

Elenco de 'Modern Family' continua próximo

A revelação reacendeu entre fãs a nostalgia envolvendo o elenco da série. Segundo o E! News, além de Nolan Gould, Ariel Winter também tem uma relação próxima a outros colegas de elenco, incluindo Julie Bowen, Sofía Vergara e Jesse Tyler Ferguson, que interpretaram Claire Dunphy, Gloria Pritchett e Mitchell Pritchett, respectivamente.