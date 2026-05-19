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'Modern Family' da vida real? Ariel Winter e Nolan Gould estão morando juntos

Estrelas de 'Modern Family' seguem próximas anos após o fim da série e agora vivem juntas em Los Angeles

Modern Family: Atriz revelou bastidores da convivência com Nolan Gould e brincou sobre um “reboot” da série fora das telas (Reprodução)

Modern Family: Atriz revelou bastidores da convivência com Nolan Gould e brincou sobre um “reboot” da série fora das telas (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12h24.

Anos depois do fim de "Modern Family", a conexão entre o elenco continua rendendo histórias curiosas fora das telas. Desta vez, quem chamou atenção foi Ariel Winter, que revelou estar dividindo casa com Nolan Gould em Los Angeles após o término de seu relacionamento com Luke Benward.

Os dois atores interpretaram os irmãos Alex e Luke Dunphy durante as 11 temporadas da série e mantiveram a amizade mesmo após o encerramento da produção, em 2020. Segundo Ariel, a convivência diária acabou criando uma espécie de “Modern Family versão vida real”.

Em entrevista à People, a atriz contou que passa mais tempo em Los Angeles atualmente e decidiu alugar uma casa com Nolan. A situação virou até motivo de piada entre eles, especialmente durante noites em que assistem a reality shows juntos. Ariel afirmou que os fãs provavelmente achariam a dinâmica da dupla divertida de acompanhar.

"A gente pensou em compartilhar, porque acreditamos que as pessoas vão achar isso muito engraçado", revelou a atriz. 

Término aconteceu de forma discreta

A novidade veio poucos dias depois de surgirem informações sobre o fim do namoro entre Ariel Winter e Luke Benward. Os dois estavam juntos desde 2019 e, segundo veículos americanos, a separação aconteceu de maneira amigável ainda em 2025.

Mesmo separados, Ariel deixou claro que mantém uma ótima relação com o ex-companheiro. A atriz afirmou que os dois continuam amigos próximos e seguem cuidando juntos dos cachorros que adotaram durante o relacionamento.

Elenco de 'Modern Family' continua próximo

A revelação reacendeu entre fãs a nostalgia envolvendo o elenco da série. Segundo o E! News, além de Nolan Gould, Ariel Winter também tem uma relação próxima a outros colegas de elenco, incluindo Julie Bowen, Sofía Vergara Jesse Tyler Ferguson, que interpretaram Claire Dunphy, Gloria Pritchett e Mitchell Pritchett, respectivamente.

A própria Ariel já admitiu que o encerramento de "Modern Family" mexeu bastante com o elenco depois de tantos anos de convivência. “Nós éramos uma família de verdade”, relembrou a atriz.

 

Onde assistir 'Modern Family'?

No Brasil, "Modern Family" está disponível completo no Disney+, plataforma que reúne as 11 temporadas da sitcom.

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