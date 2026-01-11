Onde assistir ‘Marty Supreme’, indicado ao Globo de Ouro?

Marty Supreme, que rendeu à Timothée Chalamet o prêmio de Melhor Ator no Critics Choice Awards 2026, concorre neste domingo, 11, ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Roteiro em Filme e Melhor Filme - Musical ou Comédia. Mas onde assistir à obra?

A premiação é amplamente aguardada pelos fãs de cinema no Brasil. Isso porque O Agente Secreto é o favorito para ganhar a categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. O longa concorre ainda nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura – também o favorito.

Já Marty Supreme coloca Timothée Chalamet como um dos principais candidatos à estatueta de Melhor Ator em Filme - Musical ou Comédia, categoria independente da que Moura compete.

Situado na Nova York dos anos 1950, o filme traz Timothée Chalamet no papel de um jovem ambicioso que decide apostar tudo em uma trajetória intensa, cruzando o caminho de Nova York até Tóquio em sua busca por reconhecimento e grandeza.

Além de Chalamet, o longa reúne um elenco de peso, com Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado), Odessa A’zion (Está Tudo Bem Comigo?), Fran Drescher (The Nanny) e o rapper Tyler, The Creator, que faz sua estreia nas telas como ator.

Onde assistir a Marty Supreme?

O filme estreia nos cinemas no dia 22 de janeiro, mas ganhou sessões antecipadas em 8 de janeiro.

Que horas começa o Globo de Ouro? Veja onde assistir

A 83ª edição do prêmio está marcada para começar às 22h (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles (Califórnia, EUA). Será apresentada pela comediante norte-americana Nikki Glase e terá cerca de três horas de duração.

No Brasil, a transmissão do evento será no canal pago TNT, na plataforma de streaming HBO Max, e em sinal aberto pela TV Globo (após o Fantástico).