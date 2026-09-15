Dior troca o tapete vermelho pelo palco em parceria com a A24

A Dior anunciou uma parceria de dois anos com a produtora americana A24, acordo que une moda, cinema e teatro em torno do Cherry Lane Theatre, em Nova York. A casa francesa se torna patrocinadora principal do espaço, o teatro off-Broadway mais antigo em atividade contínua na cidade, fundado em 1923 e comprado pela A24 em 2023 por pouco mais de US$ 10 milhões, o equivalente a cerca de R$ 51,5 milhões.

O anúncio veio acompanhado de um curta-metragem dirigido por Aidan Zamiri, estrelado por Sabrina Carpenter, Josh O'Connor, Drew Starkey, Camille Cottin e Sophie Wilde, cada um interpretando o diretor criativo da Dior, Jonathan Anderson, em diferentes momentos do vídeo. O próprio Anderson aparece em uma participação especial na peça publicitária.

A colaboração foi celebrada na última semana com um evento no teatro, que completou um ano de reabertura sob gestão da A24. A noite teve a apresentação Both Ends, show solo da artista de cabaré Justin Vivian Bond, dirigido por Zack Winokur e inspirado na poeta e dramaturga Edna St. Vincent Millay, uma das fundadoras do Cherry Lane. Anderson assinou o figurino da apresentação, e Bond usou uma peça de arquivo de Paul Poiret, estilista que também vestiu Millay e que inspirou a coleção de outono/inverno 2026 da Dior.

Uma ligação que vem de Queer

Anderson e a produtora de cinema já tinham uma relação antes do acordo, construída principalmente através do figurino de Queer, filme de Luca Guadagnino lançado pela A24, projeto em que o diretor criativo conheceu Rose Garnett, chefe da divisão britânica da produtora. Segundo o próprio Anderson, em entrevista ao Financial Times, a parceria nasceu da vontade de aprofundar essa conversa entre moda e cinema para além dos formatos tradicionais de campanha.

O programa vai incluir filmes, peças de teatro, palestras e eventos ao vivo voltados a artistas estabelecidos e emergentes. A Dior também vai apoiar estudantes, oferecendo oportunidades de contato com os aspectos criativos e técnicos da produção audiovisual e teatral. A ideia, segundo comunicado das duas empresas, é criar "pontes entre artistas e público".

Moda de olho no cinema

O movimento da Dior acontece em um momento em que outras marcas de luxo têm buscado se aproximar do universo audiovisual. A Saint Laurent criou sua própria produtora, a Saint Laurent Productions, em 2023. A Maison Margiela vai lançar um documentário ao lado da coleção de primavera/verão de 2027. Campanhas de moda também têm se aproximado cada vez mais da linguagem de lançamento de filmes, com teasers, trailers e curtas-metragens ocupando o espaço antes reservado ao anúncio publicitário tradicional.

O Cherry Lane Theatre tem 167 lugares na sala principal e outros 60 no espaço de estúdio. Por seus palcos já passaram peças de Samuel Beckett, Tennessee Williams, Edward Albee e Sam Shepard, além da estreia do musical Godspell, em 1971. O prédio, erguido em 1836 na rua Commerce, no bairro de West Village, já funcionou como cervejaria, depósito de tabaco e fábrica de caixas antes de virar teatro, em 1923.

Convidados como Alexa Chung, Emily Ratajkowski, Michelle Zauner, Grace Gummer e Francesca Scorsese estiveram no evento de lançamento da parceria. A programação conjunta entre Dior e A24 segue sem data de estreia definida para os próximos projetos.