'Vindos de Longe' faz Broadway à brasileira e lota salas em São Paulo

Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou diante dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Quem viveu o dia se lembra do que estava fazendo no momento do ataque, e de como recebeu a notícia.

Um grupo de 7.000 pessoas, contudo, teve a memória alterada: no meio do caos, o espaço aéreo estadunidense fechado forçou dezenas de aviões a pousarem na isolada cidade de Gander, no Canadá, dando início a uma complexa trajetória de volta para casa.

É essa história real de passageiros desamparados que conduz Vindos de Longe, versão brasileira do premiado musical da Broadway Come From Away, agora em cartaz no reformado Teatro Ruth Escobar, na capital paulista.

“Trazer Vindos de Longe para marcar a reabertura do Teatro Ruth Escobar tem um significado muito especial. É uma obra que fala sobre acolhimento, empatia e transformação, valores que dialogam com a história do teatro e com o novo momento que queremos construir para esse espaço, recolocando-o como um importante palco da cultura paulistana”, afirma Vinicius Munhoz, CEO e fundador da VME, produtora que coordena a peça e a reforma do espaço.

Broadway à brasileira

A produção traz aos palcos uma narrativa sobre empatia e união em tempos de crise. A montagem é inédita no Brasil e conta com um elenco de 16 atores que se revezam em múltiplos papéis. No time estão nomes consagrados de diferentes gerações do teatro musical brasileiro, como Saulo Vasconcellos, Andrezza Massei e Neusa Romano.

Com direção de Rafael Gomes, reconhecido pela trajetória no teatro musical brasileiro, com trabalhos como Hamlet, sonhos que virão e Um Bonde Chamado Desejo, a produção reúne 16 atores que se revezam em múltiplos personagens ao longo da narrativa, em uma estrutura dinâmica e desafiadora que se tornou uma das marcas registradas do espetáculo nos palcos internacionais.

O elenco reúne diversas gerações do teatro musical brasileiro, entre eles Saulo Vasconcelos, reconhecido pelo seu papel em “O Fantasma da Ópera”, ao lado de Neusa Romano, Nábia Villela, Thais Piza, Bruno Narchi, Andrezza Massei, Luiza Porto, Andrea Marquee, Isaac Belfort, Rodrigo Miallaret, Davi Novaes, Eduardo Leão, Enrico Verta, Rupa, Ana Araújo e Bia Castro.

"O que mais me emociona em Vindos de Longe é que ele mostra como, mesmo em um dos momentos mais difíceis da história recente, pessoas comuns foram capazes de transformar medo em acolhimento. Nosso desafio foi construir uma montagem que preservasse essa emoção e aproximasse essa história do público brasileiro", afirma Rafael Gomes, diretor do espetáculo.

A estreia também marca a primeira fase da revitalização do Teatro Ruth Escobar, agora sob a gestão da VME – Vinicius Munhoz Entretenimento, com a entrega da Sala Dina Sfat e palco de Vindos de Longe. A reforma recoloca o espaço no circuito cultural paulistano, posicionado para receber grandes produções em um momento de expansão do mercado de musicais no Brasil.

Emocionante e necessário, o musical mostra como o pior da história recente despertou o melhor da humanidade.

Vindos de Longe | Teatro Ruth Escobar. Rua dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses, São Paulo. Ingressos pela Ticketmaster, a partir de 40 reais. Até 23 de agosto