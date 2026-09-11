Sesc celebra 80 anos com shows gratuitos de Caetano Veloso, Seu Jorge e mais

(Redes Sociais/Reprodução)
Repórter de Casual
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15h55.
No próximo domingo, 13, o Sesc completa 80 anos de atuação e preparou uma festa cultural espalhada de Norte a Sul do Brasil para comemorar a data. Caetano Veloso, Seu Jorge, Paula Toller, Péricles e Samuel Rosa lideram a programação especial, que inclui também outros eventos culturais espalhados por diversas cidades neste fim de semana.
A programação especial faz parte de uma campanha contínua que marca a trajetória do Sesc, presente hoje em 341 municípios e com uma rede própria de 38 hotéis e pousadas pelo país. A agenda completa por estado e as orientações para retirada de ingressos estão disponíveis nos portais regionais da instituição.
Em Brasília, o Sesc-DF promove um show gratuito de Caetano Veloso no Taguaparque, em Taguatinga. A escolha do espaço busca descentralizar o acesso aos grandes eventos no Distrito Federal. “Queríamos sair do óbvio, levar cultura para todos, para a cidade-satélite, um lugar onde o Caetano nunca tocou”, afirma Valcides de Araújo Silva, diretor do Sesc-DF.
No Norte e no Nordeste, a celebração reúne diferentes ritmos e nomes da MPB, do samba e do pop. Em Manaus, o show será dos sambistas Péricles e Xande de Pilares. Maceió recebe apresentação de Seu Jorge, enquanto São Luís terá o show de Oswaldo Montenegro. Feira de Santana, na Bahia, recebe Marcelo Jeneci. Já em Palmas, no Tocantins, a atração principal é a cantora Paula Toller.
No Centro-Oeste e no Sul, a programação segue com apresentações ao ar livre. Campo Grande recebe o cantor Samuel Rosa, e Florianópolis é palco do show de Renato Teixeira.
Em São Paulo, o Festival Sesc 80 Anos concentra atividades entre os dias 11 e 13 de setembro em unidades da capital, do interior e do litoral. O circuito paulista inclui apresentações musicais de Rashid, Rosa Passos e Eliana Pittman, além de espetáculos de teatro, dança, circo, exibições de cinema e exposições. Todas as atividades da programação são gratuitas e podem ser conferidas no site oficial.
O rapper Rashid e a cantora e violonista Rosa Passos farão shows no Sesc Belenzinho. Rincon Sapiência, se apresenta no Sesc Vila Mariana; Silva, estará no palco do Sesc Pompeia. O hard core da Dead Fish se apresenta no Sesc Ribeirão Preto, e Fitti fará um show em homenagem ao repertório de Ney Matogrosso no Sesc Bom Retiro.
Na programação de artes cênicas, o público terá acesso aos espetáculos Gota D’Água: No Tempo, no Sesc Santo André; Sui Generis, no Sesc Bom Retiro; Desde que o Mundo é Mundo, no Sesc Itaquera; e Cena Ouro – Epide(r)mia, no Sesc Jundiaí. Dois espetáculos internacionais também compõem a programação do Mirada, Festival Ibero-americano de Artes Cênicas, que, em sua extensão, passam pelo Sesc 14 Bis e pelo Sesc Consolação, e terão gratuidade em todas as sessões.
O mesmo ocorre com o mexicano Mi Madre y El Dinero, nos dias 11 e 12 de setembro, e o peruano Cariño Malo, nos dias 12 e 13.
No CineSesc, a celebração do 80º aniversário chega às telas com as sessões da mostra Amor ao Cinema, com uma programação que reúne 52 filmes, entre clássicos e inéditos, além de encontros e sessões especiais.
Distrito Federal
12 de setembro | a partir das 9h
Shows e atendimentos gratuitos
13 de setembro | a partir das 9h
Show com Caetano Veloso e atendimentos gratuitos
Confira a programação completa em site do Sesc Distrito Federal
Mato Grosso
12 de setembro | a partir das 7h30
Atividades em diversas unidades
13 de setembro | a partir das 7h30
Atividades diversas
Orquestra Sesc Pantanal – Sesc Arsenal (19h)
Henrique Maluf em Fronteira Pantaneira (20h)
Confira a programação completa em site do Sesc Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
13 de setembro | 18h
Samuel Ro
Amapá
13 de setembro | a partir das 11h
Ações de saúde, lazer, cultura e assistência
Banda Sayonara
Confira a programação completa em site do Sesc Amapá
Amazonas
12 de setembro
Tem Sesc Aqui – Péricles e Xande de Pilares
Confira a programação completa em site do Sesc Amazonas
Pará
12 de setembro
Tarde de lazer em Altamira
13 de setembro | a partir das 9h
Progr. Infantil (Ver o peso)- atividades Castanhal e Ananindeua
18 de setembro | 20h
Concerto Sesc 80 anos (show master de homenagem)
Orquestra Jovem Sesc Pará convida Valéria Paiva.
Confira a programação completa em site do Sesc Pará
Tocantins
12 de setembro | 18h
Paula Toller
Confira a programação completa em site do Sesc Tocantins
Alagoas
12 de setembro
Seu Jorge – Orla da Pajuçara
Espetáculo
Filarmônica Aconchego e Filarmônica Manoel Alves
Show de JPê Souto
13 de setembro
Geraldo Azevedo e a Orquestra Filarmônica de Alagoas
Confira a programação completa em site do Sesc Alagoas
Bahia
12 de setembro
Shows unidades interior
13 de setembro
Marcelo Jeneci – Feira de Santana
Orquestra Afrosinfônica – Salvador
Confira a programação completa em site do Sesc Bahia
Ceará
13 de setembro
Orquestra UFC com repertório do Ednardo
Confira a programação completa em site do Sesc Ceará
Paraíba
13 de setembro
Circuito de Corridas (manhã)Show em João Pessoa
Confira a programação completa em site do Sesc Paraíba
Pernambuco
13 de setembro | a partir das 15h
Atividades – Conde Só Brega (20h)
Confira a programação completa em site do Sesc Pernambuco
Piauí
13 de setembro | 18h30
Orquestra Jovem e Orquestra Emoções
Confira a programação completa em site do Sesc Piauí
Rio Grande do Norte
13 de setembro | 5h
Corrida de Revezamento dos Jogos dos Comerciários
Atividades diversas – Banda de São Gonçalo do Amarante
Confira a programação completa em site do Sesc Rio Grande do Norte
Sergipe
12 de setembro | 16h
Corrida
Confira a programação completa em site do Sesc Sergipe
Espírito Santo
12 de setembro | 17h
Espetáculo “O Pianista e o Poeta Sesc Glória
13 de setembro | a partir das 10h
ações diversas na Praça Costa Pereira
Show de samba “Já Gamei” e
Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador – Sesc Glória
Confira a programação completa em site do Sesc Espírito Santo
Minas Gerais
13 de setembro | 17h
Música de Esquina – Concerto Orquestra de Câmara Sesc Palladium
Confira a programação completa em site do Sesc Minas Gerais
Rio de Janeiro
13 de setembro | 18h
Orquestra Jovem Sesc Brasil – Sesc Quitandinha
19 de setembro | 17h
Zeca Pagodinho – Sesc Nova Iguaçu
Confira a programação completa em site do Sesc Rio de Janeiro
São Paulo
12 de setembro
Rashid (Belenzinho)
13 de setembro
Tobias da Vai-Vai (14 Bis)
Confira a programação completa em site do Sesc São Paulo
Paraná
12 de setembro
Sandra Sá – Femucic
Confira a programação completa em site do Sesc Paraná
Rio Grande do Sul
13 de setembro
Atividades diversas
Frank Jorge com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e banda The Dogs
Rock de Galpão.
Confira a programação completa em site do Sesc Rio Grande do Sul
Santa Catarina
13 de setembro | 13h
Sesc Prainha -Orquestra Choro Mulheril
Pato Fu e Giramundo (15h)
Show com Parabolé (16h)
Renato Teixeira (19h30)
Confira a programação completa em site do Sesc Santa Catarina