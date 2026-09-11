Sesc celebra 80 anos com shows gratuitos de Caetano Veloso, Seu Jorge e mais

No próximo domingo, 13, o Sesc completa 80 anos de atuação e preparou uma festa cultural espalhada de Norte a Sul do Brasil para comemorar a data. Caetano Veloso, Seu Jorge, Paula Toller, Péricles e Samuel Rosa lideram a programação especial, que inclui também outros eventos culturais espalhados por diversas cidades neste fim de semana.

A programação especial faz parte de uma campanha contínua que marca a trajetória do Sesc, presente hoje em 341 municípios e com uma rede própria de 38 hotéis e pousadas pelo país. A agenda completa por estado e as orientações para retirada de ingressos estão disponíveis nos portais regionais da instituição.

Em Brasília, o Sesc-DF promove um show gratuito de Caetano Veloso no Taguaparque, em Taguatinga. A escolha do espaço busca descentralizar o acesso aos grandes eventos no Distrito Federal. “Queríamos sair do óbvio, levar cultura para todos, para a cidade-satélite, um lugar onde o Caetano nunca tocou”, afirma Valcides de Araújo Silva, diretor do Sesc-DF.

No Norte e no Nordeste, a celebração reúne diferentes ritmos e nomes da MPB, do samba e do pop. Em Manaus, o show será dos sambistas Péricles e Xande de Pilares. Maceió recebe apresentação de Seu Jorge, enquanto São Luís terá o show de Oswaldo Montenegro. Feira de Santana, na Bahia, recebe Marcelo Jeneci. Já em Palmas, no Tocantins, a atração principal é a cantora Paula Toller.

No Centro-Oeste e no Sul, a programação segue com apresentações ao ar livre. Campo Grande recebe o cantor Samuel Rosa, e Florianópolis é palco do show de Renato Teixeira.

Sesc São Paulo: Festival 80 anos

Em São Paulo, o Festival Sesc 80 Anos concentra atividades entre os dias 11 e 13 de setembro em unidades da capital, do interior e do litoral. O circuito paulista inclui apresentações musicais de Rashid, Rosa Passos e Eliana Pittman, além de espetáculos de teatro, dança, circo, exibições de cinema e exposições. Todas as atividades da programação são gratuitas e podem ser conferidas no site oficial.

O rapper Rashid e a cantora e violonista Rosa Passos farão shows no Sesc Belenzinho. Rincon Sapiência, se apresenta no Sesc Vila Mariana; Silva, estará no palco do Sesc Pompeia. O hard core da Dead Fish se apresenta no Sesc Ribeirão Preto, e Fitti fará um show em homenagem ao repertório de Ney Matogrosso no Sesc Bom Retiro.

Na programação de artes cênicas, o público terá acesso aos espetáculos Gota D’Água: No Tempo, no Sesc Santo André; Sui Generis, no Sesc Bom Retiro; Desde que o Mundo é Mundo, no Sesc Itaquera; e Cena Ouro – Epide(r)mia, no Sesc Jundiaí. Dois espetáculos internacionais também compõem a programação do Mirada, Festival Ibero-americano de Artes Cênicas, que, em sua extensão, passam pelo Sesc 14 Bis e pelo Sesc Consolação, e terão gratuidade em todas as sessões.

O mesmo ocorre com o mexicano Mi Madre y El Dinero, nos dias 11 e 12 de setembro, e o peruano Cariño Malo, nos dias 12 e 13.

No CineSesc, a celebração do 80º aniversário chega às telas com as sessões da mostra Amor ao Cinema, com uma programação que reúne 52 filmes, entre clássicos e inéditos, além de encontros e sessões especiais.

80 anos do Sesc: confira a programação completa

Centro-Oeste

Distrito Federal

12 de setembro | a partir das 9h

Shows e atendimentos gratuitos 13 de setembro | a partir das 9h

Show com Caetano Veloso e atendimentos gratuitos Confira a programação completa em site do Sesc Distrito Federal Mato Grosso

12 de setembro | a partir das 7h30

Atividades em diversas unidades 13 de setembro | a partir das 7h30

Atividades diversas

Orquestra Sesc Pantanal – Sesc Arsenal (19h)

Henrique Maluf em Fronteira Pantaneira (20h) Confira a programação completa em site do Sesc Mato Grosso Mato Grosso do Sul

13 de setembro | 18h

Samuel Ro

Norte

Amapá

13 de setembro | a partir das 11h

Ações de saúde, lazer, cultura e assistência

Banda Sayonara

Confira a programação completa em site do Sesc Amapá

Amazonas

12 de setembro

Tem Sesc Aqui – Péricles e Xande de Pilares

Confira a programação completa em site do Sesc Amazonas

Pará

12 de setembro

Tarde de lazer em Altamira

13 de setembro | a partir das 9h

Progr. Infantil (Ver o peso)- atividades Castanhal e Ananindeua

18 de setembro | 20h

Concerto Sesc 80 anos (show master de homenagem)

Orquestra Jovem Sesc Pará convida Valéria Paiva.

Confira a programação completa em site do Sesc Pará

Tocantins

12 de setembro | 18h

Paula Toller

Confira a programação completa em site do Sesc Tocantins

Nordeste

Alagoas

12 de setembro

Seu Jorge – Orla da Pajuçara

Espetáculo

Filarmônica Aconchego e Filarmônica Manoel Alves

Show de JPê Souto

13 de setembro

Geraldo Azevedo e a Orquestra Filarmônica de Alagoas

Confira a programação completa em site do Sesc Alagoas

Bahia

12 de setembro

Shows unidades interior

13 de setembro

Marcelo Jeneci – Feira de Santana

Orquestra Afrosinfônica – Salvador

Confira a programação completa em site do Sesc Bahia

Ceará

13 de setembro

Orquestra UFC com repertório do Ednardo

Confira a programação completa em site do Sesc Ceará

Paraíba

13 de setembro

Circuito de Corridas (manhã)Show em João Pessoa

Confira a programação completa em site do Sesc Paraíba

Pernambuco

13 de setembro | a partir das 15h

Atividades – Conde Só Brega (20h)

Confira a programação completa em site do Sesc Pernambuco

Piauí

13 de setembro | 18h30

Orquestra Jovem e Orquestra Emoções

Confira a programação completa em site do Sesc Piauí

Rio Grande do Norte

13 de setembro | 5h

Corrida de Revezamento dos Jogos dos Comerciários

Atividades diversas – Banda de São Gonçalo do Amarante

Confira a programação completa em site do Sesc Rio Grande do Norte

Sergipe

12 de setembro | 16h

Corrida

Confira a programação completa em site do Sesc Sergipe

Sudeste

Espírito Santo

12 de setembro | 17h

Espetáculo “O Pianista e o Poeta Sesc Glória

13 de setembro | a partir das 10h

ações diversas na Praça Costa Pereira

Show de samba “Já Gamei” e

Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador – Sesc Glória

Confira a programação completa em site do Sesc Espírito Santo

Minas Gerais

13 de setembro | 17h

Música de Esquina – Concerto Orquestra de Câmara Sesc Palladium

Confira a programação completa em site do Sesc Minas Gerais

Rio de Janeiro

13 de setembro | 18h

Orquestra Jovem Sesc Brasil – Sesc Quitandinha

19 de setembro | 17h

Zeca Pagodinho – Sesc Nova Iguaçu

Confira a programação completa em site do Sesc Rio de Janeiro

São Paulo

12 de setembro

Rashid (Belenzinho)

13 de setembro

Tobias da Vai-Vai (14 Bis)

Confira a programação completa em site do Sesc São Paulo

Sul

Paraná

12 de setembro

Sandra Sá – Femucic

Confira a programação completa em site do Sesc Paraná

Rio Grande do Sul

13 de setembro

Atividades diversas

Frank Jorge com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e banda The Dogs

Rock de Galpão.

Confira a programação completa em site do Sesc Rio Grande do Sul

Santa Catarina

13 de setembro | 13h

Sesc Prainha -Orquestra Choro Mulheril

Pato Fu e Giramundo (15h)

Show com Parabolé (16h)

Renato Teixeira (19h30)

Confira a programação completa em site do Sesc Santa Catarina