Rio Open confirma o italiano Flavio Cobolli, 7º do mundo, para a edição de 2027

O Rio Open anunciou nesta terça-feira, 15, o italiano Flavio Cobolli, atual número 6 do ranking mundial da ATP e vice-campeão de Roland Garros, como o primeiro tenista do top 10 confirmado para a 13ª edição do torneio. A competição será realizada entre os dias 13 e 21 de fevereiro de 2026, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A pré-venda de ingressos começa em 6 de outubro, enquanto a venda geral será aberta em 13 de outubro.

Cobolli chega ao torneio brasileiro após a melhor temporada da carreira. O italiano apresentou resultados em diferentes superfícies, com destaque para o saibro, piso em que alcançou sua primeira final de Grand Slam, torneios que reúnem os quatro principais campeonatos do tênis mundial, durante Roland Garros.

Em 2026, Flavio Cobolli conquistou o título do ATP 500 de Acapulco, chegou à decisão do ATP 500 de Munique, alcançou as quartas de final de Wimbledon e disputou a semifinal do Masters 1000 de Cincinnati.

Esta será a primeira participação de Cobolli em um torneio realizado no Brasil. O italiano também soma títulos no ATP 500 de Hamburgo e no ATP 250 de Bucareste, além da conquista da Copa Davis pela Itália em 2025, competição internacional por equipes conhecida como a Copa do Mundo do tênis.

O jogador afirmou que espera encontrar os fãs brasileiros durante sua estreia no Rio Open. “Estou muito animado para jogar o Rio Open pela primeira vez. Já vi muitas imagens e ouvi falar muito do torneio e do público brasileiro. Vai ser especial fazer minha estreia em um estádio novo e maior”, declarou Cobolli.

Conhecido pela proximidade com tenistas brasileiros, como João Fonseca e Marcelo Melo, o italiano destacou a expectativa para atuar diante da torcida local. A participação no Rio Open marcará seu primeiro contato com o circuito profissional no país.

Rio Open amplia estrutura para edição de 2026

A organização do Rio Open anunciou uma expansão da estrutura no Jockey Club Brasileiro para a edição de 2026, com aumento da capacidade das quadras e ampliação das áreas cobertas, de entretenimento e gastronomia.

A mudança faz parte do novo ciclo do ATP 500 carioca, que terá espaços destinados a receber mais torcedores e acompanhar o crescimento da procura pelo evento.

O diretor do torneio, Luiz Carvalho, afirmou que a confirmação de Cobolli representa uma das novidades da próxima edição. Segundo ele, o italiano chega ao Rio Open após uma temporada com resultados relevantes no circuito internacional.

“Estamos muito felizes com a confirmação do Flavio. Ele vem da melhor temporada da carreira, com resultados expressivos nos grandes torneios, o que o coloca perto de uma vaga no ATP Finals. Além de um grande jogador, o Flavio é uma figura carismática que tenho certeza que o público irá se conectar”, disse Carvalho.

Cobolli será o primeiro jogador confirmado pela organização para a 13ª edição do Rio Open, que terá uma nova estrutura no Jockey Club Brasileiro.