'Cangaço Novo' é cancelada pelo Prime Video após duas temporadas

O Prime Video cancelou "Cangaço Novo" nesta terça-feira, 15. A informação foi revelada inicialmente pelo portal O Vício e confirmada pela EXAME.

A série estreou em 2023 e chegou ao top 10 mais assistidos da plataforma no Brasil e em países da África e do Oriente Médio — entre eles Portugal, Canadá, Angola, Moçambique, Quênia, Costa do Marfim, Paraguai e Emirados Árabes Unidos.

Com elenco 100% brasileiro, a produção reuniu nomes como Thainá Duarte, Alice Carvalho, Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Luiz Carlos Vasconcelos, Allan Souza Lima, Enio Cavalcante, Adélio Lima e Pedro Lamin.

As gravações aconteceram no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, incluindo Cabaceiras, cidade conhecida como "Roliúde Nordestina" e já usada como cenário de "O Auto da Compadecida".

"Cangaço Novo" também entrou para a história ao se tornar a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado, evento até então restrito a longas-metragens. Alice Carvalho levou o prêmio de Atriz Revelação na APCA 2023, e a série concorreu ainda a Melhor Série de Drama. Também recebeu seis indicações no Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema de 2024.

A segunda temporada estreou em 24 de abril de 2026, com os sete episódios liberados de uma vez. A direção geral seguiu com Fábio Mendonça, com Caito Ortiz à frente de parte dos episódios, resultando em uma estética mais elaborada e cenas de ação mais intensas. Os conflitos entre grupos rivais também ganharam mais peso na trama, ampliando o foco nas disputas de poder no sertão.

Até o momento, o Prime Video não explicou o porquê do cancelamento.