O vilarejo pouco conhecido da Itália com o melhor sorvete na Europa

Na praça principal de Pizzo, pequena cidade de pescadores encravada num penhasco da Calábria, o cheiro de chocolate derretido se mistura ao salitre do mar Tirreno. É ali, numa vila de pouco mais de 8.700 habitantes, que nasceu o tartufo, sobremesa que hoje coloca o lugar à frente de destinos badalados no mapa europeu do sorvete.

Um levantamento divulgado pela locadora de veículos Avis apontou Pizzo como o destino mais subestimado da Europa para quem quer comer gelato. O estudo cruzou dados de cidades espalhadas pelo continente, deixando de fora nomes óbvios como Roma, Paris e Londres para dar espaço a lugares menos explorados pelo turismo tradicional.

Como o ranking foi montado

A Avis avaliou os destinos a partir de cinco critérios: número de sorveterias listadas no Tripadvisor, quantidade de estabelecimentos por habitante, nota média das avaliações, percentual de avaliações cinco estrelas e volume de buscas no Google por termos relacionados ao sorvete de cada cidade. A combinação desses fatores gerou um índice final, e Pizzo somou 41,5 pontos, a maior pontuação entre todos os destinos analisados.

A cidade tem 19 sorveterias catalogadas no Tripadvisor, das quais 15 receberam avaliação máxima dos usuários. A proporção chama atenção justamente por se tratar de um município pequeno, sem a infraestrutura turística de destinos italianos mais conhecidos.

A origem do tartufo di Pizzo

O tartufo di Pizzo, sobremesa que deu à cidade o primeiro lugar no ranking de destinos de sorvete da Avis (Reprodução/Great Italian Chefs)

O prato que carrega o nome da cidade pelo mundo é o tartufo di Pizzo, sobremesa feita tradicionalmente com sorvete de chocolate e avelã, envolvendo um núcleo cremoso de chocolate derretido, finalizada com uma camada de cacau em pó. O nome faz referência à trufa, fungo raro que o doce imita na aparência irregular e na cor escura.

A receita tem Indicação Geográfica Protegida reconhecida pela União Europeia, a primeira concedida a um sorvete no continente. A Bar Gelateria Ercole, no centro histórico da cidade, é um dos estabelecimentos mais associados à origem da receita e segue como um dos pontos de referência para quem visita Pizzo em busca do doce original.

O resto do top 10

Copenhague ficou em segundo lugar no ranking, com média de cinco estrelas entre as sorveterias avaliadas e mais de 8 mil buscas mensais pelo termo "Copenhagen ice cream". Na capital dinamarquesa, uma variação tradicional do sorvete vem coberta com guf, cobertura parecida com merengue e bastante popular entre moradores locais.

A região inglesa de Cornualha apareceu na terceira posição, com 116 sorveterias catalogadas no Tripadvisor, o maior número entre os dez primeiros colocados da lista. Málaga, na Espanha, completou o quarto lugar, com uma tradição local de sorvete feito a partir do vinho fortificado que dá nome à cidade.

O restante do top 10 reúne Munique, Valletta, Cracóvia, San Gimignano, Reykjavík e Nice, intercalando destinos do norte e do sul europeu. A lista foi construída justamente para fugir dos roteiros mais óbvios de sorvete no continente, e a vitória de uma vila calabresa de menos de 9 mil habitantes reforça esse recorte.

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