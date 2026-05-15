A Dior ingressa no mercado de bem-estar com a nova linha de acessórios

A Dior lançou neste mês a Haute Wellness, uma linha de acessórios voltados para exercício leve, mindfulness e sono. O projeto é assinado por Cordelia de Castellane, diretora artística da Dior Maison e Baby Dior, e foi desenvolvido em colaboração com a Christian Dior Parfums. A coleção está disponível em boutiques selecionadas, no site oficial da maison e em spas Dior e hotéis parceiros a partir deste mês.

Os produtos seguem a estética da casa. A estampa Cannage, motivo clássico da Dior, aparece bordada em fio dourado sobre uma paleta de azul e marfim em praticamente todas as peças: tapete de yoga, tapete de pilates, blocos, elásticos, argolas, pesos e garrafinhas. A linha inclui ainda uma fronha e máscara de dormir em seda e um diário chamado 5 Minutes Journal, com perguntas e citações para estruturar uma rotina de introspecção.

A linha inclui tapete de pilates com estampa Cannage em marfim e pesos de pulso, dentro de uma paleta que segue a identidade visual da maison (Divulgação)

A Dior não é a primeira grife de luxo a explorar esse território. A Burberry, a Hermès e a Celine vêm desenvolvendo peças que dialogam com o universo fitness premium nos últimos anos. Ao mesmo tempo, marcas como Lululemon e On cresceram unindo performance, moda e estilo de vida num único produto, ocupando um espaço que até poucos anos atrás não existia como categoria de desejo. O que a Dior faz com a Haute Wellness é um movimento na direção oposta: trazer os códigos do luxo tradicional para dentro de uma rotina que antes era funcional.

O posicionamento não é por acaso. O mercado global de bem-estar foi avaliado em US$ 5,6 trilhões em 2022 e deve ultrapassar US$ 8 trilhões até 2030, segundo o Global Wellness Institute.