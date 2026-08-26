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'Rita Lee', 'Última Entrevista' e mais: 11 peças para ver de graça em setembro

Projeto do Instituto Arlequim realiza 20 apresentações gratuitas entre 3 de setembro e 3 de outubro em seis teatros municipais de São Paulo

Teatro de graça: 11 boas peças para assistir em São Paulo (Adriano Dória)

Teatro de graça: 11 boas peças para assistir em São Paulo (Adriano Dória)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06h30.

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A cidade de São Paulo já pode declarar "aberta" a temporada de teatro. De graça, inclusive: entre os dias 3 de setembro e 3 de outubro, o Ministério da Cultura e Itaú apresentam o projeto “Palcos: SP”, iniciativa que leva espetáculos famosos a teatros públicos de diferentes regiões da capital.

Serão 20 apresentações ao todo, distribuídas por 6 teatros municipais. A iniciativa reúne produções como Prima Facie, com Débora Falabella; Rita Lee - Balada da Louca, com Lilia Cabral; Ficções, com Vera Holtz; A Última Entrevista, com Marília Gabriela; e Dona Lola, com Marcelo Médici.

“Os teatros públicos da cidade de São Paulo têm uma excelente estrutura e passaram por modernização recentemente, como o Teatro João Caetano, Cacilda Becker e Paulo Eiró. É uma alegria ter a programação de qualidade do projeto Palcos em teatros que estão além dos grandes centros. Democratizar a cultura em uma cidade como São Paulo é essencial”, afirma Totó Parente, secretário de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de São Paulo.

O projeto é realizado pelo Instituto Arlequim em parceria com a Prefeitura de São Paulo, e foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Quais peças estreiam de graça em São Paulo em setembro?

A Partilha

O sucesso responsável por marcar Miguel Falabella na história da dramaturgia mundial, feito há 35 anos, reencontra o público com time de protagonistas negras em uma nova montagem. As personagens irmãs Maria Lucia, Regina, Selma e Laura, recebem Iléa Ferraz, Adriana Lessa, Leticia Soares e Flávia dos Prazeres. A história gira em torno de quatro irmãs que, após o falecimento da mãe, se reencontram e discutem a partilha dos bens.

03/09, quinta-feira, às 20h | Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro, São Paulo - SP | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

01/10, quinta-feira, às 20h | Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295 - Lapa, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Prima Facie

Em cena, Débora Falabella vive Tessa, uma bem-sucedida advogada que defende acusados de violência sexual. Ao experimentar o auge da carreira, a protagonista enfrenta uma crise pessoal que a obriga a rever seus princípios e a refletir sobre o sistema judicial e a condição feminina.

05/09, sábado, às 20h, e 06/09, domingo, às 19h | Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

A Última Entrevista de Marília Gabriela

Marília Gabriela sobe ao palco para uma última entrevista, desta vez no papel de entrevistada pelo filho caçula, Theodoro Cochrane. Em um jogo entre ficção e realidade, a peça aborda feminismo, conflitos geracionais e a fronteira entre o público e o privado, com direito ao clássico bate-bola com a plateia.

10/09, quinta-feira, às 20h, e 11/09, sexta-feira, às 20h | Teatro Arthur Azevedo - Av. Paes de Barros, 955 - Mooca, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Oleanna

O espetáculo narra o embate entre John, um professor universitário em busca de uma promoção, e Carol, uma aluna com dificuldades no curso. A dinâmica muda radicalmente quando a estudante apresenta uma queixa formal contra o docente, acusando-o de assédio e comportamento inadequado.

 12/09, sábado, às 20h, e 13/09, domingo, às 19h | Teatro Arthur Azevedo - Av. Paes de Barros, 955 - Mooca, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Habitat

Inspirada em um fato real, a trama acompanha a entrevista entre a jornalista Nádia e o assassino confesso Adailton, que acusa um executivo de ser o mandante de um crime em um supermercado. O caso ganha força nas redes sociais e expõe o preconceito e o julgamento apressado da sociedade.

17/09, quinta-feira, às 20h, e 18/09, sexta-feira, às 20h | Teatro João Caetano - R. Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Rita Lee - Balada da Louca

Protagonizado por Lilia Cabral, o monólogo se baseia no segundo livro autobiográfico da cantora para retratar os últimos e desafiadores anos do ícone da MPB. A montagem traz a franqueza irônica e amorosa que sempre marcou a trajetória da rainha do rock.

19/09, sábado, às 20h, e 20/09, domingo, às 19h | Teatro João Caetano - R. Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Ficções

Baseada no best-seller Sapiens, de Yuval Noah Harari, a peça estrelada por Vera Holtz debate a capacidade humana de criar e crer em ficções como dinheiro, nações e deuses. A montagem traz ainda a trilha sonora executada ao vivo por Federico Puppi.

25/09, sexta-feira, às 20h, e 26/09, sábado, às 20h | Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770 - Santana, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Dona Lola

Protagonizada por Marcelo Médici, a comédia acompanha uma dona de casa que vira fenômeno nas redes sociais e resolve se apresentar no teatro sem nunca ter atuado na vida. O desfalque das amigas na plateia desencadeia um desabafo cômico sobre a própria vida.

27/09, domingo, às 16h e às 19h | Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770 - Santana, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Inventário

Enquanto se prepara para deixar o local onde vive, uma mulher estabelece um diálogo onírico com uma figura misteriosa chamada Gioconda. O resgate de suas memórias revisita os últimos momentos da escultora francesa Camille Claudel.

29/09, terça-feira, às 20h | Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295 - Lapa, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

Deixa Comigo

O monólogo narra a rotina de Lina, uma trabalhadora doméstica que compõe sambas na cozinha enquanto cuida do cachorro moribundo de sua patroa. O animal é representado cenicamente pela própria plateia do espetáculo.

30/09, quarta-feira, às 20h | Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295 - Lapa, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

TIP — Antes que me Queimem eu Mesma me Atiro no Fogo

Monólogo de autoficção em que Milla Fernandez expõe, com humor ácido, os bastidores e os dilemas vividos durante os dois anos em que trabalhou como modelo de webcam em plataformas adultas durante a pandemia.

02/10, sexta-feira, às 20h, e 03/10, sábado, às 20h |  Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295 - Lapa, São Paulo | Ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada apresentação.

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