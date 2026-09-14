Emmy 2026: veja horário, lista de indicados e onde assistir à premiação

O Emmy Awards premia suas principais categorias nesta segunda-feira, 14 de setembro. Realizada no Peacock Theater, em Los Angeles, a 78ª premiação celebra as melhores produções, atores e criadores da televisão e do streaming no último ano.

Neste ano, a disputa é por produções como The Pitt (HBO Max), Pluribus (Apple TV), Widow's Bay (Apple TV) e Hacks (HBO Max). Títulos populares como Euphoria e Only Murders in the Building também estão entre os indicados.

Na noite desta segunda-feira, somente as maiores categorias serão anunciadas. Elas incluem: melhor série de drama e comédia, melhor reality show, série limitada, antologia ou telefilme e melhores atores em cada um dos gêneros já citados. Demais prêmios, como melhor roteiro, melhor direção e melhores atriz e ator coadjuvantes, já foram anunciados nas semanas anteriores.

A Casual EXAME traz a cobertura dos premiados ao vivo pelo site e pelas redes sociais (@exame e @casualexame). Confira todos os detalhes de transmissão, horários e a lista completa de indicados para acompanhar a premiação:

Que horas começa o Emmy 2026?

A programação de transmissão no Brasil começa às 20h30 (horário de Brasília) com a cobertura do tapete vermelho. A cerimônia principal de entrega dos prêmios tem início às 21h.

Onde assistir ao Emmy 2026?

No Brasil, a cerimônia terá transmissão simultânea na televisão por assinatura e no streaming:

TV por assinatura: TNT

TNT Streaming: HBO Max

A transmissão oficial na TNT e na HBO Max conta com comentários de Aline Diniz e tradução simultânea de Regina Pierantoni Mccarthy e Robert Greathouse. A correspondente Carol Ribeiro comanda as entrevistas diretamente do tapete vermelho em Los Angeles.

Lista completa de indicados ao Emmy 2026 e onde assisti-los

Melhor série de drama

A Diplomata (Netflix)

(Netflix) A Era Dourada (HBO Max)

(HBO Max) O Cavaleiro dos 7 Reinos (HBO Max)

(HBO Max) Paradise (Disney+)

(Disney+) The Pitt (HBO Max)

(HBO Max) Pluribus (Apple TV)

(Apple TV) Slow Horses (Apple TV)

(Apple TV) Stranger Things (Netflix)

(Netflix) Seus Amigos e Vizinhos (Apple TV)

Melhor série de comédia ou musical

Abbott Elementary (Disney+)

(Disney+) The Bear (Disney+)

(Disney+) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Margô Está em Apuros (Apple TV)

(Apple TV) Ninguém Quer (Netflix)

(Netflix) Only Murders in the Building (Disney+)

(Disney+) Falando a Real (Apple TV)

(Apple TV) Widow’s Bay (Apple TV)

Melhor série limitada ou antologia

All Her Fault (Prime Video)

(Prime Video) O Monstro em Mim (Netflix)

(Netflix) Treta (Netflix)

(Netflix) DTF St. Louis (HBO Max)

(HBO Max) Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown — Paradise (Disney+)

(Disney+) Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV)

(Apple TV) Mark Ruffalo — Task (HBO Max)

(HBO Max) Rufus Sewell — A Diplomata (Netflix)

(Netflix) Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Melhor atriz em série de drama

Carrie Coon — A Era Dourada (HBO Max)

(HBO Max) Chase Infiniti — Os Testamentos (Disney+)

(Disney+) Keri Russell — A Diplomata (Netflix)

(Netflix) Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV)

(Apple TV) Zendaya — Euphoria (HBO Max)

Melhor ator em série de comédia ou musical

Yahya Abdul-Mateen II — Magnum (Disney+)

(Disney+) Steve Carell — Rooster (HBO Max)

(HBO Max) Matthew Rhys — Widow's Bay (Apple TV)

(Apple TV) Jason Segel — Falando a Real (Apple TV)

(Apple TV) Martin Short — Only Murders in the Building (Disney+)

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Quinta Brunson — Abbott Elementary (Disney+)

(Disney+) Ayo Edebiri — The Bear (Disney+)

(Disney+) Elle Fanning — Margô Está em Apuros (Apple TV)

(Apple TV) Lisa Kudrow — The Comeback (HBO Max)

(HBO Max) Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme

Riz Ahmed — A Isca (Prime Video)

(Prime Video) Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)

(Netflix) Charlie Hunnam — Monstro: Ed Gein (Netflix)

(Netflix) Oscar Isaac — Treta (Netflix)

(Netflix) Matthew Rhys — O Monstro em Mim (Netflix)

Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme

Claire Danes — O Monstro em Mim (Netflix)

(Netflix) Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes (Netflix)

(Netflix) Carey Mulligan — Treta (Netflix)

(Netflix) Sara Pidgeon — Love Story (Disney+)

(Disney+) Sarah Snook — All Her Fault (Prime Video)

Melhor reality de competição

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Melhor série de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Conheça as principais séries indicadas ao Emmy 2026

Pluribus - Temporada 1

A pessoa mais triste da Terra deve salvar o mundo dos perigos da felicidade.

Onde assistir: Apple TV

The Pitt - Temporada 2

Drama médico realista que acompanha o dia a dia intenso, os desafios e as relações de profissionais de saúde em um hospital público na Pittsburgh moderna.

Onde assistir: HBO Max

A Diplomata - - Temporada 3

No meio de uma crise internacional, uma diplomata de carreira tenta conciliar seu novo cargo de prestígio como embaixadora no Reino Unido e seu casamento turbulento com um político influente.

Onde assistir: Netflix

Slow Horses - Temporada 5

Um drama de espionagem bem-humorado que acompanha uma equipe de agentes de inteligência britânicos do MI5 que, após cometerem erros cruciais na carreira, são exilados para um departamento administrativo decadente conhecido como Slough House.

Onde assistir: Apple TV

Seus Amigos e Vizinhos

Jon Hamm é um titã das finanças que começa a roubar ao perder seu emprego e casamento-se envolvendo numa trama mortal.

Onde assistir: Apple TV

Paradise

Em uma comunidade tranquila convivem algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. A calmaria é abalada quando um assassinato é cometido, dando início a uma delicada investigação.

Onde assistir: Disney+

Cavaleiro dos Sete Reinos

Um século antes dos eventos de Game of Thrones, quando a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro, dois improváveis heróis vagam por Westeros: um jovem cavaleiro, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg.

Onde assistir: HBO Max

Abbott Elementary - Temporada 3

Uma comédia em formato de mocumentário que acompanha um grupo de professores dedicados — e um diretor um tanto sem noção — navegando pelo sistema de ensino público da Filadélfia, determinados a ajudar seus alunos a vencer na vida.

Onde assistir: Disney+

The Bear - Temporada 5

Um jovem e talentoso chef do mundo da alta gastronomia volta para Chicago para administrar a lanchonete de sanduíches de sua família após uma tragédia familiar, precisando lidar com dívidas, uma cozinha caótica e uma equipe resistente.

Onde assistir: Disney+

Only Murders in the Building - Temporada 5

Três estranhos que compartilham uma obsessão por crimes reais de repente se veem envolvidos em um quando uma morte misteriosa acontece dentro do exclusivo prédio residencial deles em Nova York.

Onde assistir: Disney+

Falando a Real (Shrinking) - Temporada 3

Um terapeuta em luto decide quebrar as regras de sua profissão e começar a dizer aos seus pacientes exatamente o que ele pensa, gerando mudanças massivas na vida deles e na sua própria.

Onde assistir: Apple TV

Widow’s Bay

Projeto de comédia ácida/sátira em desenvolvimento criada por Katie Silberman, focando nos mistérios e dinâmicas peculiares de uma isolada comunidade insular na Nova Inglaterra.

Onde assistir: Apple TV

Hacks - Temporada 5

Uma relação obscura de mentoria se forma entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma escritora de comédia convencida e excluída de 25 anos.

Onde assistir: HBO Max

Margo Está em Apuros

Margo abandonou a faculdade recentemente e é uma aspirante a escritora. Diante de um recém-nascido, uma pilha crescente de contas e poucas opções para pagá-las, Margo precisa encontrar um caminho a seguir.

Onde assistir: Apple TV

Ninguém Quer

Uma podcaster agnóstica e irreverente e um rabino recém-solteiro e pouco convencional se apaixonam. No entanto, o casal precisa conciliar seus estilos de vida opostos e ainda lidar com suas famílias intrometidas.

Onde assistir: Netflix

Treta - Temporada 2

As consequências de um incidente de fúria no trânsito entre dois desconhecidos — um empreiteiro falido e uma empresária frustrada — escalam para uma rivalidade obsessiva que consome suas vidas e relacionamentos.

Onde assistir: Netflix

O Monstro em Mim

Uma mãe em luto que se isolou do mundo após a morte do filho fica obcecada pelo seu novo vizinho, um homem que foi o principal suspeito no desaparecimento de sua própria esposa anos atrás.

Onde assistir: Netflix

DTF St. Louis

Uma comédia sombria sobre dois amigos de longa data que, entediados com a crise de meia-idade e seus casamentos mornos, decidem reacender a faísca da juventude se envolvendo em esquemas perigosos na cidade de St. Louis.

Onde assistir: HBO Max

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Nova iteração da franquia de antologias de Ryan Murphy, focando na ascensão, no romance arrebatador e no trágico destino do casal mais badalado dos anos 90 americanos.

Onde assistir: Disney+

All Her Fault

Marissa e Peter Irvine vivem o pior pesadelo de qualquer pai quando seu filho pequeno, Milo, é sequestrado após uma brincadeira com um menino de sua nova escola.

Onde assistir: Prime Video