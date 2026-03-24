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Quando é feriado em Abril? Veja as emendas

Um dos feriados do mês será celebrado na primeira sexta-feira de abril, no dia 3

No próximo mês, o calendário terá dois feriados nacionais; confira (Tatomm;Thinkstock)

No próximo mês, o calendário terá dois feriados nacionais; confira (Tatomm;Thinkstock)

Gabriela Pessanha

Publicado em 24 de março de 2026 às 10h24.

O mês de abril é marcado por duas festividades importantes, a Páscoa e a celebração em homenagem a Tiradentes. As datas geram dois feriados nacionais para os trabalhadores. 

Os dias 3 e 21 de abril são os únicos feriados nacionais de abril. Porém, em algumas cidades, outras datas podem interferir na programação de empresas e instituições públicas. 

Feriados de abril em 2026

Na primeira sexta-feira de abril, no dia 3, é celebrada a Sexta-feira Santa. A comemoração religiosa é considerada feriado nacional e libera os cidadãos das funções empregatícias conforme previsto no artigo 70 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

O mesmo é válido para 21 de abril, uma terça-feira, com a celebração do Dia de Tiradentes.

Celebrações regionais 

Em Minas Gerais e em Brasília, duas celebrações estaduais coincidem com os feriados nacionais

Os mineiros comemoram a Data Magna do estado em 21 de abril, e no Distrito Federal, o feriado de Tiradentes também coincide com a data de fundação da capital. 

Confira outros feriados regionais em abril.
  • Rio de Janeiro - Dia de São Jorge em 23 de abril;
  • Espírito Santo - Dia de Nossa Senhora da Pena em 13 de abril.

Quem trabalha durante os feriados? 

Via de regra, a folga é obrigatória para todos os trabalhadores regidos pela CLT. No entanto, a depender do contrato, alguns grupos podem cumprir expediente mesmo nesses dias, como funcionários de serviços emergenciais ou que seguem uma rotina de plantões.

Nesse caso, a atividade no feriado resulta em folga compensatória ou pagamento em dobro pelas horas trabalhadas. 

A Páscoa é feriado? 

Diferente da Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa não é feriado. 

A data pode ser considerada ponto facultativo de acordo com a determinação estadual ou resultar em dispensa ou pagamento em dobro conforme estabelecido no contrato de trabalho de grupos que têm expediente no domingo. 

Convenções coletivas do setor também podem definir os critérios de trabalho e remuneração para a Páscoa.

Por que Tiradentes é feriado?

O Dia de Tiradentes foi definido como feriado na Lei nº 4.897, de 1965. 

A data relembra a execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1792. Na época, ele foi considerado traidor e enforcado por sua participação na Inconfidência Mineira.

O movimento buscava a independência do Brasil e instauração da República. 

Antes de sua morte, ele permaneceu preso por três anos no Rio de Janeiro. Após a condenação, ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas por Ouro Preto para dar o "exemplo" para outros revolucionários.

Confira outros feriados de 2026

Em 2026, o calendário prevê 10 feriados nacionais, além dos pontos facultativos.

Veja a lista completa abaixo. 
  • Sexta-feira Santa - 3 de abril (sexta-feira);
  • Tiradentes - 21 de abril (terça-feira);
  • Dia do Trabalho - 1º de maio (sexta-feira);
  • Independência do Brasil - 7 de setembro (segunda-feira);
  • Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (segunda-feira);
  • Finados - 2 de novembro (segunda-feira);
  • Proclamação da República - 15 de novembro (domingo);
  • Dia da Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira);
  • Natal - 25 de dezembro (sexta-feira).

O dia de Corpus Christi em 4 de junho (quinta-feira) é considerado ponto facultativo, logo, pode ou não gerar folga e dispensa escolar a depender da definição estadual ou de cada instituição. 

Acompanhe tudo sobre:Feriados

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