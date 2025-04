Por que dia 21 de abril é feriado? Entenda a relevância da data para o Brasil

O dia 21 de abril é um feriado nacional no Brasil, conhecido como o Dia de Tiradentes. Essa data é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, um dos principais líderes da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil do domínio português no século XVIII.

Quem foi Tiradentes?

Tiradentes foi um dentista, comerciante, minerador, militar e ativista político que viveu durante o período colonial brasileiro. Ele teve um papel crucial na conspiração da Inconfidência Mineira, que visava libertar o Brasil da autoridade portuguesa.

Em 1789, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro e, após um julgamento, foi condenado por traição à Coroa portuguesa. Sua execução ocorreu em 21 de abril de 1792, quando foi enforcado e esquartejado em Ouro Preto, Minas Gerais.

Sua morte foi um dos episódios mais marcantes na luta pela liberdade do Brasil.

Por que é feriado?

A data de 21 de abril foi instituída como feriado nacional para homenagear Tiradentes como um mártir da luta pela independência do Brasil.

Ele é considerado um símbolo da resistência contra a opressão e um precursor da luta pela liberdade nacional. O feriado serve como uma forma de reconhecer sua coragem e legado, que ressoam até hoje na história brasileira.

Além de ser uma homenagem histórica, o feriado de Tiradentes também proporciona um momento de descanso e reflexão para a população.

Em 2025, caindo numa segunda-feira, ele permite um feriado prolongado para muitos brasileiros, especialmente quando combinado com a Sexta-feira Santa, que ocorre em 18 de abril. Essa combinação oferece aos brasileiros a oportunidade de refletir sobre a história do país enquanto desfrutam de um merecido descanso.