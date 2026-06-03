O que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa. Neste ano, a data cai no dia 4 de abril, quinta-feira. Para muitos trabalhadores brasileiros, isso pode significar ponto facultativo para sexta-feira, 5. É o famoso feriadão de quatro dias para boa parte do país.

Essa dinâmica pode alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em todo o país. Antes de sair para resolver questões burocráticas, fazer compras e até “turistar”, é importante conferir o que abre e o que fecha nos dois últimos dias úteis desta semana.

No estado de São Paulo, os serviços estaduais operam em esquema especial.

Saúde

Independente do feriado, os hospitais estaduais seguirão atendendo tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Ainda assim, muitos serviços da rede pública de saúde vão funcionar em horários diferentes, e nem todos estarão abertos.

Muitos posto Pró-Sangue, Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM), Unidades Dose Certa, Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) e Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), só irão funcionar na segunda-feira.

O governo do estado de São Paulo orienta aos cidadãos que consultem os canais oficiais antes de saírem de casa.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo vão abrir apenas na sexta-feira, 5, com funcionamento normal em todas as unidades. Durante a quinta-feira, nenhuma unidade estará funcionando.

Mesmo durante o feriado, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis para serviços online.

Lazer

Para quem vai passar o feriado descansando com a família, uma boa opção de passeio são os parques urbanos e as mais de 30 reservas ecológicas em todo o estado. A orientação do governo é procurar o parque mais próximo da sua casa e conferir os horários de funcionamento.

Se está em busca de opções culturais, a atenção com as datas deve ser redobrada. Muitas bibliotecas, museus, centros culturais e teatros estarão abertos na quinta-feira, dia do feriado, e fecharão no dia de Corpus Christi.

Transportes metropolitanos

Para fazer tudo isso, por que não ir de transporte público? Algumas linhas funcionarão em esquema especial durante o feriado, especialmente por conta dos eventos culturais que estarão acontecendo na capital paulista.

As linhas da CPTM, Metrô, Motiva e TIC Trens terão operação especial para atender os eventos com grande público, como a Marcha para Jesus na quinta-feira, 4, e a Parada do Orgulho LGBT+ no domingo, 7.

Na CPTM, durante toda a quinta-feira a operação será de feriado, enquanto na sexta-feira, será operação de dia útil. No sábado e no domingo, a circulação será de fins de semana.

No Metrô, na quinta-feira, por conta da Marcha para Jesus, haverá reforço na frota de trens em circulação e ampliação do quadro de funcionários nas estações mais próximas ao evento, especialmente na Tiradentes, Carandiru e Santana (Linha 1-Azul).

Na sexta-feira, a frota em operação será adequada à demanda, com monitoramento em tempo real e incremento da oferta caso haja necessidade. A Linha 17-Ouro funcionará durante a quinta e sexta-feira conforme o horário programado, das 10h às 15h. Sendo uma ótima opção de passeio para conhecer de perto o novo modal.

Entre a madrugada de sábado e domingo, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque ininterruptamente.

No domingo, devido à Parada do Orgulho LGBT+, a oferta de viagens programada será maior em relação a um domingo comum. O quadro de funcionários e de segurança será reforçado. As estações mais próximas ao evento como Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação (Linha 2-Verde) e República (Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela) contarão com direcionadores de fluxo para melhorar e facilitar a chegada e saída dos passageiros.

As linhas operadas pela Motiva também terão operação especial para atender aos passageiros. Na Linha 5-Lilás, na quinta-feira, o intervalo será similar ao de um feriado e na sexta-feira, será equivalente ao de um dia útil. A Linha 8-Diamante terá atividades de manutenção, com intervalos diferenciados em alguns horários na quinta e sexta-feira.

Já na Linha 9-Esmeralda de trem metropolitano, durante toda a quinta-feira, a operação será a de um feriado, enquanto na sexta-feira será operação de sábado. O sábado e o domingo terá operação conforme programação de manutenção, com intervalos diferenciados em alguns horários.

Já a Linha 7-Rubi, operada pela TIC Trens, terá ajustes operacionais no dia do feriado, quinta-feira, das 4h à meia-noite, entre as estações Lapa e Piqueri, para a realização de serviços de modernização. Os intervalos médios entre os trens serão os habituais praticados aos domingos.

Atenção ciclistas: Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Os ônibus metropolitanos também vão circular com programação de feriado.

Outros serviços

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) também divulgou possíveis mudanças em seus serviços nos dias 4 e 5 de junho. Podem operar em regimes especiais:

Museu da Inclusão

Centros de Informação à Pessoa com Deficiência

Centro TEA Paulista

Centros de Cidadania da Pessoa com Deficiência

Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs)

6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência

Centros de Apoio Técnico (CATs)

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB)

Já o funcionamento de algumas das 27 unidades do Bom Prato terá mudanças durante os quatro dias de feriadão. Alguns restaurantes estarão fechados para manutenção, e outros podem abrir apenas em alguns dos quatro dias. É importante checar essas informações na página do programa.

Serviços federais

Nos serviços federais, o Corpus Christi é considerado ponto facultativo nacional. Portanto, repartições públicas federais não essenciais suspendem o atendimento presencial no dia do feriado e no subsequente. Serviços essenciais (saúde e segurança) operam em regime de plantão.

Agências do INSS não irão realizar atendimentos presenciais, mas os serviços digitais seguem disponíveis para consultas e solicitações.

Os Correios também não vão abrir no feriado.

Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, operam normalmente, geralmente em regime de plantão.