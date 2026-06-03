Feriado de Corpus Christi: Melhores horários para viajar em SP

Feriado: a expectativa é de que 1,3 milhão de veículos circulem na Fernão Dias (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 3 de junho de 2026 às 20h54.
Em 2026, o feriado de Corpus Christi irá cair na quinta-feira, 4 de junho. Para muitos brasileiros, isso significa quatro dias de descanso ou pé na estrada.
Quem mora em São Paulo e pretende viajar no feriado deve se preparar para trânsito intenso e escolher bem o horário de saída para evitar congestionamentos.
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 20,2 milhões de veículos devem circular pela malha paulista entre os dias 3 e 8 de junho.
Se quer evitar horas de trânsito e os transtornos causados pelo congestionamento, confira algumas dicas e os melhores horários para sair de casa.
A recomendação das autoridades é evitar os horários de pico, que concentram maior volume de veículos. A saída para o feriado deve ser mais intensa nesta quarta-feira, 3, especialmente no final da tarde, quando muitos motoristas deixam a capital e a região metropolitana rumo ao interior e ao litoral.
Segundo a Artesp, o tráfego tende a ficar mais carregado entre 14h e 22h na véspera do feriadão. Já na quinta-feira, o movimento ainda deve ser elevado no período da manhã, mas com menor intensidade ao longo do dia.
Para quem busca uma viagem mais tranquila, os melhores horários são durante a madrugada ou no início da manhã, antes do aumento do fluxo.
No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, a expectativa é de que entre 219 mil e 337 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista durante o feriado.
Para melhorar a fluidez, a concessionária poderá implantar a Operação Descida (7×3), quando sete faixas são direcionadas ao litoral e três à capital. A medida está prevista para operar no dia 4 de junho, das 9h às 15h.
A volta do feriado também deve concentrar alto volume de veículos, principalmente ao longo do sábado, 6, e do domingo, 7.
A Ecovias Imigrantes vai implantar a Operação Subida (2×8), com maior número de faixas destinadas ao sentido São Paulo para melhorar a fluidez. No sábado, a operação funcionará entre 18h e 23h, retornando no domingo, entre 9h e 22h.
Apesar do clássico paulista ser descer para a praia, muitos preferem aproveitar o mês de junho para curtir o frio em Minas Gerais. Segundo a Motiva Minas_SP, a expectativa é de que 1,3 milhão de veículos circulem na Fernão Dias (BR-381) ao longo do feriado, um aumento de cerca de 13% do tráfego diário.
Durante o período entre quarta-feira e domingo, a concessionária realizará uma operação especial, orientando e atendendo aos motoristas que trafegarem entre Minas Gerais e São Paulo.
Os piores horários de saída serão na quarta-feira, 3, das 15h às 17h, e na quinta-feira, 4, das 6h às 10h e das 14h às 18h.
No retorno do feriado, o tráfego deve ficar mais intenso domingo, 7, das 10h às 17h.
Além de escolher horários alternativos, os motoristas devem adotar algumas medidas para evitar problemas na estrada:
O planejamento é essencial para reduzir o estresse e garantir mais segurança durante o deslocamento no feriado prolongado.