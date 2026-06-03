Feriado de Corpus Christi: Melhores horários para viajar em SP

Em 2026, o feriado de Corpus Christi irá cair na quinta-feira, 4 de junho. Para muitos brasileiros, isso significa quatro dias de descanso ou pé na estrada.

Quem mora em São Paulo e pretende viajar no feriado deve se preparar para trânsito intenso e escolher bem o horário de saída para evitar congestionamentos.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 20,2 milhões de veículos devem circular pela malha paulista entre os dias 3 e 8 de junho.

Se quer evitar horas de trânsito e os transtornos causados pelo congestionamento, confira algumas dicas e os melhores horários para sair de casa.

Quando sair para evitar trânsito

A recomendação das autoridades é evitar os horários de pico, que concentram maior volume de veículos. A saída para o feriado deve ser mais intensa nesta quarta-feira, 3, especialmente no final da tarde, quando muitos motoristas deixam a capital e a região metropolitana rumo ao interior e ao litoral.

Segundo a Artesp, o tráfego tende a ficar mais carregado entre 14h e 22h na véspera do feriadão. Já na quinta-feira, o movimento ainda deve ser elevado no período da manhã, mas com menor intensidade ao longo do dia.

Para quem busca uma viagem mais tranquila, os melhores horários são durante a madrugada ou no início da manhã, antes do aumento do fluxo.

Movimento nas rodovias para o litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, a expectativa é de que entre 219 mil e 337 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista durante o feriado.

Para melhorar a fluidez, a concessionária poderá implantar a Operação Descida (7×3), quando sete faixas são direcionadas ao litoral e três à capital. A medida está prevista para operar no dia 4 de junho, das 9h às 15h.

A volta do feriado também deve concentrar alto volume de veículos, principalmente ao longo do sábado, 6, e do domingo, 7.

A Ecovias Imigrantes vai implantar a Operação Subida (2×8), com maior número de faixas destinadas ao sentido São Paulo para melhorar a fluidez. No sábado, a operação funcionará entre 18h e 23h, retornando no domingo, entre 9h e 22h.

Vai curtir o frio de Minas Gerais?

Apesar do clássico paulista ser descer para a praia, muitos preferem aproveitar o mês de junho para curtir o frio em Minas Gerais. Segundo a Motiva Minas_SP, a expectativa é de que 1,3 milhão de veículos circulem na Fernão Dias (BR-381) ao longo do feriado, um aumento de cerca de 13% do tráfego diário.

Durante o período entre quarta-feira e domingo, a concessionária realizará uma operação especial, orientando e atendendo aos motoristas que trafegarem entre Minas Gerais e São Paulo.

Os piores horários de saída serão na quarta-feira, 3, das 15h às 17h, e na quinta-feira, 4, das 6h às 10h e das 14h às 18h.

No retorno do feriado, o tráfego deve ficar mais intenso domingo, 7, das 10h às 17h.

Dicas para uma viagem mais tranquila

Além de escolher horários alternativos, os motoristas devem adotar algumas medidas para evitar problemas na estrada:

Verificar as condições do veículo antes de viajar

Acompanhar as condições de tráfego em tempo real

Respeitar os limites de velocidade

Evitar dirigir cansado

O planejamento é essencial para reduzir o estresse e garantir mais segurança durante o deslocamento no feriado prolongado.