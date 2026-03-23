Qual é o próximo feriado de 2026? Data pode render folga prolongada

Com o fim do Carnaval, muitos brasileiros começam a planejar os próximos dias de folga em 2026. Neste ano, o calendário traz um cenário favorável para quem busca pausas ao longo dos meses, já que boa parte dos feriados cai em dias úteis, o que pode facilitar períodos prolongados de descanso.

O próximo feriado nacional será a Sexta-feira Santa, em 3 de abril. A data abre a sequência de folgas no calendário do primeiro semestre. O período inclui ainda a Páscoa, celebrada em 5 de abril, que, embora não seja feriado nacional, faz parte da mesma programação religiosa.

Ainda no mesmo mês, o Dia de Tiradentes será celebrado em 21 de abril, uma terça-feira, o que pode permitir a extensão do descanso a depender da organização de cada trabalhador.

Em algumas regiões, há ainda datas adicionais. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o dia 23 de abril, dedicado a São Jorge, também é feriado. Em 2026, a comemoração cai em uma quinta-feira, o que amplia as possibilidades de pausa para quem atua no estado.

Quais são os feriados nacionais de 2026?

O calendário ao longo do ano reúne feriados nacionais e pontos facultativos distribuídos em diferentes meses. Veja as principais datas:

Abril

3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa — feriado nacional

5 de abril (domingo): Páscoa — data comemorativa

21 de abril (terça-feira): Tiradentes — feriado nacional

Maio

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador — feriado nacional

Junho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi — ponto facultativo

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil — feriado nacional

Outubro

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida — feriado nacional

Novembro

2 de novembro (segunda-feira): Finados — feriado nacional

15 de novembro (domingo): Proclamação da República — feriado nacional

20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra — feriado nacional

Dezembro