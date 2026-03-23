Qual é o próximo feriado de 2026? Data pode render folga prolongada

Feriado: veja quando será o próximo dia de folga em 2026 (Riska/Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de março de 2026 às 05h04.
Com o fim do Carnaval, muitos brasileiros começam a planejar os próximos dias de folga em 2026. Neste ano, o calendário traz um cenário favorável para quem busca pausas ao longo dos meses, já que boa parte dos feriados cai em dias úteis, o que pode facilitar períodos prolongados de descanso.
O próximo feriado nacional será a Sexta-feira Santa, em 3 de abril. A data abre a sequência de folgas no calendário do primeiro semestre. O período inclui ainda a Páscoa, celebrada em 5 de abril, que, embora não seja feriado nacional, faz parte da mesma programação religiosa.
Ainda no mesmo mês, o Dia de Tiradentes será celebrado em 21 de abril, uma terça-feira, o que pode permitir a extensão do descanso a depender da organização de cada trabalhador.
Em algumas regiões, há ainda datas adicionais. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o dia 23 de abril, dedicado a São Jorge, também é feriado. Em 2026, a comemoração cai em uma quinta-feira, o que amplia as possibilidades de pausa para quem atua no estado.
O calendário ao longo do ano reúne feriados nacionais e pontos facultativos distribuídos em diferentes meses. Veja as principais datas:
Abril
Maio
Junho
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro