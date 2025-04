Dia de Tiradentes: veja o significado e saiba se é ponto facultativo

Na próxima segunda-feira, 21, é comemorado o Dia de Tiradentes, data que faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, uma maiores revoltas para a independência do Brasil.

O feriado é uma homenagem à morte de Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792.

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais. Ele era dentista, por isso o apelido de Tiradentes, tropeiro, minerador e militar no posto de Alferes da cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar que atuava na Capitania de Minas Gerais.

Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que se estendeu de 1789 a 1792, contra os altos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa no Brasil. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública, no Rio de Janeiro.

Somente a partir da Proclamação da República, Tiradentes começou a ter sua figura como herói brasileira definida. Por isso, o dia do seu enforcamento foi declarado feriado. Em 9 de dezembro do mesmo ano, a lei nº 4.897 foi sancionada pelo presidente Castelo Branco, instituindo Joaquim José da Silva Xavier como Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Por que 21 de abril é feriado?

O dia 21 de abril é feriado em homenagem a morte de Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792.

Onde nasceu Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais.

Dia de Tiradentes é feriado ou ponto facultativo?

Sim, a data é um feriado nacional comemorado no Brasil desde 1965. Cidades mineiras, como São Jose del Rei e Ouro Petro, realizam celebrações em memória ao inconfidente no dia 21 de abril.

Sendo um feriado, a data modifica o funcionamento do comércio, bancos e repartições públicas em todo o país. Veja o que fecha e abre neste dia.

Onde nasceu Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais.

Dia de Tiradentes é feriado ou ponto facultativo?

Sim, a data é um feriado nacional comemorado no Brasil desde 1965. Cidades mineiras, como São Jose del Rei e Ouro Petro, realizam celebrações em memória ao inconfidente no dia 21 de abril.

Sendo um feriado, a data modifica o funcionamento do comércio, bancos e repartições públicas em todo o país. Veja o que fecha e abre neste dia.

O que foi a Inconfidência Mineira?

A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta de uma parte da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto (MG), ocorrida em 1789 a 1982, contra a execução de derrama -- uma operação fiscal realizada pela Coroa Portuguesa para cobrar os impostos atrasados -- e o domínio português.

O grupo formado por intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros tinha como objetivo a instituição de um sistema de governo republicano. Tiradentes foi considerado um dos líderes do movimento. No final do século 18, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos.