Marcha para Jesus 2026: programação completa, horários e ponto de encontro

A Marcha para Jesus 2026 será realizada nesta quinta-feira, 4 de junho, em São Paulo. O evento, que chega à sua 34ª edição, terá concentração na Estação Luz do Metrô e seguirá em caminhada até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da capital, onde ocorrerão os shows e demais atrações da programação.

Organizada pela Igreja Renascer em Cristo, a Marcha reúne milhares de fiéis todos os anos e contará com apresentações de alguns dos principais nomes da música gospel brasileira. A participação é gratuita.

Quando e onde será a Marcha para Jesus 2026?

A Marcha para Jesus será realizada no dia 4 de junho de 2026, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Segundo a organização, a programação ocorrerá das 10h às 22h.

A concentração dos participantes será na Estação Luz do Metrô, no centro de São Paulo. O percurso seguirá até a Praça Heróis da FEB. A saída oficial da caminhada está marcada para as 10h.

Quais artistas vão se apresentar?

A programação divulgada pela organização inclui apresentações de:

Talita Dias

Leandro Borges

Lukas Agostinho

Aline Barros

Samuel Eleotério

André & Felipe

Thalles Roberto

Maria Pita

Eli Soares

Marcelo Marques

Ton Carfi

Isadora Pompeo

Julliany Souza

Anderson Freire

Maria Marçal

Renascer Praise

Jefferson & Suellen

Gabriela Rocha

Também estão previstas participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior, além de momentos de oração ao longo do evento.

Programação completa da Marcha para Jesus 2026

10h: Início da caminhada

11h25: Abertura

11h30: Talita Dias

11h40: Leandro Borges

12h05: Lukas Agostinho

12h30: Aline Barros

13h05: Samuel Eleotério

13h30: André & Felipe

13h55: Thalles Roberto

14h30: Maria Pita

14h50: Eli Soares

15h20: Palavra Apostólica

15h35: Marcelo Marques

16h10: Ton Carfi

16h30: Governador Tarcísio / Pref. Ricardo Nunes / Oração

17h00: Isadora Pompeo

17h25: Julliany Souza

18h00: Anderson Freire

18h45: Maria Marçal

19h15: Ronaldo Caiado

19h20: Renascer Praise

19h55: Jefferson & Suellen

20h30: Gabriela Rocha

21h10: Encerramento da Marcha

21h15: Evento encerrado

A programação também prevê participações do apóstolo Esteban Acosta (Colômbia), do apóstolo Hugo Dias (Venezuela), do pastor Alejandro Gomez (Argentina), do evangelista Maldonado, além de momentos de oração com autoridades públicas.

Quais linhas de ônibus terão o trajeto alterado?

Durante a realização da Marcha para Jesus, algumas linhas de ônibus poderão operar com desvios temporários na região do evento. Entre elas estão:

9191/10 Jardim Elisa Maria – Bom Retiro

9717/10 Jardim Almanara – Santana

179X/10 Jardim Fontális – Metrô Barra Funda

106A/10 Metrô Santana – Itaim Bib

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

Como fica o trânsito?

Motoristas devem ficar atentos às interdições temporárias ao longo do trajeto da caminhada, especialmente nas avenidas Tiradentes e Santos Dumont, que ligam a região central à zona norte da capital.

A recomendação é buscar rotas alternativas durante o período do evento.

Qual é a previsão do tempo?

A previsão para quinta-feira indica temperaturas amenas, típicas do outono paulistano, com mínima em torno de 13°C e máxima próxima dos 23°C. Não há expectativa de chuva significativa durante boa parte do dia.

Serviço

Marcha para Jesus 2026

Data: 4 de junho de 2026 (quinta-feira)

Horário: das 10h às 22h

Concentração: Estação Luz do Metrô

Destino: Praça Heróis da FEB

Entrada: gratuita