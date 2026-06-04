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Marcha para Jesus 2026: programação completa, horários e ponto de encontro

Evento reúne milhares de fiéis nesta quinta-feira, 4, em São Paulo; veja o trajeto, as atrações confirmadas e como chegar

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 4 de junho de 2026 às 00h01.

A Marcha para Jesus 2026 será realizada nesta quinta-feira, 4 de junho, em São Paulo. O evento, que chega à sua 34ª edição, terá concentração na Estação Luz do Metrô e seguirá em caminhada até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da capital, onde ocorrerão os shows e demais atrações da programação.

Organizada pela Igreja Renascer em Cristo, a Marcha reúne milhares de fiéis todos os anos e contará com apresentações de alguns dos principais nomes da música gospel brasileira. A participação é gratuita.

Quando e onde será a Marcha para Jesus 2026?

A Marcha para Jesus será realizada no dia 4 de junho de 2026, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Segundo a organização, a programação ocorrerá das 10h às 22h.

A concentração dos participantes será na Estação Luz do Metrô, no centro de São Paulo. O percurso seguirá até a Praça Heróis da FEB. A saída oficial da caminhada está marcada para as 10h.

Quais artistas vão se apresentar?

A programação divulgada pela organização inclui apresentações de:

  • Talita Dias
  • Leandro Borges
  • Lukas Agostinho
  • Aline Barros
  • Samuel Eleotério
  • André & Felipe
  • Thalles Roberto
  • Maria Pita
  • Eli Soares
  • Marcelo Marques
  • Ton Carfi
  • Isadora Pompeo
  • Julliany Souza
  • Anderson Freire
  • Maria Marçal
  • Renascer Praise
  • Jefferson & Suellen
  • Gabriela Rocha

Também estão previstas participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior, além de momentos de oração ao longo do evento.

Programação completa da Marcha para Jesus 2026

  • 10h: Início da caminhada
  • 11h25: Abertura
  • 11h30: Talita Dias
  • 11h40: Leandro Borges
  • 12h05: Lukas Agostinho
  • 12h30: Aline Barros
  • 13h05: Samuel Eleotério
  • 13h30: André & Felipe
  • 13h55: Thalles Roberto
  • 14h30: Maria Pita
  • 14h50: Eli Soares
  • 15h20: Palavra Apostólica
  • 15h35: Marcelo Marques
  • 16h10: Ton Carfi
  • 16h30: Governador Tarcísio / Pref. Ricardo Nunes / Oração
  • 17h00: Isadora Pompeo
  • 17h25: Julliany Souza
  • 18h00: Anderson Freire
  • 18h45: Maria Marçal
  • 19h15: Ronaldo Caiado
  • 19h20: Renascer Praise
  • 19h55: Jefferson & Suellen
  • 20h30: Gabriela Rocha
  • 21h10: Encerramento da Marcha
  • 21h15: Evento encerrado

A programação também prevê participações do apóstolo Esteban Acosta (Colômbia), do apóstolo Hugo Dias (Venezuela), do pastor Alejandro Gomez (Argentina), do evangelista Maldonado, além de momentos de oração com autoridades públicas.

Quais linhas de ônibus terão o trajeto alterado?

Durante a realização da Marcha para Jesus, algumas linhas de ônibus poderão operar com desvios temporários na região do evento. Entre elas estão:

  • 9191/10 Jardim Elisa Maria – Bom Retiro
  • 9717/10 Jardim Almanara – Santana
  • 179X/10 Jardim Fontális – Metrô Barra Funda
  • 106A/10 Metrô Santana – Itaim Bib
  • 175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

Como fica o trânsito?

Motoristas devem ficar atentos às interdições temporárias ao longo do trajeto da caminhada, especialmente nas avenidas Tiradentes e Santos Dumont, que ligam a região central à zona norte da capital.

A recomendação é buscar rotas alternativas durante o período do evento.

Qual é a previsão do tempo?

A previsão para quinta-feira indica temperaturas amenas, típicas do outono paulistano, com mínima em torno de 13°C e máxima próxima dos 23°C. Não há expectativa de chuva significativa durante boa parte do dia.

Serviço

Marcha para Jesus 2026

Data: 4 de junho de 2026 (quinta-feira)

Horário: das 10h às 22h

Concentração: Estação Luz do Metrô

Destino: Praça Heróis da FEB

Entrada: gratuita

Acompanhe tudo sobre:EventosSão Paulo capital

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