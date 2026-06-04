Marcha para Jesus 2026: programação completa, horários e ponto de encontro

Colaboradora
Publicado em 4 de junho de 2026 às 00h01.
A Marcha para Jesus 2026 será realizada nesta quinta-feira, 4 de junho, em São Paulo. O evento, que chega à sua 34ª edição, terá concentração na Estação Luz do Metrô e seguirá em caminhada até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da capital, onde ocorrerão os shows e demais atrações da programação.
Organizada pela Igreja Renascer em Cristo, a Marcha reúne milhares de fiéis todos os anos e contará com apresentações de alguns dos principais nomes da música gospel brasileira. A participação é gratuita.
A Marcha para Jesus será realizada no dia 4 de junho de 2026, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Segundo a organização, a programação ocorrerá das 10h às 22h.
A concentração dos participantes será na Estação Luz do Metrô, no centro de São Paulo. O percurso seguirá até a Praça Heróis da FEB. A saída oficial da caminhada está marcada para as 10h.
A programação divulgada pela organização inclui apresentações de:
Também estão previstas participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior, além de momentos de oração ao longo do evento.
A programação também prevê participações do apóstolo Esteban Acosta (Colômbia), do apóstolo Hugo Dias (Venezuela), do pastor Alejandro Gomez (Argentina), do evangelista Maldonado, além de momentos de oração com autoridades públicas.
Durante a realização da Marcha para Jesus, algumas linhas de ônibus poderão operar com desvios temporários na região do evento. Entre elas estão:
Motoristas devem ficar atentos às interdições temporárias ao longo do trajeto da caminhada, especialmente nas avenidas Tiradentes e Santos Dumont, que ligam a região central à zona norte da capital.
A recomendação é buscar rotas alternativas durante o período do evento.
A previsão para quinta-feira indica temperaturas amenas, típicas do outono paulistano, com mínima em torno de 13°C e máxima próxima dos 23°C. Não há expectativa de chuva significativa durante boa parte do dia.
Marcha para Jesus 2026
Data: 4 de junho de 2026 (quinta-feira)
Horário: das 10h às 22h
Concentração: Estação Luz do Metrô
Destino: Praça Heróis da FEB
Entrada: gratuita