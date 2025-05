Trabalhar no feriado: o que diz a lei e quais são as consequências jurídicas Entenda as regras do trabalho em feriados, as diferenças entre as leis que regulamentam o tema e os riscos para empresas que não cumprem as normas

Se o trabalhador for convocado para trabalhar em um feriado, ele deve receber o pagamento em dobro (FG Trade/Getty Images)