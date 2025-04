Sexta-feira Santa: as 10 melhores frases para celebrar a data

Nesta sexta-feira, 18, comemora-se a Sexta-Feira da Paixão, considerada pelos católicos como o dia da crucificação de Jesus Cristo, parte da Semana Santa. Os sete dias começam com a celebração do Domingo de Ramos, em 13 de abril.

A ocasião tem um papel fundamental para os cristãos, sendo considerada uma das datas mais sagradas. A Sexta-Feira Santa é marcada pela reconstituição litúrgica da Via Crucis, que retrata o caminho doloroso de Jesus até a crucificação.

As igrejas realizam celebrações solenes, onde são recordados os momentos cruciais da paixão e morte de Cristo. Muitos fiéis participam da Via Sacra, percorrendo estações que representam diferentes momentos da jornada de Jesus. A data é o único dia do ano em que, no mundo todo, não são celebradas missas.

Separamos abaixo 10 frases para celebrar a data com amigos e familiares:

10 frases para celebrar a Sexta-Feira Santa

" Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para Ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Fê-lo por mim, por ti, por todos nós; fê-lo para nos dizer: ‘Não temas! Não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado’” – Papa Francisco (Homilia, 5 de abril de 2020)

"Hoje não é dia de tristeza. É dia de contemplação. No silêncio da Sexta-feira Santa, a alegria da ressurreição é preparada. Bom dia!" — Padre Fábio de Melo

"Porque Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna." — Jesus Cristo (Bíblia Sagrada, João 3:16)

" Que a graça do Senhor nos acompanhe neste dia santo"

" Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá" — Jesus Cristo (Bíblia Sagrada, João 11:25-26)

" Deus provou o Seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo: 'Eu te amo'" — Billy Graham

"Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores" — Apóstolo Paulo (Romanos 5:8-11)

" Para acompanharmos Cristo na sua glória, no fim da Semana Santa, é preciso que penetremos antes no seu holocausto e nos sintamos uma só coisa com Ele, morto no Calvário " — Escrivá (É Cristo que passa, 95)

"Hoje, vocês vão caminhar com Jesus hoje. Jesus é o Caminho e nós vamos caminhar com Ele, porque Ele caminhou" — Papa Francisco

“Dar a vida pelos outros. Só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com Ele”. Pois “Já só há uma única maneira de vivermos na terra: morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, até podermos dizer com o apóstolo: Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim (Gal 2, 20)”

"Somente o Senhor nos pode dar a confirmação de quanto valemos. Diz-nos isto todos os dias da cruz: morreu por nós, para nos mostrar quão preciosos somos aos seus olhos. Não há obstáculo nem fracasso que possa impedir o seu terno abraço" — Papa Francisco

É feriado ou ponto facultativo?

No calendário oficial do Brasil, a Sexta-Feira da Paixão é classificada como feriado nacional, e em 2025 será celebrada em 18 de abril.

Durante a Semana Santa, a Sexta-Feira da Paixão é o único dia reconhecido como feriado, embora em alguns Estados e municípios do país a quinta-feira seja considerada como ponto facultativo.

Por causa de sua relação com o Sol, as celebrações cristãs da Semana Santa não ocorrem em uma data fixa. Isso se deve ao equinócio, momento em que o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador, resultando em um período de 12 horas de duração tanto para o dia quanto para a noite. Esse fenômeno também marca o início de duas estações: outono e primavera.