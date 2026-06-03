Corpus Christi terá frio e pouca chuva em grande parte do Brasil

Quem planeja aproveitar o feriado de Corpus Christi pode esperar um cenário típico de outono em boa parte do Brasil. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo firme, temperaturas mais baixas e pouca chuva na maior parte do território nacional nesta quinta-feira, 4.

As exceções ficam por conta de áreas das regiões Norte e Nordeste, onde a combinação de calor e umidade deve favorecer pancadas de chuva. Em alguns pontos do litoral nordestino, os volumes podem ser elevados.

Sul pode registrar geada nas áreas mais altas

Na Região Sul, as temperaturas mínimas devem variar entre 4°C e 7°C nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde existe possibilidade de geada fraca e isolada nas primeiras horas da manhã.

Também há previsão de neblina e nevoeiro em localidades da faixa leste da região. Já as temperaturas máximas podem chegar a 27°C em áreas do norte do Paraná.

Sudeste terá frio nas madrugadas

No Sudeste, a circulação marítima deve manter a presença de nuvens e favorecer chuvas fracas e isoladas em áreas litorâneas. Há ainda pequena chance de pancadas acompanhadas por trovoadas em partes do Espírito Santo e do nordeste de Minas Gerais.

As madrugadas continuarão frias, especialmente no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira e na Serra Fluminense, onde os termômetros podem registrar cerca de 4°C. Nessas áreas, também existe possibilidade de geada fraca.

Neblina e nevoeiro podem ocorrer em trechos do leste paulista, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais.

Centro-Oeste terá calor e baixa umidade

A previsão para o Centro-Oeste é de tempo seco e ausência de chuva durante o feriado. Apesar das manhãs mais frescas, as tardes devem ser quentes, com máximas entre 34°C e 36°C em cidades de Mato Grosso e Goiás.

A umidade relativa do ar pode cair para níveis próximos de 30% durante a tarde, exigindo atenção com a hidratação.

Nordeste concentra os maiores volumes de chuva

O Nordeste será a região com maior destaque para a chuva nos próximos dias. O Inmet prevê acumulados significativos no litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, com volumes que podem ultrapassar 60 milímetros em alguns pontos.

A faixa leste da Bahia, incluindo Salvador e o Recôncavo Baiano, também deve registrar dias chuvosos. Autoridades locais emitiram alertas para o risco de alagamentos e transtornos em áreas vulneráveis.

No interior nordestino, o calor segue predominando, com temperaturas que podem alcançar 37°C em áreas do Sertão.

Norte segue com pancadas típicas da estação

Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva principalmente no norte do Amazonas, norte do Pará, Amapá e Roraima. As precipitações devem ocorrer de forma isolada, acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Mesmo com a chuva, as temperaturas continuam elevadas, variando entre 34°C e 36°C em diversas localidades.

Tempo firme deve favorecer viagens

De acordo com o Inmet, o cenário predominante para o feriado de Corpus Christi será de estabilidade atmosférica na maior parte do país, o que favorece deslocamentos e atividades ao ar livre. Quem pretende viajar, porém, deve ficar atento às baixas temperaturas nas madrugadas do Sul e Sudeste e aos alertas de chuva forte em áreas do Nordeste.

Para muitos brasileiros, o feriado prolongado será uma oportunidade de aproveitar dias de céu aberto e clima típico de outono, marcado por manhãs frias, tardes agradáveis e poucas chances de chuva.