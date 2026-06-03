Corpus Christi terá frio e pouca chuva em grande parte do Brasil

Corpus Christi: Temperaturas baixas devem marcar o feriado, com possibilidade de geada em áreas serranas do Sul e Sudeste (DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images/AFP)
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Publicado em 3 de junho de 2026 às 20h53.
Quem planeja aproveitar o feriado de Corpus Christi pode esperar um cenário típico de outono em boa parte do Brasil. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo firme, temperaturas mais baixas e pouca chuva na maior parte do território nacional nesta quinta-feira, 4.
As exceções ficam por conta de áreas das regiões Norte e Nordeste, onde a combinação de calor e umidade deve favorecer pancadas de chuva. Em alguns pontos do litoral nordestino, os volumes podem ser elevados.
Na Região Sul, as temperaturas mínimas devem variar entre 4°C e 7°C nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde existe possibilidade de geada fraca e isolada nas primeiras horas da manhã.
Também há previsão de neblina e nevoeiro em localidades da faixa leste da região. Já as temperaturas máximas podem chegar a 27°C em áreas do norte do Paraná.
No Sudeste, a circulação marítima deve manter a presença de nuvens e favorecer chuvas fracas e isoladas em áreas litorâneas. Há ainda pequena chance de pancadas acompanhadas por trovoadas em partes do Espírito Santo e do nordeste de Minas Gerais.
As madrugadas continuarão frias, especialmente no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira e na Serra Fluminense, onde os termômetros podem registrar cerca de 4°C. Nessas áreas, também existe possibilidade de geada fraca.
Neblina e nevoeiro podem ocorrer em trechos do leste paulista, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais.
A previsão para o Centro-Oeste é de tempo seco e ausência de chuva durante o feriado. Apesar das manhãs mais frescas, as tardes devem ser quentes, com máximas entre 34°C e 36°C em cidades de Mato Grosso e Goiás.
A umidade relativa do ar pode cair para níveis próximos de 30% durante a tarde, exigindo atenção com a hidratação.
O Nordeste será a região com maior destaque para a chuva nos próximos dias. O Inmet prevê acumulados significativos no litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, com volumes que podem ultrapassar 60 milímetros em alguns pontos.
A faixa leste da Bahia, incluindo Salvador e o Recôncavo Baiano, também deve registrar dias chuvosos. Autoridades locais emitiram alertas para o risco de alagamentos e transtornos em áreas vulneráveis.
No interior nordestino, o calor segue predominando, com temperaturas que podem alcançar 37°C em áreas do Sertão.
Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva principalmente no norte do Amazonas, norte do Pará, Amapá e Roraima. As precipitações devem ocorrer de forma isolada, acompanhadas por raios e rajadas de vento.
Mesmo com a chuva, as temperaturas continuam elevadas, variando entre 34°C e 36°C em diversas localidades.
De acordo com o Inmet, o cenário predominante para o feriado de Corpus Christi será de estabilidade atmosférica na maior parte do país, o que favorece deslocamentos e atividades ao ar livre. Quem pretende viajar, porém, deve ficar atento às baixas temperaturas nas madrugadas do Sul e Sudeste e aos alertas de chuva forte em áreas do Nordeste.
Para muitos brasileiros, o feriado prolongado será uma oportunidade de aproveitar dias de céu aberto e clima típico de outono, marcado por manhãs frias, tardes agradáveis e poucas chances de chuva.