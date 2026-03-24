Quando é feriado? Páscoa ou Sexta-feira Santa? Veja regras

A celebração da Páscoa marca o primeiro feriado de abril e também a primeira emenda desde o Carnaval, em fevereiro. Em 2026, a Sexta-feira Santa será celebrada no primeiro final de semana do mês, no dia 3 de abril.

Além da Sexta-feira Santa, em abril os trabalhadores contam com outra folga extra na terça-feira, 21 de abril, quando é comemorado o Dia de Tiradentes.

Por que a Sexta-feira Santa é feriado?

Na tradição católica, a Sexta-feira Santa relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo.

A data marca o primeiro dia após o período da Quaresma, que em 2026 começou em 18 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) e acaba em 2 de abril.

Os quarenta dias são utilizados pelos católicos como uma preparação para a Páscoa e envolve jejuns e penitências a depender da crença.

Um dos ritos da Sexta-feira Santa é abstinência de carne vermelha em respeito ao sacrifício de Jesus.

É preciso trabalhar no domingo de Páscoa?

Depois da Sexta-feira Santa, os católicos celebram no domingo, 5 de abril, a ressurreição de Cristo.

No entanto, vale ressaltar que a Páscoa não é feriado.

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Tipicamente, o domingo é considerado descanso semanal e muitos trabalhadores não cumprem expediente nesse dia.

Para aqueles que trabalham aos domingos, a Páscoa não implica em folga obrigatória e a dispensa está associada a definições do acordo estabelecido com a empresa ou da convenção da base.

Em alguns estados e municípios, a gestão pública determina a regra que deverá ser aplicada. Nesse caso, as empresas deverão seguir o que foi regulamentado pelo Estado.

A Sexta-feira Santa é sempre no mesmo dia?

Diferente de outros feriados, como Dia de Tiradentes, Independência ou Finados, a Sexta-feira Santa não tem um dia definido no calendário.

Anualmente, a data é reajustada de acordo com o que foi definido no Concílio de Niceia, por volta do ano 325.

Na ocasião, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de primavera no Hemisfério Norte ou do de outono no Hemisfério Sul.

Com isso, a celebração sempre pode variar entre 22 de março e 25 de abril.

Por essa razão, em alguns anos, como em 2025, o feriado da Sexta-feira Santa pode gerar uma semana de emenda devido à proximidade com o Dia de Tiradentes.

Confira outros feriados de 2026

O calendário nacional define 10 feriados em 2026, além dos pontos facultativos e comemorações estaduais.

Veja a lista completa abaixo.

Sexta-feira Santa - 3 de abril (sexta-feira);

3 de abril (sexta-feira); Tiradentes - 21 de abril (terça-feira);

21 de abril (terça-feira); Dia do Trabalho - 1º de maio (sexta-feira);

- 1º de maio (sexta-feira); Independência do Brasil - 7 de setembro (segunda-feira);

7 de setembro (segunda-feira); Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (segunda-feira);

12 de outubro (segunda-feira); Finados - 2 de novembro (segunda-feira);

2 de novembro (segunda-feira); Proclamação da República - 15 de novembro (domingo);

15 de novembro (domingo); Dia da Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira);

20 de novembro (sexta-feira); Natal - 25 de dezembro (sexta-feira).

O dia de Corpus Christi em 4 de junho (quinta-feira) é considerado ponto facultativo. Ou seja, ele pode ou não gerar folga e dispensa escolar a depender da definição estadual ou de cada instituição.