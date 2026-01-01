Calendário 2026: veja todos os feriados e pontos facultativos do ano

Planejar viagens, eventos e folgas fica muito mais fácil quando você conhece o calendário de feriados.

Neste novo ano que começa nesta quinta-feira, 1º, o Brasil terá 10 feriados nacionais, além de pontos facultativos e diversas datas comemorativas que podem gerar “feriadões”.

Confira abaixo todas as informações para organizar seu ano.

Em dez datas será possível pensar emendar o descanso, a depender do trabalho, convenção coletiva etc.

Feriados nacionais em 2026

Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais serão:

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

– Confraternização Universal 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça) – Carnaval (ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, 18/02)

– Carnaval (ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, 18/02) 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa

– Sexta-feira Santa 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

– Corpus Christi (ponto facultativo) 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

* Possibilidade de emendar a sexta-feira na semana

Oportunidades de feriadões e emendas

O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:

Confraternização Universal (quinta-feira) → com emenda na sexta, 4 dias livres

→ com emenda na sexta, 4 dias livres Carnaval : 16 e 17/02 (segunda e terça) + quarta-feira facultativa → até 5 dias de folga.

: 16 e 17/02 (segunda e terça) + quarta-feira facultativa → até 5 dias de folga. Sexta-feira Santa : 03/04 → emenda com fim de semana.

: 03/04 → emenda com fim de semana. Dia do Trabalho : 01/05 (sexta) → feriadão de 3 dias.

: 01/05 (sexta) → feriadão de 3 dias. Corpus Christi : 04/06 (quinta) → com emenda na sexta, 4 dias livres.

: 04/06 (quinta) → com emenda na sexta, 4 dias livres. Independência do Brasil : 07/09 (segunda) → feriadão.

: 07/09 (segunda) → feriadão. Nossa Senhora Aparecida : 12/10 (segunda) → 3 dias de descanso.

: 12/10 (segunda) → 3 dias de descanso. Finados : 02/11 (segunda) → feriadão.

: 02/11 (segunda) → feriadão. Consciência Negra : 20/11 (sexta) → emenda com fim de semana.

: 20/11 (sexta) → emenda com fim de semana. Natal: 25/12 (sexta) → 3 dias consecutivos.

No total, são até 10 oportunidades de feriados prolongados, considerando emendas e pontos facultativos.

Direitos, obrigações e regras para trabalho no feriado

O trabalhador pode ser convocado?

Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.

Direito ao pagamento em dobro ou folga

Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.

Quem decide entre pagamento ou folga?

A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.

Falta no feriado pode gerar justa causa?

A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.

Regras para trabalhadores temporários

Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.

Regra para trabalho intermitente

No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.