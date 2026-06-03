EUA afirmam que Israel e Líbano concordaram com cessar-fogo se o Hezbollah parar de agir.

Israel, Líbano e Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 3, um entendimento para a implementação de um cessar-fogo, desde que o Hezbollah também aceite interromper as ações militares. A informação foi divulgada em uma declaração conjunta assinada pelos três governos.

Segundo o documento, o acordo depende de uma “cessação completa” dos ataques realizados pelo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O texto também estabelece que a organização retire todos os seus integrantes da região do sul do Líbano localizada abaixo do rio Litani, área próxima à fronteira israelense.

“Israel e Líbano reafirmaram que não têm intenções hostis um para com o outro e se comprometeram a continuar as negociações diretas para construir confiança, resolver todas as questões pendentes e trabalhar em direção a um acordo abrangente entre os dois países”, afirma a declaração conjunta.

No início da semana, Trump declarou que manteve conversas com “representantes de alto escalão” do Hezbollah. De acordo com o presidente americano, os interlocutores sinalizaram concordância para encerrar os disparos entre o grupo e Israel.

O governo iraniano, por sua vez, condicionou qualquer entendimento com os Estados Unidos sobre o conflito regional à interrupção das operações israelenses contra posições do Hezbollah em território libanês. O cenário ocorre em meio aos impactos da guerra sobre o Estreito de Ormuz.

O anúncio foi feito poucos dias após uma ligação entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Durante a conversa, Trump buscou reduzir a escalada de tensão envolvendo o Líbano e preservar o andamento das negociações relacionadas ao Irã.

Em entrevista ao podcast Pod Force One, exibida na quarta-feira, Trump comentou o diálogo com Netanyahu. “Eu estava um pouco incomodado com o fato dele estar constantemente brigando com o Líbano”, disse. “Em certo momento, eu disse: ‘Bibi, temos que parar com isso’”.