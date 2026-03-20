Páscoa 2026: quando é e por que a data muda todo ano

A Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, um domingo. A data não é fixa e varia a cada ano, pois é definida com base em critérios religiosos ligados ao calendário lunar.

A comemoração é uma das principais datas do calendário cristão e marca a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada três dias após a crucificação, conforme a tradição bíblica.

Além do significado religioso, o período também é associado a reuniões familiares e tradições como a troca de ovos de chocolate.

Por estar ligada à Sexta-feira Santa, o período traz oportunidades de folga e descanso, já que o feriado nacional ocorre na semana da celebração. Em 2026, a data, junto com o fim de semana, forma um feriado prolongado de três dias consecutivos, o que pode ser aproveitado para viagens curtas ou pausas na rotina.

Por que a data da Páscoa muda todos os anos?

A definição da Páscoa segue uma regra estabelecida pela Igreja Católica. A data é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de março.

Como o calendário lunar não coincide exatamente com o calendário solar, a data varia a cada ano, podendo ocorrer entre o final de março e a segunda quinzena de abril.

Páscoa é feriado no Brasil?

A Páscoa não é considerada feriado nacional no Brasil, já que sempre ocorre em um domingo. No entanto, a Sexta-feira Santa, que antecede a data, é feriado nacional.

Mesmo sem ser feriado, o funcionamento de serviços e estabelecimentos no domingo pode sofrer alterações, conforme regras locais e decisões de cada setor.

Em 2026, as datas são: