IPVA 2026: regras, valores, isenções, mudanças e tudo o que já sabemos

Alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, já divulgaram o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Apesar de as condições e datas de pagamento serem definidas a nível estadual, o pagamento do tributo anual é obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores.

O imposto incide sobre carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos automotores, independente de serem novos ou usados.

O que é o IPVA e como funciona o imposto?

O IPVA é um imposto de controle estadual e o valor arrecadado também é destinado às despesas públicas, como infraestrutura, saúde, educação, segurança e obras.

Do valor total, 20% é destinado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o restante é dividido igualmente entre o estado e o município em que o veículo foi licenciado.

Como o IPVA 2026 é calculado pelo valor da Tabela Fipe

O valor a ser pago no IPVA é determinado pela multiplicação do valor de venda pela alíquota determinada por cada estado.

O valor de venda é estipulado pelo estado em que o veículo foi registrado através da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Para saber o valor de mercado é utilizada a Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A base de cálculo considera como referência uma data do ano anterior, geralmente escolhida entre os meses de setembro e novembro.

A alíquota que o governo estadual estipula considera o tipo de combustível e modelo do veículo em questão.

Regras do IPVA 2026: o que já foi anunciado

É normal que cada estado divulgue o calendário de pagamento, regras de isenção e formas de desconto do IPVA conforme sua própria agenda. Por isso, nem todas as informações são simultâneas.

Confira os estados que já divulgaram o calendário de pagamento

São Paulo

A lista abaixo mostra a relação entre o número final da placa e a data limite de pagamento em janeiro para cota única. Os dias também são o prazo final a ser seguido nos outros meses pelos contribuintes que optarem pelo parcelamento.

O valor total pode ser parcelado em até cinco vezes, desde que cada parcela tenha valor mínimo de R$ 74,04. O valor corresponde a duas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs).

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 2 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 3 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05 4 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 5 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 6 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 7 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 8 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 9 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05

Vale ressaltar que, em São Paulo, os caminhões têm datas limites diferentes, no dia 20 de cada mês.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os condutores que pagarem a cota única também recebem 3% de desconto. Porém, diferente de São Paulo, o estado permite apenas três parcelas para quitar o tributo.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 0 21/01 20/02 23/03 1 22/01 23/02 26/03 2 23/01 24/02 27/03 3 26/01 25/02 30/03 4 27/01 26/02 31/03 5 28/01 27/02 01/04 6 29/01 02/03 06/04 7 30/01 03/03 07/04 8 02/02 04/03 08/04 9 03/02 06/03 09/04

Brasília

No Distrito Federal, o imposto pode ser parcelado em até seis vezes, desde que o valor pago por mês não seja inferior a R$ 50.

Número final da placa do veículo 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 1 ou 2 23/02 23/03 22/04 25/05 22/06 20/07 3 ou 4 24/02 24/03 23/04 26/05 23/06 21/07 5 ou 6 25/02 25/03 24/04 27/05 24/06 22/07 7 ou 8 26/02 26/03 27/04 28/05 25/06 23/07 9 ou 0 27/02 27/03 28/04 29/05 26/06 24/07

Alíquotas dos estados por tipo de veículo

No Rio de Janeiro, as alíquotas são de 4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a Gás Natural Veicular (GNV) e 0,5% para veículos elétricos.

Em São Paulo, as alíquotas são divididas da seguinte forma:

​Caminhões — 1,5%;

​Ônibus e micro-ônibus - ​2,0%;

​Caminhonetes de cabine simples (até 3 passageiros) ​2,0%;

​Motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos e quadriciclos​ - ​2,0%;

​Demais veículos, inclusive automóveis de passeio tipo "flex" - ​​4,0%;

​Veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras - ​1,0%.

Descontos no pagamento do IPVA 2026

Em São Paulo, os donos de veículos usados que optarem pela cota única ou de veículos novos que realizarem o pagamento até cinco dias úteis depois da emissão de nota fiscal também terão 3% de desconto.

No Rio de Janeiro, o desconto de 3% é aplicável para todos os contribuintes que optarem pela cota única.

Em Brasília, o desconto de pagamento na cota única é de 10%.

IPVA 2026 para veículos elétricos: vai pagar ou continua isento?



Em São Paulo, a alíquota para veículo elétrico é a mesma dos carros movidos a gasolina (4%) e no Rio há uma redução no percentual, com alíquota em 0,5%.

Entretanto, em São Paulo, os veículos híbridos, movidos a etanol ou tecnologia flex de até R$ 250 mil, estão isentos do IPVA em 2026.

No Distrito Federal, os elétricos estão 100% isentos da tributação. Com a divulgação das regras dos outros estados, mais contribuintes que possuem veículos movidos a energia podem receber descontos ou isenção do IPVA.

IPVA 2026 para moto elétrica: regras estaduais e possíveis mudanças

Via de regra, as motos elétricas seguirão as regras de isenção impostas aos veículos elétricos em cada estado. Ou seja, em Brasília, por exemplo, elas estão isentas de pagamento do IPVA.

Em São Paulo, elas pagam 2% de alíquota no tributo e no Rio de Janeiro, 0,5%.

Diferença entre elétrico, híbrido e baixa emissão no IPVA 2026

A principal diferença operacional é que os veículos elétricos são movidos apenas a energia elétrica e precisam ser carregados para rodar; enquanto os híbridos combinam este método com o motor movido a gasolina ou outro combustível.

Em alguns estados, como São Paulo, os contribuintes precisam pagar o IPVA, mas podem tentar uma restituição com a Prefeitura após o pagamento do tributo.

Isenção do IPVA 2026: quem não precisa pagar?

Em nota, o Ministério dos Transportes afirmou que em 2026 bicicletas elétricas seguem isentas do IPVA. A mesma regra vale para os patinetes, skates ou cadeiras de rodas regulares e movidos a energia.

"Os equipamentos motorizados leves não precisam de placa nem habilitação, desde que tenham potência de até 1.000 watts, velocidade máxima de 32 km/h e respeitem limites de tamanho, como largura de 70 cm e distância entre eixos de 130 cm", diz o Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Além disso, carros antigos também escaparão da cobrança. A Câmara dos Deputados aprovou no começo de dezembro, em dois turnos, a PEC 72/23, que proíbe a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação.

Diferença entre IPVA 2026, seguro DPVAT e licenciamento



Ao contrário do IPVA, o DPVAT e o licenciamento não são tributos.

Criado em 1974, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) está suspenso desde 2021 no Brasil. No lugar dele, o Governo instituiu o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) que entrou em vigor em 2025.

O SPVAT oferece suporte financeiro para vítimas de acidentes de trânsito. Assim com seu antecessor ele é obrigatório e o valor varia de acordo com cada veículo.

O licenciamento é uma autorização que atesta que as obrigações legais do proprietário do veículo foram cumpridas. Assim como o IPVA, o calendário com a data limite para emissão é determinado por cada estado. Em São Paulo, o valor será de R$ 160 em 2026.

Confira data de licenciamento no estado de São Paulo

Final da placa Data limite para licenciamento 1 e 2 31/07 3 e 4 30/08 5 e 6 30/09 7 e 8 31/10 9 30/11 0 29/12

Como pagar o IPVA 2026: Pix, cartão, bancos e parcelamento

As informações de pagamento do IPVA estão disponíveis no Portal da Fazenda de cada estado. Sendo que a maioria deles aceita pagamento via Pix e boleto bancário.

O pagamento deve ser feito por meio de uma instituição bancária autorizada pelo estado.

O que acontece se você não pagar o IPVA 2026

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar a contribuição até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.

Estados com o IPVA mais caro do Brasil

Em 2025, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram o ranking das maiores alíquotas para carros de passeio, chegando a 4%. Na ocasião, Espírito Santo foi o estado mais econômico, com 2%.

Para 2026, alguns estados ainda não divulgaram os calendários e alíquotas. O Paraná, no entanto, já anunciou redução de 45% na taxação, que passa a ser de 1,9%.

Considerando os valores já publicados, São Paulo deve ficar no topo da lista novamente.